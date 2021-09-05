Гвардиола против любимого игрока, шейхи против корпорации. Главные интриги группы «А» Лиги чемпионов 2021/22

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вчера, 20:31

Невероятная концентрация звезд на квадратный метр.

Группа «А»: «Манчестер Сити», «Пари Сен-Жермен», «РБ Лейпциг», «Брюгге»

«Пари Сен-Жермен» (7-е место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Маурисио Почеттино (Аргентина)

Главные летние потери: в этот раз без потерь, уходили только те, кому не светила игровая практика у Почеттино. Мбаппе в «Реал» не отпустили.

Главные летние приобретения: чемпионы трансферного окна. https://www.soccer.ru/blogs/record/1278573/messi-lionel-pari-sen-zhermen Пришли Месси, Рамос, Хакими, Вейналдум, Доннарумма, а еще Нуну Мендеш на закуску.

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : финал-2019/20.

Лидеры команды: Маркиньос, Ди Мария, Неймар, Кейлор Навас.

Слабые места: отсутствие сыгранности в полевых линиях. Понадобиться время, чтобы интегрировать Месси и остальных в игру. Состав как из футбольного симулятора, хотя в центре атаки просится Левандовски или Холанда вместо Икарди, раз уж выбираем суперзвезд.

Сильные стороны: мастерство. Тухель пытался создать команду-звезду, а его убрали, взяли Почеттино и накидали в состав еще больше звезд. На классе держатся, но посмотрим, не переоценивают ли возможности индивидуалистов взять кубок чемпионов.

Оптимальный состав (4-3-3): Навас (Доннарумма) — Хакими, Маркиньос, Рамос (Кимпембе), Диалло (Нуну Мендеш) — Вейналдум, Верратти, Ди Мария — Месси, Мбаппе, Неймар.

Прогноз «Соккер.ру»: будет смешно, если не выйдут из группы в плей-офф ЛЧ , но скорее станут вторыми в квартете.

«Манчестер Сити» (2-е место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Хосеп Гвардиола (Испания)

Главные летние потери: не подписали Кейна и Роналду. Лионеля упустили раньше, а сейчас были близки к помощи Харри и Криштиану, но обе сделки сорвались. И Менди окажется в суде – обвиняется в серии изнасилований.

Главное летнее приобретение: год назад набирали защитников, Аке и Диаша. Сейчас поставили рекорд, заплатив 117.5 млн евро за переход Грилиша. А отказ от трансфера центрального форварда еще может аукнуться.

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : финал 2020/2021.

Лидеры команды: Де Брюйне, Диаш, Гюндоган, Уокер, Фернандиньо.

Слабые места: игры разума от Гвардиолы – много раз мудрил, обрекая «Манчестер Сити» на поражения в ЛЧ . Также может помешать средняя реализация моментов, когда мяч не идет в ворота. Общие голевые показатели «горожан» высокие, но тема центрфорварда – центральная.

Сильные стороны: проходят по соперникам в стиле катка. В таком случае и Хосеп грамотно включается, и все от Зинченко до Мареза выполняют приказы. Состав крутой, опыт поражения, как у «Ливерпуля» Клоппа появился. Осталось грамотно распределить силы.

Оптимальный состав (4-3-3): Эдерсон – Уокер, Стоунз, Диаш, Канселу (Зинченко) – Де Брюйне, Родри, Гюндоган – Марез (Фоден), Жезус (Ф. Торрес), Грилиш (Стерлинг).

Прогноз «Соккер.ру»: год назад угадали, что «Манчестер Сити» будет в финале. В этот раз появились сомнения, хотя в четверку лучших снова могут войти. Чемпионы Англии – мощная команда, хотя уверенности в непобедимости не хватает.

«РБ Лейпциг» (17-е место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Джесси Марш ( США )

Главные летние потери: Поскольку «Лейпциг» зарабатывает деньги владельцам из корпорации «Ред Булл», то в прошлый раз потеряли Вернера, а теперь ушли тренер Нагельсманн, футболисты Упамекано, Конате и Забитцер, а суммарная компенсация за четверку перевалила за 100 млн евро.

