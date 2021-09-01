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Швеция – Испания: прогноз и ставки БК Pinnacle

01 сентября 2021, 14:58

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Чемпионата Мира 2022 Швеция – Испания, который состоится 02 сентября 2021 года

Швеция

Сборная Швеции неплохо играла в группе на ЧЕ 2020, однако уже в 1/8 покинула турнир. Сейчас коллектив борется в сложной группе, чтобы квалифицироваться на Чемпионат Мира 2022 года, который пройдет в Катаре. Команда выиграла оба стартовых матча и имеет в своем активе шесть очков, отставая от испанцев на одно очко, сыграв при этом на игру меньше. В матче с Испанией, коллектив постарается не закрываться в обороне, а упорно искать свои моменты в атаке.

29 июня Швеция проиграла в дополнительное время Украине (1:2), а 23 июня команда обыграла Польшу (3:2).

Испания

Испанская сборная значительно омолодила свой состав, но как показала прошлый крупный турнир, эта команда уже показывает красивый футбол и только удача оппонента помешала коллективу выйти в финал. В группе квалификации испанцы занимают первое место, но в случае поражения в ближайшем матче могут его упустить, поэтом игроки выйдут на поле с максимальной концентрацией.

6 июня сборная Испании уступила в полуфинале Евро 2020 команде Италии (1:2, по серии пенальти), а второго числа оказалась сильнее Швейцарии также в серии пенальти (2:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит Швеция – 4.79
  • Ничья – 3.71
  • Победит Испания – 1.793

Статистика

  • Швеция проиграла два матча из последних десяти встреч, а сборная Испании уступила лишь в одном матче
  • Пять из семи матчей сборной Швеции за последнее время закончились тоталом меньше 2.5 мячей
  • Швеция не может выиграть у Испании уже пять матчей подряд
  • Четыре из пяти последних матчей между сборными на поле Швеции закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу Испании, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.793. Сборная Испании показала, что находится в отличной форме и готова взять три очка в ключевом матче за первое место в этой группе. Предполагаем, что зрители увидят большое количество мячей в предстоящей встрече.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
Все комментарии
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01 сентября в 22:09
Сборная Испания одержит победу.
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01 сентября в 22:08
Тотал меньше (2.50) сыграет.
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01 сентября в 15:58
Сборная Испания выиграет матч.
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