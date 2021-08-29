«Кадис» – «Осасуна»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 12:30

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Кадис» — «Осасуна», который состоится 29 августа 2021 года

«Кадис»

Команда набрала два очка в первых двух стартовых матчах Примеры, что говорит об осторожной игре команды в чемпионате. Коллектив состоит из крепких футболистов, которые обладают физической выносливостью и могут создать проблемы любому клубу. Команда провела много товарищеских поединков в межсезонье и сейчас готова к длинному и интересному чемпионату.

20 августа «Кадис» разошелся миром с «Бетисом» (1:1), а 14 августа команда сыграла вничью с «Леванте» (0:0). Оба матча прошли в рамках чемпионата Испании.

«Осасуна»

«Осасуна» провела большое количество контрольных поединков до старта сезона и выиграла почти все встречи. Однако в чемпионате на данный момент команда может довольствоваться двумя ничьими. Главной целью команды является закрепиться в середине турнирной таблицы и стабильно набирать очки в матчах, где класс команды не сильно отличается от соперника.

23 августа «Осасуна» сыграла вничью с «Сельтой» (0:0), а 14 числа команда с тем же счетом обыграла «Эспаньол» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кадис» – 3.46

Ничья – 3.12

Победит «Осасуна» – 2.42

Статистика

Оба коллектива сыграли вничью в последних двух матчах чемпионата Испании

Семь из десяти последних матчей «Осасуны» закончились тоталом меньше 2.5 мячей

«Кадис» не может обыграть «Осасуну» уже шесть матчей подряд

Пять из семи последних матчей между командами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.12. Оба клуба на старте чемпионата Испании не хотят рисковать очками, что подтверждают последние результаты. Предполагаем, что и в этом матче будет зафиксирована ничью с небольшим количеством голов.