Главные летние приобретения: Андре Силва – снайпер из «Айнтрахта», Гвардиол – центральный и левый защитник из «Динамо» Загреб. Полностью оформили трансфер Анхелиньо. Людей набрали немало, но пока Марш лишь ищет свою игру.

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : полуфинал 2019/20.

Лидеры команды: Гулачи, Орбан, Форсберг, Нкунку, Анхелиньо, Ольмо.

Слабые места: жеребьевка – ПСЖ и «Манчестер Сити» ставят на финал, а не на третье место, чтобы «Лейпциг» еще раз погулял в плей-офф ЛЧ . Вечные перестановки тоже сказываются на команде, вот и тактику поменяли, и к новой схеме приспосабливаются.

Сильные стороны: Невероятное чутье на таланты. Слобослаи может стать открытием, Нкунку в полном порядке, Адамс умеет многое. Важно, чтобы заиграл Андре Силва – в тактике «Лейпцига» важно иметь результативных форвардов. Дерзкая команда, симпатичная.

Оптимальный состав (4-2-3-1): Гулачи — Клостерманн, Орбан, Гвардиол (Симакан), Анхелиньо — Адамс, Нкунку — Слобослаи, Форсберг, Ольмо — Андре Силва.

Прогноз «Соккер.ру»: ждем «Лейпциг» в плей-офф Лиги Европы. Марш может там пошуметь, хотя без Нагельсманна есть риск полной неудачи в Бундеслиге – стартовали с выездными поражениями.

«Брюгге» (36-е место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Филипп Клеман (Бельгия)

Главные летние потери: защитник Одилон Коссуну ушел за 23 млн евро в «Байер», и эти деньги помогли усилить состав.

Главные летние приобретения: У «Ниццы» взяли защитника Нсоки, в школе «Лестера» — атакующего хавбека Сова, а у «Аякса» забрали вингера Ланга. Стратегия понятная – набрали талантливых молодых ребят.

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : финал 1977/78.

Лидеры команды: Миньоле, Вормер, Ванакен.

Слабые места: как и «Лейпцигу», не повезло со жребием. В прошлый раз «Брюгге» воспользовался наличием в квартете «Зенита» — финишировал выше, а сейчас будут последними. Класса состава для борьбы хватит, для результата – нет.

Сильные стороны: Клеман знает, чего хочет от команды. Наигрывание схемы «3-5-2» на старте бельгийского сезона сочетается с тем, что в гости приедут Де Брюйне и Месси. «Брюгге» нечего терять – их главный козырь в ЛЧ .

Оптимальный состав (3-5-2): Миньоле — Митрович, Мехеле, Нсоки — Клинтон Мата, Вормер, Ритс, Баланта (Ваканен), Соболь — Ланг (Дост), Де Кетелар.

Прогноз «Соккер.ру»: последнее место в группе. Но снова представят парочку игроков для потенциальных покупателей. Бельгийцы умеют делать футбольный бизнес, и «Брюгге» — их путеводная звезда в сторону окупаемости.

Фишки группы «А»

- три команды недавно были в полуфиналах, две – в финалах. Во всех случаях проиграли, как и «Брюгге» свой финал Кубка европейских чемпионов в семидесятых годах прошлого века – уступили тогда «Ливерпулю».

- шейхи идут на шейхов, причем речь о враждующих странах. Конечно, в футболе просто Месси сыграет против Диаша, а Де Брюйне против Рамоса, но подоплека есть – Гвардиоле и Почеттино сообщат отдельно, что задача – первое место и победы над главным конкурентов в очных матчах.

- у ПСЖ легкое чувство дежавю, ведь в прошлом сезоне играли против «Лейпцига», играли против клуба из Манчестера – тогда это был МЮ . А вместо турецкого аутсайдера теперь бельгийский.

- «Лейпциг» уступил ПСЖ в полуфинале ЛЧ , а в прошлом сезоне обменялись домашними победами с разницей по одному мячу. В итоге оставили МЮ без плей-офф Лиги чемпионов, довели до финала против «Вильярреала» в ЛЕ . С Гвардиолой тот же фокус вряд ли пройдет, но группа очень сильная.