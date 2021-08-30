Влашич и Норманн — в АПЛ, Азмун остается в «Зените». В последние дни лета решаются судьбы многих легионеров РПЛ 

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сегодня, 21:10

Кого еще потеряем?

31 августа закрывается трансферное окно в ведущих европейских чемпионатах, завтра — последний день, когда футболисты из РПЛ могут присоединиться к клубам из Англии, Испании, Италии, Германии и Франции. Несколько трансферов уже состоялись, ждем официальных подтверждения по еще ряду сделок.

Матиас Норманн ушел из «Ростова» в «Норвич»

«Ростов» пристроил свой главный футбольный актив в АПЛ . Норвежский полузащитник был готов уйти еще прошлым летом, но остался и в сезоне 2020/21 принял участие всего лишь в половине туров РПЛ . Матиаса преследовали травмы, да и мотивации ему явно не хватало. Выйти на новый уровень Норманн попробует в АПЛ , где включится в борьбу за выживание в рядах «Норвича».

«Канарейки» взяли хавбека в годичную аренду за 2 миллиона евро с правом выкупа следующим летом за 17.5 млн евро. Хорошая сделка для «Ростова», если «Норвич» действительно активирует не обязательную опцию выкупа за обозначенную сумму.

Остается добавить, что новая команда Норманна стартовала в АПЛ с трех поражений с общим счетом 1:10. «Норвич» — один из главных претендентов на вылет в Чемпионшип по итогам сезона, но если Матиас поможет «канарейкам» остаться в Премьер-Лиге, то через год наверняка подпишет полноценный контракт с английским клубом и поможет «Ростову» разбогатеть.

Сердар Азмун остается в «Зените»

Никто этим летом так и не смог сделать «Зениту» предложение по Азмуну, от которого петербуржцы не смогли бы отказаться. Предметный интерес к Сердару проявляли «Байер» и «Рома», но решающее усилие никто из них так и не предпринял, в последние дни трансферного окна иранца пытался приобрести «Лион», но «Зенит» отказался отпускать форварда, так как осталось слишком мало времени на поиски замены.

Итак, Азмун остается в Санкт-Петербурге. Для «Зенита» это хорошая новость, учитывая состояние Дзюбы и нулевые шансы найти адекватную замену Сердару за сопоставимую его продаже сумму (15 млн евро). Однако есть и обратная сторона медали: контракт Азмуна истекает через 10 месяцев, а уже через 4 месяца он сможет открыто вести переговоры с другими клубами. Или все-таки «Зенит» уговорит его на продление?

Тренер сборной Хорватии подтвердил трансфер Влашича в «Вест Хэм»

В начале лета «Вест Хэм» собирался приобрести у «Спартака» Алекса Крала, а на финише трансферного окна близок к трансферу Влашича из ЦСКА . В составе «молотобойцев» полно футболистов славянского происхождения, так что Никола быстро найдет общий язык с новыми партнерами по команде.

В команде Дэвида Мойеса хорват должен заменить Джесси Лингарда, который играл за ВХ во второй половине прошлого сезона, но о полноценном трансфере из МЮ договориться не удалось. Агент Влашича утверждает, что согласование деталей контракта продолжается, а главный тренер сборной Хорватии Златко Далич уже проанонсировал переход Николы в английский клуб:

Влашич летит из Лондона в Москву. Надеюсь, он решил вопрос с трансфером. Я думаю, он заслужил лучший клуб, чем «Вест Хэм». Через пару лет он сделает более крупный трансфер.

Контракт с «молотобойцами» будет рассчитан до 2026 года, годовая зарплата — 4 миллиона евро. Ждем официального подтверждения сделки.

ЦСКА отправил Адольфа Гайча в очередную аренду

Вторую половину прошлого сезона аргентинский форвард провел в итальянском «Беневенто», а теперь Адольфо едет в Испанию, чтобы провести сезон в составе «Уэски». Не этого ждали «армейцы» от форварда по прозвищу «Танк», когда подписывали его прошлым летом.

Дарко Йевтич уже в Греции. Хавбек «Рубина» переходит в АЕК

«Рубин» вынужден впопыхах избавлять от лишних легионеров, если бы не давление лимита, казанцы не отпустили бы Йевтича, который играет у Леонида Слуцкого в стартовом составе. Дарко продолжит карьеру в греческом АЕКе, куда переходит на правах аренды с правом выкупа. Хавбек уже в Греции, где должен пройти медицинский осмотр, после чего переход будет оформлен официально.

Но даже без Йевтича у «Рубина» остается 10 легионеров, еще двое должны уйти. Все идет к тому, что покинут Казань японец Мицуки Сайто, сыгравший 39 минут в РПЛ со старта сезона, и центральный защитник Сильвие Бегич, которого хотят подписать самарские «Крылья Советов».

Пабло уходит из «Локомотива»/Пабло остается

Противоречивая информация о будущем защитника «Локомотива» Пабло. Сначала появилась новость об уходе бразильского защитника в аренду, якобы переговоры между «Локомотивом» и неназванным европейским клубом в финальной стадии, однако агент Пабло по горячим следам опроверг этот слух.

У «Спартака» лишний легионер. Кто-то должен уйти

После подписания контракта с бельгийским защитником Максимилиано Кофрие у «Спартака» образовался перебор иностранцев в составе. Кто-то один должен уйти, чтобы вернуться к допустимому числу легионеров. «Красно-белые» хотели бы расстаться с наследием Дмитрия Попова — Йорритом Хендриксом, но голландец не собирается уходить. Могут покинуть «Спартак» Алекс Крал и Самуэль Жиго, который вряд ли продлит истекающий следующим летом контракт.