ГлавнаяБлогиМагический шарКотировки и букмекерыЛига чемпионов 2021/2022

Гвардиола против любимого игрока, шейхи против корпорации. Главные интриги группы «А» Лиги чемпионов 2021/22

вчера, 20:31
00:00 / 00:00

Невероятная концентрация звезд на квадратный метр.

Группа «А»: «Манчестер Сити», «Пари Сен-Жермен», «РБ Лейпциг», «Брюгге»

«Пари Сен-Жермен» (7-е место в клубном рейтинге УЕФА)

Тренер: Маурисио Почеттино (Аргентина)

Главные летние потери: в этот раз без потерь, уходили только те, кому не светила игровая практика у Почеттино. Мбаппе в «Реал» не отпустили.

Главные летние приобретения: чемпионы трансферного окна. https://www.soccer.ru/blogs/record/1278573/messi-lionel-pari-sen-zhermen Пришли Месси, Рамос, Хакими, Вейналдум, Доннарумма, а еще Нуну Мендеш на закуску.

Лучший результат в ЛЧ/КЕЧ: финал-2019/20.

Лидеры команды: Маркиньос, Ди Мария, Неймар, Кейлор Навас.

Слабые места: отсутствие сыгранности в полевых линиях. Понадобиться время, чтобы интегрировать Месси и остальных в игру. Состав как из футбольного симулятора, хотя в центре атаки просится Левандовски или Холанда вместо Икарди, раз уж выбираем суперзвезд.

Сильные стороны: мастерство. Тухель пытался создать команду-звезду, а его убрали, взяли Почеттино и накидали в состав еще больше звезд. На классе держатся, но посмотрим, не переоценивают ли возможности индивидуалистов взять кубок чемпионов.

Оптимальный состав (4-3-3): Навас (Доннарумма) — Хакими, Маркиньос, Рамос (Кимпембе), Диалло (Нуну Мендеш) — Вейналдум, Верратти, Ди Мария — Месси, Мбаппе, Неймар.

Прогноз «Соккер.ру»: будет смешно, если не выйдут из группы в плей-офф ЛЧ, но скорее станут вторыми в квартете.

«Манчестер Сити» (2-е место в клубном рейтинге УЕФА)

Тренер: Хосеп Гвардиола (Испания)

Главные летние потери: не подписали Кейна и Роналду. Лионеля упустили раньше, а сейчас были близки к помощи Харри и Криштиану, но обе сделки сорвались. И Менди окажется в суде – обвиняется в серии изнасилований.

Главное летнее приобретение: год назад набирали защитников, Аке и Диаша. Сейчас поставили рекорд, заплатив 117.5 млн евро за переход Грилиша. А отказ от трансфера центрального форварда еще может аукнуться.

Лучший результат в ЛЧ/КЕЧ: финал 2020/2021.

Лидеры команды: Де Брюйне, Диаш, Гюндоган, Уокер, Фернандиньо.

Слабые места: игры разума от Гвардиолы – много раз мудрил, обрекая «Манчестер Сити» на поражения в ЛЧ. Также может помешать средняя реализация моментов, когда мяч не идет в ворота. Общие голевые показатели «горожан» высокие, но тема центрфорварда – центральная.

Сильные стороны: проходят по соперникам в стиле катка. В таком случае и Хосеп грамотно включается, и все от Зинченко до Мареза выполняют приказы. Состав крутой, опыт поражения, как у «Ливерпуля» Клоппа появился. Осталось грамотно распределить силы.

Оптимальный состав (4-3-3): Эдерсон – Уокер, Стоунз, Диаш, Канселу (Зинченко) – Де Брюйне, Родри, Гюндоган – Марез (Фоден), Жезус (Ф. Торрес), Грилиш (Стерлинг).

Прогноз «Соккер.ру»: год назад угадали, что «Манчестер Сити» будет в финале. В этот раз появились сомнения, хотя в четверку лучших снова могут войти. Чемпионы Англии – мощная команда, хотя уверенности в непобедимости не хватает.

«РБ Лейпциг» (17-е место в клубном рейтинге УЕФА)

Тренер: Джесси Марш (США)

Главные летние потери: Поскольку «Лейпциг» зарабатывает деньги владельцам из корпорации «Ред Булл», то в прошлый раз потеряли Вернера, а теперь ушли тренер Нагельсманн, футболисты Упамекано, Конате и Забитцер, а суммарная компенсация за четверку перевалила за 100 млн евро.

