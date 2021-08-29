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«Кадис» – «Осасуна»: прогноз и ставки БК Pinnacle

сегодня, 12:30

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Кадис» — «Осасуна», который состоится 29 августа 2021 года

«Кадис»

Команда набрала два очка в первых двух стартовых матчах Примеры, что говорит об осторожной игре команды в чемпионате. Коллектив состоит из крепких футболистов, которые обладают физической выносливостью и могут создать проблемы любому клубу. Команда провела много товарищеских поединков в межсезонье и сейчас готова к длинному и интересному чемпионату.

20 августа «Кадис» разошелся миром с «Бетисом» (1:1), а 14 августа команда сыграла вничью с «Леванте» (0:0). Оба матча прошли в рамках чемпионата Испании.

«Осасуна»

«Осасуна» провела большое количество контрольных поединков до старта сезона и выиграла почти все встречи. Однако в чемпионате на данный момент команда может довольствоваться двумя ничьими. Главной целью команды является закрепиться в середине турнирной таблицы и стабильно набирать очки в матчах, где класс команды не сильно отличается от соперника.

23 августа «Осасуна» сыграла вничью с «Сельтой» (0:0), а 14 числа команда с тем же счетом обыграла «Эспаньол» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Кадис» – 3.46
  • Ничья – 3.12
  • Победит «Осасуна» – 2.42

Статистика

  • Оба коллектива сыграли вничью в последних двух матчах чемпионата Испании
  • Семь из десяти последних матчей «Осасуны» закончились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Кадис» не может обыграть «Осасуну» уже шесть матчей подряд
  • Пять из семи последних матчей между командами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.12. Оба клуба на старте чемпионата Испании не хотят рисковать очками, что подтверждают последние результаты. Предполагаем, что и в этом матче будет зафиксирована ничью с небольшим количеством голов.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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сегодня в 12:36
«Осасуна» выиграет матч.
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