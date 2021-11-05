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Клопп, Тухель, Гвардиола, а теперь и Конте — в АПЛ. Европейская Суперлига уже существует

05 ноября 2021, 15:00
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Лучшие тренерские кадры сосредоточились в Англии.

- Назначение Антонио Конте главным тренером «Тоттенхэма» стало однозначным усилением тренерского цеха Английской Премьер-Лиги.

- Вне всяких сомнений, в АПЛ сейчас самым статусный набор менеджеров: победители Лиги чемпионов Юрген Клопп, Хосеп Гвардиола, Томас Тухель и Рафаэль Бенитес, выигрывавшие Премьер-Лигу Клаудио Раньери и Антонио Конте (итальянцы присоединились по ходу сезона), а еще уникальный Марсело Бьелса и приманивающий удачу Оле-Гуннар Сульшер.

- Два самых высокооплачиваемых тренера планеты работают в Англии — Гвардиола и Конте, Клопп входит в мировой топ-5, Тухель — в топ-10.

- Кого не хватает АПЛ для полного счастья? Пожалуй, Зидана, Симеоне и Нагельсманна. Зизу не хочет ехать на Туманный Альбион, хотя у него были предложения из МЮ, Симеоне навсегда с «Атлетико», а Нагельсманну 34 года, и он уже в «Баварии». Потенциально у молодого и раннего специалиста еще лет 30 тренерской карьеры впереди, доберется и до Англии.

Конте в «Тоттенхэме» — одно из главных тренерских назначений в АПЛ в XXI веке

Злые языки говорят, что «шпоры» снова «донашивают» тренера за «Челси» (до этого были Виллаш-Боаш и Моуриньо), однако Конте вряд ли стоит включать в этот ряд. Португальцы оказывались в Северном Лондоне в фазе «сбитых летчиков»: Андре не справился с раздевалкой «Челси», с похожими проблемами столкнулся и в «Тоттенхэме». Жозе приходил после увольнений из «Челси» и МЮ. В обоих случаях возникавшие во время назначений опасения оправдались довольно скоро.

Конте в другой категории: у итальянца за плечами свежая победа в Серии A, кроме того, Антонио никто смел увольнять: с «Ювентусом», сборной Италии, «Челси» и «Интером» расставался сам по окончании полноценных циклов. Конте выигрывал внутренние чемпионаты с «Юве», «Челси» и «Интером», он представляет собой тип тренера, который умеет добиваться результата, если ему не мешать. Заполучить такого специалиста — большая удача для клуба, который за последние три десятилетия выиграл только Кубок английской лиги, а последний титул брал 60 лет назад.

У Конте 5 чемпионств за 9 лет, его приход в «Тоттенхэм» — нетривиальное событие. «Шпоры» годами «не высовывались», знали свое место, четко следуя избитой фразе из фильма «Залечь на дно в Брюгге». Повторюсь, приход Конте именно в «Тоттенхэм» — это сверхсобытие для АПЛ, окажись Антонио на «Олд Траффорд», куда его сватали еще недавно, такого ажиотажа не случилось бы. Местами даже проскакивал бы скепсис. Но «Тоттенхэм» назначением Конте выводит мнимые амбиции на реальный уровень.

Тренерский ресурс — самый ограниченный

Есть десятки способов собрать команду, соответствующую топ-клубу. Всегда есть игроки, которые готовы ворваться в состав грандов и воспользоваться своим шансом. А вот топ-тренеров на топ-клубы вечно не хватает, действительно классные менеджеры, способные гарантировать определенный уровень результатов, остаются штучным товаром. Часто даже большие клубы вынуждены экспериментировать, назначают своих бывших игроков и верят в их организаторский талант. Иногда получается, иногда не очень, иногда годами ждут прогресса.

Футбол стал быстрее во всем, в том числе в спросе результата с менеджеров. Ценятся те, кто умеет строить быстро и качественно. Конечно, и дорого, но оно того стоит в глобальных масштабах. Сейчас мы видим, как английские клубы собрали сливки с самого ограниченного из кадровых футбольных ресурсов — тренерского. За последние три года в Лиге чемпионов было уже два английских финала, и в ближайших сезонах будут новые, ведь клубы АПЛ конвертировали свое финансовое превосходство в интеллектуальное. Лучшие футбольные «мозги» сосредоточиваются в одном чемпионате.

Дисбаланс тренерских идей с другими чемпионатами налицо

Английские финалы Лиги чемпионов — только вершина айсберга. В АПЛ уже больше десяти лет самолетами завозят лучших футболистов из других европейских лиг, а настоящий скачок вперед Премьер-Лига сделала с привлечением лучших тренерских кадров. Тактический ландшафт АПЛ до неузнаваемости изменили носители передовых идей, в то время как «Реалом» и «Барселоной» до недавних пор управляли экс-менеджеры «Эвертона» (Куман и Анчелотти). Теперь Куман ушел, а его место займет Хави, который пока работал только в Катаре.