Главные летние приобретения: Андре Силва – снайпер из «Айнтрахта», Гвардиол – центральный и левый защитник из «Динамо» Загреб. Полностью оформили трансфер Анхелиньо. Людей набрали немало, но пока Марш лишь ищет свою игру.

Лучший результат в ЛЧ/КЕЧ: полуфинал 2019/20.

Лидеры команды: Гулачи, Орбан, Форсберг, Нкунку, Анхелиньо, Ольмо.

Слабые места: жеребьевка – ПСЖ и «Манчестер Сити» ставят на финал, а не на третье место, чтобы «Лейпциг» еще раз погулял в плей-офф ЛЧ. Вечные перестановки тоже сказываются на команде, вот и тактику поменяли, и к новой схеме приспосабливаются.

Сильные стороны: Невероятное чутье на таланты. Слобослаи может стать открытием, Нкунку в полном порядке, Адамс умеет многое. Важно, чтобы заиграл Андре Силва – в тактике «Лейпцига» важно иметь результативных форвардов. Дерзкая команда, симпатичная.

Оптимальный состав (4-2-3-1): Гулачи — Клостерманн, Орбан, Гвардиол (Симакан), Анхелиньо — Адамс, Нкунку — Слобослаи, Форсберг, Ольмо — Андре Силва.

Прогноз «Соккер.ру»: ждем «Лейпциг» в плей-офф Лиги Европы. Марш может там пошуметь, хотя без Нагельсманна есть риск полной неудачи в Бундеслиге – стартовали с выездными поражениями.

«Брюгге» (36-е место в клубном рейтинге УЕФА)

Тренер: Филипп Клеман (Бельгия)

Главные летние потери: защитник Одилон Коссуну ушел за 23 млн евро в «Байер», и эти деньги помогли усилить состав.

Главные летние приобретения: У «Ниццы» взяли защитника Нсоки, в школе «Лестера» — атакующего хавбека Сова, а у «Аякса» забрали вингера Ланга. Стратегия понятная – набрали талантливых молодых ребят.

Лучший результат в ЛЧ/КЕЧ: финал 1977/78.

Лидеры команды: Миньоле, Вормер, Ванакен.

Слабые места: как и «Лейпцигу», не повезло со жребием. В прошлый раз «Брюгге» воспользовался наличием в квартете «Зенита» — финишировал выше, а сейчас будут последними. Класса состава для борьбы хватит, для результата – нет.

Сильные стороны: Клеман знает, чего хочет от команды. Наигрывание схемы «3-5-2» на старте бельгийского сезона сочетается с тем, что в гости приедут Де Брюйне и Месси. «Брюгге» нечего терять – их главный козырь в ЛЧ.

Оптимальный состав (3-5-2): Миньоле — Митрович, Мехеле, Нсоки — Клинтон Мата, Вормер, Ритс, Баланта (Ваканен), Соболь — Ланг (Дост), Де Кетелар.

Прогноз «Соккер.ру»: последнее место в группе. Но снова представят парочку игроков для потенциальных покупателей. Бельгийцы умеют делать футбольный бизнес, и «Брюгге» — их путеводная звезда в сторону окупаемости.

Фишки группы «А»

- три команды недавно были в полуфиналах, две – в финалах. Во всех случаях проиграли, как и «Брюгге» свой финал Кубка европейских чемпионов в семидесятых годах прошлого века – уступили тогда «Ливерпулю».

- шейхи идут на шейхов, причем речь о враждующих странах. Конечно, в футболе просто Месси сыграет против Диаша, а Де Брюйне против Рамоса, но подоплека есть – Гвардиоле и Почеттино сообщат отдельно, что задача – первое место и победы над главным конкурентов в очных матчах.

- у ПСЖ легкое чувство дежавю, ведь в прошлом сезоне играли против «Лейпцига», играли против клуба из Манчестера – тогда это был МЮ. А вместо турецкого аутсайдера теперь бельгийский.

- «Лейпциг» уступил ПСЖ в полуфинале ЛЧ, а в прошлом сезоне обменялись домашними победами с разницей по одному мячу. В итоге оставили МЮ без плей-офф Лиги чемпионов, довели до финала против «Вильярреала» в ЛЕ. С Гвардиолой тот же фокус вряд ли пройдет, но группа очень сильная.

- в Лиге чемпионов редко обходится без встречи с бывшими клубами или соперниками. Месси сразится с Гвардиолой – бывшим учителем. ПСЖ встретится с командой, что не пустила их в еще один финал ЛЧ – «Манчестер Сити». Почеттино 20 раз играл против Гвардиолы, но пока счет по победам 3:12 в пользу испанца при пяти мировых.

