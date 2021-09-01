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Польша – Албания: прогноз и ставки БК Pinnacle

01 сентября 2021, 13:47

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Чемпионата Мира 2022 Польша – Албания, который состоится 02 сентября 2021 года

Польша

Сборная Польши неудачно выступила на ЧЕ 2020, однако команда остается боеспособной единицей в мировом футболе и считается одним из фаворитов на выход из группы. Тем не менее, результаты команды показывает не самые лучшие. Только четыре очка после трех стартовых туров и отставание от лидеров на 3-5 очков осложняют ситуацию. В этом матче от поляков ждут только победы, которая позволит сохранить реальные шансы на выход из группы.

23 июня Польша уступила сборной Швеции (2:3), а 19 июня команда сыграла вничью со сборной Испании (1:1).

Албания

Албанская сборная осталась за бортом Чемпионата Европы, но в квалификации ЧМ 2022 команда одержала две победы и после трех матчей имеет в своем активе шесть очков. Чтобы побороться за выход из группы, коллективу очень желательно побеждать в этой встрече и надеяться на потерю очков лидерами. В матче с Польшей, команде придется играть вторым номером и ограничить соперника в пространстве.

8 июня Албания проиграла в товарищеском матче Чехии (1:3), а пятого июня разошлась миром с Уэльсом (0:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит Польша – 1.476
  • Ничья – 4.37
  • Победит Албания – 7.57

Статистика

  • Сборная Албании выиграла пять матчей из десяти последних встреч, а Польша одержала только одну победу
  • Шесть последних матчей Польши закончились исходом «обе забьют»
  • Девять из десяти последних матчей Албании на выезде завершились исходом «обе забьют — нет»
  • Польша выиграла пять последних матчей у сборной Албании

Прогноз

Поставить на победу Польши с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.54. Польша имеет более классных футболистов, особенно в атакующем звене. Предполагаем, что хозяева одержат уверенную победу, которая будет им очень важна.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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shlomo
shlomo
01 сентября в 19:29
Польша в одну калитку...
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