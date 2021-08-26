Кейна в «Манчестер Сити» не будет. Это поражение для всех

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сегодня, 00:01

Одна из главных трансферных саг лета завершена без перехода. «Соккер.ру» — о Харри Кейне, который остается в «Тоттенхэме» и не переходит в «Манчестер Сити».

Что случилось?

Один из самых ожидаемых трансферов этого лета не состоится. Харри Кейн не перейдет из «Тоттенхэма» в «Манчестер Сити». Если верить английским СМИ , все уперлось в финансовый вопрос. «Шпоры» требовали от покупателя не меньше 150 миллионов фунтов стерлингов, тогда как «Сити» был готов заплатить только 125 миллионов. Время шло, переговоры не продвигались. И Кейн поставил точку в этой истории:

Было невероятно видеть прием от фанатов «шпор» в воскресенье и читать некоторые сообщения поддержки в последние несколько недель. Этим летом я останусь в «Тоттенхэме» и буду на все сто процентов сосредоточен на том, чтобы помочь команде добиться успеха.

Недостаточно пошел ва-банк

В какой-то момент нынешним летом казалось, что переход Кейна в «Манчестер Сити» — дело времени. Атаку в этом направлении начал сам форвард, который в мае, когда понял, что очередной сезон в «шпорах» проходит без трофеев, дал интервью Гари Невиллу. Интервью получилось резонансным, несмотря на то что обсуждался футбол, а не скандальный развод Аланы и Павла Мамаева.

В нем Кейн впервые открыто проговорил, что хотел бы уйти из «Тоттенхэма», потому что клуб не соответствует его амбициям – хочется уже трофеев. В принципе, сама по себе позиция никого не удивила. Многие любители футбола и эксперты давно твердят, что Кейн перерос уровень «Тоттенхэма» и должен бы уйти в клуб, который борется за титулы.

Харри вроде бы решился наконец-то, и интервью было первым решительным шагом. Он еще и о договоренности с Дэниэлом Леви рассказал: будто они заранее согласовали, что клуб отпустит игрока, если не возьмет трофеев. Вторым шагом стала задержка с возвращением из отпуска. Кейн не вернулся вместе с остальной командой, что и породило разговоры о скором уходе форварда в «Манчестер Сити».

Да еще и Хосеп Гвардиола не скрывал, что переговоры ведутся, и игрок близок к его команде. Казалось, что Кейн планомерно и жестко ведет к тому, чтобы уйти. Однако именно жесткости ему и не хватило. Не смог дожать. Первым признаком того, что Харри может дать слабину, стало его возвращение к тренировкам и сообщение о том, что произошло недопонимание – он не собирался делать демонстративных шагов и вернулся из отпуска согласно договоренности.

Так удалось погасить недовольство некоторых фанатов и встроиться обратно в структуру команды, в ее подготовку. Вот тут, как считают некоторые, Кейн должен был проявить больше жесткости, хитрости и сделать третий шаг, открыто заявив о желании уйти: с конкретными целями, мотивами и задачами. Харри пошел на попятную, и Леви уцепился за это.

Проявил неуважение

Интересно, что есть и противоположное мнение. Например, бывший защитник «Тоттенхэма» Рамон Вега жестко раскритиковал Кейна за его поведение. Он обвинил форварда в неуважении к клубу и болельщикам:

«Кейн не уважает болельщиков и клуб. Я делаю этот вывод, исходя из того, как он вел себя в этой истории. Он решил уйти, а через несколько недель говорит о твердом намерении остаться. Это лишь потому, что не сработали финансовые условия. Я считаю, что это неправильно. „Манчестер Сити“ запутал „Тоттенхэм“, не выложив требуемую сумму. Были испорчены планы „шпор“, возникли потенциальные проблемы с составом. Наверное, сейчас тренер счастлив, что Кейн остается, но я все еще считаю, что он поступил неуважительно».

Нуну Эшпириту Санту доволен – о чем заявил в интервью после слов Кейна. Вратарь Пьерлуиджи Голлини рассказал, что вся команда с воодушевлением восприняла новость о том, что Кейн остается. Опасения Веги тоже можно понять. Он считает, что форвард мог не пытаться шантажировать клуб публичными действиями, поскольку знал, что его контракт действует еще три года – карты в руках Леви на случай конфликта.

Сделав первые два шага, Кейн все равно испортил волшебную связь, которая существовала между ним, клубом и болельщиками, ценившими его преданность, несмотря на все невзгоды команды и варианты с продолжением карьеры в других клубах. Теперь все увидели, что это не искреннее желание Кейна – он вынужден смириться с обстоятельствами. Согласитесь, совсем другое ощущение. Словно клуб сделал себя насильно милым для него.

Понятно, что тут все зависит от профессионализма Кейна, который может и при таких обстоятельствах выкладываться по полной и приносить столько же голов, сколько приносил и ранее. Но «осадочек остался», как говорят. Кроме того, если всматриваться в слова, написанные Кейном, то можно обратить внимания на фразу «этим летом», то есть он гарантирует, что не уйдет именно в нынешнее трансферное окно. Не исключено, что бросит клуб посреди сезона, например, предположил Вега.

Получается, что за одни и те же действия Кейна можно обвинить в том, что он был недостаточно жесток в своем стремлении уйти, и в том, что он опрометчиво начал делать шаги в этом направлении публично, не удостоверившись в завершении начатого.

Все проиграют

Еще одно любопытное мнение касается последствий этого решения. Оно может стать плохим для всех трех сторон: «Тоттенхэма», Кейна и «Манчестер Сити». Не самый очевидный исход. Понятна проблема «Сити». Клуб очень рассчитывал на эффективного форварда, которого как раз не хватает в схеме Гвардиолы. Кейн вписался бы в нее идеально. Теперь остается мало времени на поиск адекватной замены.

Учитывая, что перед нынешним британский трансферный рекорд составлял 89 миллионов фунтов стерлингов, в «Сити» решили, что 125 миллионов фунтов станут адекватной ценой за 28-летнего форварда, который не избегает травм. Они не рассчитали желания Леви стать самым жестким переговорщиком в Англии. Сам Леви увидел нерешительность Кейна и решил упереться. Без Кейна «Сити» будет сложнее конкурировать в Лиге чемпионов и даже в чемпионате Англии. Конечно, есть вариант с Криштиану Роналду, но у него много нюансов.

Но в чем проигрыш «Тоттенхэма»? В краткосрочной перспективе Леви будет считаться победителем. Но разбираться придется через пару лет. У клуба большая финансовая нагрузка после строительства стадиона, и продажа Кейна именно сейчас могла бы сильно помочь. Вероятно, что больше за него уже никто не предложит и тех самых 125 миллионов фунтов.

Сам Кейн может сдать при новом тренере и новых психологических обстоятельствах, могут случиться травмы – всякое бывает. Да и объективно Харри не молодеет, а срок его контракта становится все меньше. И репутация Леви – это, конечно, хорошо, но при нем за 20 лет «Тоттенхэм» выиграл только один трофей – Кубок Лиги. Продавать вовремя – это тоже искусство.

В чем поражение самого Кейна? Он рискует так и остаться самым известным и звездным игроком без трофеев. Вряд ли Харри мечтал о Лиге конференций. Тезис про переход на пике тут тоже уместен. Есть ли гарантии, что Кейну удастся остаться на вершине и воспользоваться другим шансом на переход в топовый клуб? И будут ли вообще такие варианты, или эта возможность оказалась безвозвратно потерянной?