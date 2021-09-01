Швеция – Испания: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Чемпионата Мира 2022 Швеция – Испания, который состоится 02 сентября 2021 года
Швеция
Сборная Швеции неплохо играла в группе на ЧЕ 2020, однако уже в 1/8 покинула турнир. Сейчас коллектив борется в сложной группе, чтобы квалифицироваться на Чемпионат Мира 2022 года, который пройдет в Катаре. Команда выиграла оба стартовых матча и имеет в своем активе шесть очков, отставая от испанцев на одно очко, сыграв при этом на игру меньше. В матче с Испанией, коллектив постарается не закрываться в обороне, а упорно искать свои моменты в атаке.
29 июня Швеция проиграла в дополнительное время Украине (1:2), а 23 июня команда обыграла Польшу (3:2).
Испания
Испанская сборная значительно омолодила свой состав, но как показала прошлый крупный турнир, эта команда уже показывает красивый футбол и только удача оппонента помешала коллективу выйти в финал. В группе квалификации испанцы занимают первое место, но в случае поражения в ближайшем матче могут его упустить, поэтом игроки выйдут на поле с максимальной концентрацией.
6 июня сборная Испании уступила в полуфинале Евро 2020 команде Италии (1:2, по серии пенальти), а второго числа оказалась сильнее Швейцарии также в серии пенальти (2:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит Швеция – 4.79
- Ничья – 3.71
- Победит Испания – 1.793
Статистика
- Швеция проиграла два матча из последних десяти встреч, а сборная Испании уступила лишь в одном матче
- Пять из семи матчей сборной Швеции за последнее время закончились тоталом меньше 2.5 мячей
- Швеция не может выиграть у Испании уже пять матчей подряд
- Четыре из пяти последних матчей между сборными на поле Швеции закончились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на победу Испании, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.793. Сборная Испании показала, что находится в отличной форме и готова взять три очка в ключевом матче за первое место в этой группе. Предполагаем, что зрители увидят большое количество мячей в предстоящей встрече.