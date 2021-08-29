«Кадис» – «Осасуна»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Кадис» — «Осасуна», который состоится 29 августа 2021 года
«Кадис»
Команда набрала два очка в первых двух стартовых матчах Примеры, что говорит об осторожной игре команды в чемпионате. Коллектив состоит из крепких футболистов, которые обладают физической выносливостью и могут создать проблемы любому клубу. Команда провела много товарищеских поединков в межсезонье и сейчас готова к длинному и интересному чемпионату.
20 августа «Кадис» разошелся миром с «Бетисом» (1:1), а 14 августа команда сыграла вничью с «Леванте» (0:0). Оба матча прошли в рамках чемпионата Испании.
«Осасуна»
«Осасуна» провела большое количество контрольных поединков до старта сезона и выиграла почти все встречи. Однако в чемпионате на данный момент команда может довольствоваться двумя ничьими. Главной целью команды является закрепиться в середине турнирной таблицы и стабильно набирать очки в матчах, где класс команды не сильно отличается от соперника.
23 августа «Осасуна» сыграла вничью с «Сельтой» (0:0), а 14 числа команда с тем же счетом обыграла «Эспаньол» (0:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Кадис» – 3.46
- Ничья – 3.12
- Победит «Осасуна» – 2.42
Статистика
- Оба коллектива сыграли вничью в последних двух матчах чемпионата Испании
- Семь из десяти последних матчей «Осасуны» закончились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Кадис» не может обыграть «Осасуну» уже шесть матчей подряд
- Пять из семи последних матчей между командами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.12. Оба клуба на старте чемпионата Испании не хотят рисковать очками, что подтверждают последние результаты. Предполагаем, что и в этом матче будет зафиксирована ничью с небольшим количеством голов.