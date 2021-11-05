Клопп, Тухель, Гвардиола, а теперь и Конте — в АПЛ. Европейская Суперлига уже существует

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05 ноября 2021, 15:00

Лучшие тренерские кадры сосредоточились в Англии.

- Назначение Антонио Конте главным тренером «Тоттенхэма» стало однозначным усилением тренерского цеха Английской Премьер-Лиги.

- Вне всяких сомнений, в АПЛ сейчас самым статусный набор менеджеров: победители Лиги чемпионов Юрген Клопп, Хосеп Гвардиола, Томас Тухель и Рафаэль Бенитес, выигрывавшие Премьер-Лигу Клаудио Раньери и Антонио Конте (итальянцы присоединились по ходу сезона), а еще уникальный Марсело Бьелса и приманивающий удачу Оле-Гуннар Сульшер.

- Два самых высокооплачиваемых тренера планеты работают в Англии — Гвардиола и Конте, Клопп входит в мировой топ-5, Тухель — в топ-10.

- Кого не хватает АПЛ для полного счастья? Пожалуй, Зидана, Симеоне и Нагельсманна. Зизу не хочет ехать на Туманный Альбион, хотя у него были предложения из МЮ , Симеоне навсегда с «Атлетико», а Нагельсманну 34 года, и он уже в «Баварии». Потенциально у молодого и раннего специалиста еще лет 30 тренерской карьеры впереди, доберется и до Англии.

Конте в «Тоттенхэме» — одно из главных тренерских назначений в АПЛ в XXI веке

Злые языки говорят, что «шпоры» снова «донашивают» тренера за «Челси» (до этого были Виллаш-Боаш и Моуриньо), однако Конте вряд ли стоит включать в этот ряд. Португальцы оказывались в Северном Лондоне в фазе «сбитых летчиков»: Андре не справился с раздевалкой «Челси», с похожими проблемами столкнулся и в «Тоттенхэме». Жозе приходил после увольнений из «Челси» и МЮ . В обоих случаях возникавшие во время назначений опасения оправдались довольно скоро.

Конте в другой категории: у итальянца за плечами свежая победа в Серии A, кроме того, Антонио никто смел увольнять: с «Ювентусом», сборной Италии, «Челси» и «Интером» расставался сам по окончании полноценных циклов. Конте выигрывал внутренние чемпионаты с «Юве», «Челси» и «Интером», он представляет собой тип тренера, который умеет добиваться результата, если ему не мешать. Заполучить такого специалиста — большая удача для клуба, который за последние три десятилетия выиграл только Кубок английской лиги, а последний титул брал 60 лет назад.

У Конте 5 чемпионств за 9 лет, его приход в «Тоттенхэм» — нетривиальное событие. «Шпоры» годами «не высовывались», знали свое место, четко следуя избитой фразе из фильма «Залечь на дно в Брюгге». Повторюсь, приход Конте именно в «Тоттенхэм» — это сверхсобытие для АПЛ , окажись Антонио на «Олд Траффорд», куда его сватали еще недавно, такого ажиотажа не случилось бы. Местами даже проскакивал бы скепсис. Но «Тоттенхэм» назначением Конте выводит мнимые амбиции на реальный уровень.

This is going to be fun 👀 pic.twitter.com/VJERc5r2hC — Goal (@goal) November 2, 2021

Тренерский ресурс — самый ограниченный

Есть десятки способов собрать команду, соответствующую топ-клубу. Всегда есть игроки, которые готовы ворваться в состав грандов и воспользоваться своим шансом. А вот топ-тренеров на топ-клубы вечно не хватает, действительно классные менеджеры, способные гарантировать определенный уровень результатов, остаются штучным товаром. Часто даже большие клубы вынуждены экспериментировать, назначают своих бывших игроков и верят в их организаторский талант. Иногда получается, иногда не очень, иногда годами ждут прогресса.

Футбол стал быстрее во всем, в том числе в спросе результата с менеджеров. Ценятся те, кто умеет строить быстро и качественно. Конечно, и дорого, но оно того стоит в глобальных масштабах. Сейчас мы видим, как английские клубы собрали сливки с самого ограниченного из кадровых футбольных ресурсов — тренерского. За последние три года в Лиге чемпионов было уже два английских финала, и в ближайших сезонах будут новые, ведь клубы АПЛ конвертировали свое финансовое превосходство в интеллектуальное. Лучшие футбольные «мозги» сосредоточиваются в одном чемпионате.

Дисбаланс тренерских идей с другими чемпионатами налицо

Английские финалы Лиги чемпионов — только вершина айсберга. В АПЛ уже больше десяти лет самолетами завозят лучших футболистов из других европейских лиг, а настоящий скачок вперед Премьер-Лига сделала с привлечением лучших тренерских кадров. Тактический ландшафт АПЛ до неузнаваемости изменили носители передовых идей, в то время как «Реалом» и «Барселоной» до недавних пор управляли экс-менеджеры «Эвертона» (Куман и Анчелотти). Теперь Куман ушел, а его место займет Хави, который пока работал только в Катаре.

Обратите внимание на грандиозную тренерскую чехарду в Италии и Германии, причем далеко не все выиграли от перестановок. Кому-то повезло чуть больше, кому-то чуть меньше, но турниры в целом не растут, разве что претендуют на скачкообразное развитие за счет спонтанно появляющихся юных гениев вроде Нагельсманна. Но в АПЛ — стабильный рост, а появление Конте в «Тоттенхэме» дополняет роскошный тренерский набор.