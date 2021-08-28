«Ювентус» – «Эмполи»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 17:25

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Ювентус» — «Эмполи», который состоится 28 августа 2021 года

«Ювентус»

В «Ювентус» на пост главного тренера вернулся Массимилиано Аллегри, а команду покинул Криштиану Роналду. Возможно, этот трансфер раскрепостит других игроков и коллектив засияет яркими красками, впрочем, как и наоборот, «старая синьора» может недосчитаться пары десятков забитых мячей к финишу чемпионата. В первом матче Серии А команда не смогла добыть победу, поэтому в предстоящем матче от туринцев ждут только три очка.

22 августа «Ювентус» не смог одолеть на выезде «Удинезе» (2:2), а 14 числа команда обыграла в товарищеской встрече «Аталанту» (3:1).

«Эмполи»

«Эмполи» победил в Серии B в прошлом сезоне и теперь выступает в главном чемпионате Италии. Первый тур завершился для коллектива неудачно, но игроки не унывают и будут пытаться набирать очки, где возможно, чтобы к концу сезона гарантировать себе место в Серии А на будущий год. Матч с «Ювентусом» станет настоящим испытанием для клуба, но в тоже время принесет удовольствие поклонникам команды, которые ждали таких поединков.

21 августа «Эмполи» уступил на своем поле «Лацио» в чемпионате Италии, а 15 числа команда обыграла «Виченцу Виртус» (4:2) в кубке страны.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ювентус» – 1.292

Ничья – 6.22

Победит «Эмполи» – 11.01

Статистика

«Ювентус» проиграл два матча из десяти последних поединков (включая товарищеские встречи), а «Эмполи» уступил четыре раза

«Эмполи» не забивает на выезде уже три поединка подряд

«Ювентус» выиграл у «Эмполи» восемь матчей подряд

Четыре последних матча между клубами на поле «Ювентуса» закончились тоталом меньше 2.5 мячей и исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на «Эмполи» с форой (+2), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.613. «Ювентус» вероятнее всего выиграет этот матч, однако большого разгрома не будет, ведь туринцы находятся не в лучших физических кондициях.