«Салернитана» – «Рома»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 14:35

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Салернитана» — «Рома», который состоится 29 августа 2021 года

«Салернитана»

Команда является новичком Серии А и с первых туров имеет задачу зацепиться за участие в следующем сезоне, что сделать не так просто, ведь в главном чемпионате Италии все коллективы являются серьезными клубами. Команда уже проиграла в первом туре при хорошей игре и теперь в гости ждут команду из столицы под руководством Жозе Моуриньо. Команда попытается отбиться от атак «Ромы», а может быть и попытаться реализовать одну-две возможности у чужих ворот.

22 августа «Салернитана» уступила на выезде «Болонье» (2:3) в чемпионате, а 16 числа обыграла в кубке Италии «Реджину 1914» (2:0).

«Рома»

После прихода португальского специалиста Жозе Моуриньо, команда заметно преобразилась и подписала несколько перспективных футболистов. В команде также остался лидер Генрих Мхитарян, который разрешил все проблемы с тренером. Коллектив примет участие в группе Лиги Конференций, поэтому тренерскому штабу придется правильно распределить ресурсы, чтобы хватило сил на все турниры.

26 августа «Рома» обыграла «Трабзонспор» (3:0) в Лиге Конференций, а 22 числа римляне оказались сильнее «Фиорентины» на своем поле (3:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Салернитана» – 7.05

Ничья – 4.52

Победит «Рома» – 1.51

Статистика

«Салернитана» проиграла три матча из десяти последних, а «Рома» потерпела всего одно поражение за этот промежуток

«Салернитана» забивала в девяти из десяти последних домашних поединках

Шесть последних матчей «Ромы» закончились тоталом больше 2.5 мячей

Три из четырех матчей «Салернитаны» за последнее время закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Ромы» с форой (-1), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. Римский клуб находится в хорошей физической форме и претендует на высокие места в чемпионате, поэтом проблем с новичком Серии А у команды возникнуть не должно.