Обратите внимание на грандиозную тренерскую чехарду в Италии и Германии, причем далеко не все выиграли от перестановок. Кому-то повезло чуть больше, кому-то чуть меньше, но турниры в целом не растут, разве что претендуют на скачкообразное развитие за счет спонтанно появляющихся юных гениев вроде Нагельсманна. Но в АПЛ — стабильный рост, а появление Конте в «Тоттенхэме» дополняет роскошный тренерский набор.

Последовательный сторонник схемы 3-5-2 и остроатакующего контрфутбола станет интересным противником для предпочитающих по-разному играть с мячом Гвардиолы и Клоппа, а также для жонглера Тухеля, умеющего находить идеальный баланс между жесткостью установок и гибкостью исполнения. Лучшие менеджеры мира будут постоянно тестировать свои продукты на друг друге, искать инновации и увеличивать отрыв АПЛ от других национальных чемпионатов. Флорентино Перес немного опоздал: Европейская Суперлига уже существует.

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Все комментарии
Евген3891
Евген3891
06 ноября в 21:02
Спасибо за статью.
Помню времена, когда я мечтал что бы в одной лиге мира собрались все топовые тренеры, вот только сейчас это случилось)))
Roger Young
Roger Young
05 ноября в 23:02, ред.
согласен с Александром. АПЛ вышла на предельно новый уровень. Испания под сдулась. Про остальных и говорить нечего.

Из тренеров других лиг стоит выделить Галатье. Привел Лилль к первому золоту за 10 лет, а сейчас с Ниццей идет на втором месте.

Думаю что тоже мог бы оказаться в Англии и принести пользу.
Медив
Медив
05 ноября в 21:14
Серъезно? Конте сам ушел из Челси? Да, за шестое место и пролет мимо ЛЧ Абрам ему премию выписал... 25 лямов за досрочное расторжение контракта. Исправьте, пожалуйста, мало что так бесит, как превозношение работы Конте в Челси
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
05 ноября в 18:49
Меня рассмешил этот сумбур последние дни.
В Тоттенхэм как-будто гранату закинули и все забегали.
DXTK
DXTK
05 ноября в 18:41, ред.
да не хватает тут Моуриньо, но и без него в апл жарковато, незабываем Бенитеса в Эвертоне. хотя по сути произошла небольшая рокировка...... Моуриньо отправился в италии,......... Конте прибыл в АПЛ. не думаю что это как то повлияет на расклад в АПЛ......Тухэль Клопп и Гвардиола будут оспаривать титул.......а все остальные выстроятся следом..........за 4 место будет борьба........ МЮ сульшера..........ВХ Моейса..........Ттх Конте.........Арсенал Артеты.....и возможно Эвертон Рафы и есть лестер роджерса..........да жаль что Лидс и Бьелса отстали от этой заварухи,........если честно хотел бы видеть белую банду....в этой борьбе.
Persenchik
Persenchik
05 ноября в 18:07
Стоит разок выиграть Лигу Нечемпионов, и сразу топ-тренер всех времён. К сожалению, до заслуженных мэтров всей этой бригаде, пока ещё далеко. 😁
Gelious
Gelious
05 ноября в 17:59
Ой да ну хватит. Какие Конте и, особенно, Тухель. Суперлига, блин
Elliada
Elliada
05 ноября в 15:40
У Кейна появилась надежда на титул
shlomo
shlomo
05 ноября в 15:16, ред.
Спасибо за статью....ну что, Антонио готов работать, а вот готовы ли к нему шпоры??? .... очень хочется поверить, что Тоттенхэм начнет новую эру под руководством Конте.... Конте славится тем, что умеет быстро строить чемпионские команды.... он лихо вернул скудетто Ювентусу, выиграл Премьер-лигу с Челси, а потом добился подобного успеха с Интером...... НО при этом Конте также быстро рушил всё и вся внутри клуба и проваливался на европейской арене, но это другой разговор..... Итальянский специалист прекрасно умеет выстраивать команду, заточенную на победу в национальном чемпионате в короткой перспективе.... а вот для завоевания чемпионского титула Конте всегда требует от руководства клуба серьёзных инвестиций в состав (таким образом, в ближайшее время можно ждать, что Тоттенхэм наконец-то ввяжется в гонку вооружений и начнёт активно тратить....) ... а если посмотреть с другой стороны, ни Конте, ни даже активная трансферная политика не гарантируют шпорам успеха в следующем сезоне (всё-таки в Англии очень серьёзная конкуренция и слишком много претендентов на победу.... однако тем интереснее будет следить за борьбой наверное уже в следующем сезоне....)....
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