Чехия – Беларусь: прогноз и ставки БК Pinnacle

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01 сентября 2021, 14:07

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Чемпионата Мира 2022 Чехия – Беларусь, который состоится 02 сентября 2021 года

Чехия

Сборная Чехии очень хорошо проявила себя на Чемпионате Европы 2020, поэтому к команде сейчас будет более серьезное отношение. В группе квалификации у чехов четыре набранных очка в трех турах, что нельзя назвать хорошим результатом. Вся борьба в этой группе за выход на ЧМ 2022 только впереди, поэтому коллектив будет стараться брать максимальное количество очков в следующих поединках.

27 июня сборная Чехии обыграла в плей-офф ЧЕ 2020 Нидерланды (2:0), а третьего июля команда уступила Дании (1:2).

Беларусь

Команда Беларуси никогда не показывала высоких результатов, и в этой квалификации коллектив набрал три очка в двух стартовых матчах. Игроки еще имеют шансы побороться за выход из группы, однако матч с чехами станет одним из важнейших противостояний, где команде придется играть вторым номером и надеяться на ошибки оппонента.

2 июня сборная Беларуси проиграла товарищеский матч Азербайджану (1:2), а 30 марта команда была разгромлена Бельгией (0:8).

Котировки БК Pinnacle

Победит Чехия – 1.209

Ничья – 6.6

Победит Беларусь – 15.62

Статистика

Четыре из пяти последних матчей Беларуси закончились тоталом больше 2.5 мячей

Семь из десяти домашних матчей Чехии закончились исходом «обе забьют»

Беларусь не может выиграть на выезде уже пять матчей подряд

Чехия выиграла последние четыре матча у Беларуси

Прогноз