Бразилия — Аргентина. Прогноз на матч квалификации ЧМ-22 (05.09.2021)
02 сентябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Россия — Хорватия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-22 (01.09.2021)
31 августаАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
«Зенит» — ЦСКА. Прогноз на матч чемпионата России (26.08.2021)
26 августаАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Лучший игрок РПЛ превратился в обузу. Отношения ЦСКА и Влашича зашли в тупик
20 августаАлександр Чистяков в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии24
Букмекеры верят в победу «Ювентуса» в новом сезоне Серии А
18 августа Комментарии8
Букмекерская компания «Мелбет» поддержала строительство стадиона Слуцкого
16 августа
Сортировать
Все комментарии
ventru
ventru
сегодня в 03:31
Хороший разбор, интересно было почитать. Жду по остальным группам, спасибо.
Ironigor
Ironigor ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 21:39, ред.
Накручивают экстаз !!!) Журналистская фишка !!!)
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:38
И действительно это будет битва не только самых богатых клубов современности, но и битва двух миллиардеров, двух самых богатых и не премеримых кланов Азии . Катар против ОАЭ !!! И то что будет происходить на поле , это будет яркое отражение тогт что творится внутри этих двух бизнес проектов и человеческих судеб. И это очень серьёзнее чем мы увидим того что будет творится на поле . Не буду рассуждать на тему бизнеса этих двух кланов, которое займёт очень много раскладки , но скажу лишь одно, что это противостояние будет очень напряжённым и интересным в любом его проявлении . И даже больше которое будет вне футбольной арены.
Ну а мы как болельщики сосредоточим своё внимание то что будет производить на футбольном поле. И это я думаю будет тоже очень интересное противостояние.
То что телевизионные трансляции перекроют по стоимости просмотра по всему миру все мыслимые рекорды думаю сомнению не подлежит. И самым ярким героем в этом остаётся конечно же легенда мирового футбола Месси. Конечно же чисто для футбольных специалистов будет интересна встреча между тренерским гением Гвардиолы и Почеттино. И тут конечно по статистике огромный перевес на стороне Гвардиолы. И я думаю, это моё чисто субъективное мнение, что и в этом противостоянии опять же сильнейшим окажется гений Гвардиолы, не смотря на то что у Почеттино в составе есть козырный туз в виде Месси. Очень хочется увидеть наконец-то это противостояние. Будем делать посмотреть !!! Пожелаем всем увидеть этот супер драматичный футбол ⚽ и узнать всё таки кто же станет ПОБЕДИТЕЛЕМ !!! От себя пожелаю победы Манчестер Сити !!! Всем Добра !!!
sv_1969
sv_1969 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 21:29
Это двойные стандарты! Увидим ху из ху))
shlomo
shlomo ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 21:17
Бизнес, сеть бизнес.......и ничего личного...а там посмотрим...:))))
sv_1969
sv_1969 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 21:15
Француский мешок собрал эту сборную в обход фью плея! Не взять им Ушастого))
Elliada
Elliada
вчера в 21:10
Рановато вышла статья. ЛЧ еще не скоро.
shlomo
shlomo
вчера в 21:10
Спасибо аза статью.... ну что, как говорится, гладко было на бумаге, да забыли про овраги.... во времена, когда мировая пандемия ограничивает траты даже самых сильных клубов, ПСЖ сумел все равно обойти всех.... и их усиления этим летом поистине впечатляют, и уже сложно представить себе, как они пролетят мимо заветного кубка Лиги чемпионов....если у ПСЖ не просто "звездный состав", а прямо скажем "сборная Мира (без 2-3 игроков...)...то если Ман Сити (тоже не мальчики на побегушках), но ...тут вопрос уже тренерский... если Почеттино сумеет всех поставить в нужное место и обозначить стиль игры, то Гвардиоле просто нечем будет крыть... про остальных просто умолчу....
Nazi
Nazi
вчера в 21:05
Одна из сильнейших групп. Если Лейпциг наладят игру будет страшная заруба. Если нет, то заруба за первое место будет в любом случае.

Очень надеюсь, что Париж отомстит за левые голы Сити в прошлом году.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 21:01
МС и ПСЖ зарубятся знатно. Но я ставлю на ПСЖ.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:59
Можно смело ставить на Манчестер Сити !!!)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:37
Все места по делу!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100