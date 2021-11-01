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«Мальме» – «Челси». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

01 ноября 2021, 15:29

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Мальме» – «Челси», который состоится 2 ноября 2021 года

«Мальме»

Клуб из Швеции является главным аутсайдером группы и вряд ли может рассчитывать на итоговый успех в самом престижном турнире Европы. Команда проиграл стартовые три матча и теперь может реально рассчитывать на борьбу за третье место, которое забрать будет тоже очень сложно. В чемпионате Швеции у коллектива все хорошо, так как он лидирует в турнирной таблице и опережает ближайшего конкурента на одно очко.

20 октября «Мальме» крупно проиграл «Челси» (0:4), а 29 сентября с тем же счетом проиграл на выезде «Зениту» (0:4).

«Челси»

Лондонцы идут на втором месте в группе Лиги Чемпионов и набрали шесть очков в первых трех встречах. «Синие» выиграли два матча у потенциальных аутсайдеров группы и проиграли главному конкуренту. Чтобы выйти в плей-офф, команде достаточно повторить свой успех с «Мальме» в первом матче и не проиграть «Зениту». В АПЛ у подопечных Тухеля все замечательно, ведь клуб идет на первом месте и на три пункта опережает ближайшего соперника.

20 октября «Челси» разгромил «Мальме» (4:0),а 29 сентября команда уступила «Ювентусу» на выезде (0:1). Оба матча прошли в рамках Лиги Чемпионов

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Мальме» – 16.94
  • Ничья – 7.42
  • Победит «Челси» – 1.187

Статистика

  • Четыре из пяти последних матчей «Челси» закончились исходом «обе забьют — нет»
  • «Мальме» выиграл пять из десяти последних матчей на своем поле во всех турнирах
  • «Челси» забивал в 18 из 20 последних матчей во всех турнирах на выезде
  • Четыре из шести последних матчей «Мальме» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Челси» с форой (-2.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.909. В первом матче между командами борьбы не получилось, и клуб из Англии одержал крупную уверенную победу. Предполагаем, что за две недели мало что изменилось и матч пройдет по тому же сценарию.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
Все комментарии
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01 ноября в 19:32
Футбольный клуб Челси (Лондон) одержит победу.
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01 ноября в 19:31
Футбольный клуб Челси (Лондон) выиграет матч.
shlomo
shlomo
01 ноября в 15:43
Ну что, Зенит никак не дождётся подарков от Томаса Тухеля...:))).... Лондонцы очень хороши даже без травмированного Ромелу Лукаку.... Мальмё, бесспорно, хорош в чемпионате Швеции, однако на евроарене виден разрыв в классе.... в свою очередь, Челси набрал невероятную форму, не оставляет шансов никому даже в АПЛ.... так что шансов одолеть такого противника у шведов практически нет..... лично я жду повторения результата первой встречи.
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