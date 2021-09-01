Швеция – Испания: прогноз и ставки БК Pinnacle

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01 сентября 2021, 14:58

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Чемпионата Мира 2022 Швеция – Испания, который состоится 02 сентября 2021 года

Швеция

Сборная Швеции неплохо играла в группе на ЧЕ 2020, однако уже в 1/8 покинула турнир. Сейчас коллектив борется в сложной группе, чтобы квалифицироваться на Чемпионат Мира 2022 года, который пройдет в Катаре. Команда выиграла оба стартовых матча и имеет в своем активе шесть очков, отставая от испанцев на одно очко, сыграв при этом на игру меньше. В матче с Испанией, коллектив постарается не закрываться в обороне, а упорно искать свои моменты в атаке.

29 июня Швеция проиграла в дополнительное время Украине (1:2), а 23 июня команда обыграла Польшу (3:2).

Испания

Испанская сборная значительно омолодила свой состав, но как показала прошлый крупный турнир, эта команда уже показывает красивый футбол и только удача оппонента помешала коллективу выйти в финал. В группе квалификации испанцы занимают первое место, но в случае поражения в ближайшем матче могут его упустить, поэтом игроки выйдут на поле с максимальной концентрацией.

6 июня сборная Испании уступила в полуфинале Евро 2020 команде Италии (1:2, по серии пенальти), а второго числа оказалась сильнее Швейцарии также в серии пенальти (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит Швеция – 4.79

Ничья – 3.71

Победит Испания – 1.793

Статистика

Швеция проиграла два матча из последних десяти встреч, а сборная Испании уступила лишь в одном матче

Пять из семи матчей сборной Швеции за последнее время закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Швеция не может выиграть у Испании уже пять матчей подряд

Четыре из пяти последних матчей между сборными на поле Швеции закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу Испании, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.793. Сборная Испании показала, что находится в отличной форме и готова взять три очка в ключевом матче за первое место в этой группе. Предполагаем, что зрители увидят большое количество мячей в предстоящей встрече.