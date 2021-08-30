Казахстан – Украина: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 09:25

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Чемпионата Мира 2022 Казахстан — Украина, который состоится 01 сентября 2021 года

Казахстан

Сборная Казахстана сыграла только две игры в этом отборе, где смогла набрать только одно очко. Эксперты считают, что у коллектива шансов на выход в главную стадию турнира практически нет, тем не менее, команда не сдается и борется в каждом матче за очки, несмотря на статус соперника. В матче с мотивированной Украиной, игрокам придется играть обороны и ждать своего шанса на протяжении всего поединка.

4 июня сборная Казахстана в товарищеском матче крупно проиграла Северной Македонии (0:4), а 31 марта команда сыграла в квалификации с Украиной (1:1).

Украина

Команда Украины сыграла все три игры квалификации вничью и не досчиталась большого количества очков. Теперь коллективу необходимо догонять соперников и на этот матч игроки выйдут с большой спортивной агрессией. В предстоящем матче команда возьмет под свой контроль мяч и будет пытаться вскрыть оборону соперника. Всех болельщиков ждет интересный и напряженный поединок.

3 июля сборная Украины проиграла Англии (0:4) на чемпионате Европы, а 29 июня команда в дополнительное время обыграла Швецию (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит Казахстан – 7.94

Ничья – 4.1

Победит Украина – 1.495

Статистика

Казахстан не может выиграть уже девять поединков подряд

Украина проиграла шесть из восьми последних поединков на выезде

Украина выиграла четыре из пяти последних матчей с Казахстаном

Четыре из пяти личных встреч между командами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу Украины, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.495. Сборная Украины с новым главным тренером помчится вперед за первыми тремя очками в этом отборе, чтобы вернуться в борьбу за выход на Чемпионат Мира 2020.