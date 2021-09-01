Чехия – Беларусь: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Чемпионата Мира 2022 Чехия – Беларусь, который состоится 02 сентября 2021 года
Чехия
Сборная Чехии очень хорошо проявила себя на Чемпионате Европы 2020, поэтому к команде сейчас будет более серьезное отношение. В группе квалификации у чехов четыре набранных очка в трех турах, что нельзя назвать хорошим результатом. Вся борьба в этой группе за выход на ЧМ 2022 только впереди, поэтому коллектив будет стараться брать максимальное количество очков в следующих поединках.
27 июня сборная Чехии обыграла в плей-офф ЧЕ 2020 Нидерланды (2:0), а третьего июля команда уступила Дании (1:2).
Беларусь
Команда Беларуси никогда не показывала высоких результатов, и в этой квалификации коллектив набрал три очка в двух стартовых матчах. Игроки еще имеют шансы побороться за выход из группы, однако матч с чехами станет одним из важнейших противостояний, где команде придется играть вторым номером и надеяться на ошибки оппонента.
2 июня сборная Беларуси проиграла товарищеский матч Азербайджану (1:2), а 30 марта команда была разгромлена Бельгией (0:8).
Котировки БК Pinnacle
- Победит Чехия – 1.209
- Ничья – 6.6
- Победит Беларусь – 15.62
Статистика
- Четыре из пяти последних матчей Беларуси закончились тоталом больше 2.5 мячей
- Семь из десяти домашних матчей Чехии закончились исходом «обе забьют»
- Беларусь не может выиграть на выезде уже пять матчей подряд
- Чехия выиграла последние четыре матча у Беларуси
Прогноз
Поставить на победу Чехии с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.735. Беларусь очень плохо играет на выезде, а сборная Чехии наоборот нашла свою игру, и будет бороться за выход из группы, который позволит принять участие на ЧМ 2022.