«Салернитана» – «Рома»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Салернитана» — «Рома», который состоится 29 августа 2021 года
«Салернитана»
Команда является новичком Серии А и с первых туров имеет задачу зацепиться за участие в следующем сезоне, что сделать не так просто, ведь в главном чемпионате Италии все коллективы являются серьезными клубами. Команда уже проиграла в первом туре при хорошей игре и теперь в гости ждут команду из столицы под руководством Жозе Моуриньо. Команда попытается отбиться от атак «Ромы», а может быть и попытаться реализовать одну-две возможности у чужих ворот.
22 августа «Салернитана» уступила на выезде «Болонье» (2:3) в чемпионате, а 16 числа обыграла в кубке Италии «Реджину 1914» (2:0).
«Рома»
После прихода португальского специалиста Жозе Моуриньо, команда заметно преобразилась и подписала несколько перспективных футболистов. В команде также остался лидер Генрих Мхитарян, который разрешил все проблемы с тренером. Коллектив примет участие в группе Лиги Конференций, поэтому тренерскому штабу придется правильно распределить ресурсы, чтобы хватило сил на все турниры.
26 августа «Рома» обыграла «Трабзонспор» (3:0) в Лиге Конференций, а 22 числа римляне оказались сильнее «Фиорентины» на своем поле (3:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Салернитана» – 7.05
- Ничья – 4.52
- Победит «Рома» – 1.51
Статистика
- «Салернитана» проиграла три матча из десяти последних, а «Рома» потерпела всего одно поражение за этот промежуток
- «Салернитана» забивала в девяти из десяти последних домашних поединках
- Шесть последних матчей «Ромы» закончились тоталом больше 2.5 мячей
- Три из четырех матчей «Салернитаны» за последнее время закончились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на победу «Ромы» с форой (-1), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. Римский клуб находится в хорошей физической форме и претендует на высокие места в чемпионате, поэтом проблем с новичком Серии А у команды возникнуть не должно.