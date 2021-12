Клопп, Тухель, Гвардиола, а теперь и Конте — в АПЛ. Европейская Суперлига уже существует

Лучшие тренерские кадры сосредоточились в Англии.

- Назначение Антонио Конте главным тренером «Тоттенхэма» стало однозначным усилением тренерского цеха Английской Премьер-Лиги.

- Вне всяких сомнений, в АПЛ сейчас самым статусный набор менеджеров: победители Лиги чемпионов Юрген Клопп, Хосеп Гвардиола, Томас Тухель и Рафаэль Бенитес, выигрывавшие Премьер-Лигу Клаудио Раньери и Антонио Конте (итальянцы присоединились по ходу сезона), а еще уникальный Марсело Бьелса и приманивающий удачу Оле-Гуннар Сульшер.

- Два самых высокооплачиваемых тренера планеты работают в Англии — Гвардиола и Конте, Клопп входит в мировой топ-5, Тухель — в топ-10.

- Кого не хватает АПЛ для полного счастья? Пожалуй, Зидана, Симеоне и Нагельсманна. Зизу не хочет ехать на Туманный Альбион, хотя у него были предложения из МЮ , Симеоне навсегда с «Атлетико», а Нагельсманну 34 года, и он уже в «Баварии». Потенциально у молодого и раннего специалиста еще лет 30 тренерской карьеры впереди, доберется и до Англии.

Злые языки говорят, что «шпоры» снова «донашивают» тренера за «Челси» (до этого были Виллаш-Боаш и Моуриньо), однако Конте вряд ли стоит включать в этот ряд. Португальцы оказывались в Северном Лондоне в фазе «сбитых летчиков»: Андре не справился с раздевалкой «Челси», с похожими проблемами столкнулся и в «Тоттенхэме». Жозе приходил после увольнений из «Челси» и МЮ . В обоих случаях возникавшие во время назначений опасения оправдались довольно скоро.

Конте в другой категории: у итальянца за плечами свежая победа в Серии A, кроме того, Антонио никто смел увольнять: с «Ювентусом», сборной Италии, «Челси» и «Интером» расставался сам по окончании полноценных циклов. Конте выигрывал внутренние чемпионаты с «Юве», «Челси» и «Интером», он представляет собой тип тренера, который умеет добиваться результата, если ему не мешать. Заполучить такого специалиста — большая удача для клуба, который за последние три десятилетия выиграл только Кубок английской лиги, а последний титул брал 60 лет назад.

У Конте 5 чемпионств за 9 лет, его приход в «Тоттенхэм» — нетривиальное событие. «Шпоры» годами «не высовывались», знали свое место, четко следуя избитой фразе из фильма «Залечь на дно в Брюгге». Повторюсь, приход Конте именно в «Тоттенхэм» — это сверхсобытие для АПЛ , окажись Антонио на «Олд Траффорд», куда его сватали еще недавно, такого ажиотажа не случилось бы. Местами даже проскакивал бы скепсис. Но «Тоттенхэм» назначением Конте выводит мнимые амбиции на реальный уровень.

This is going to be fun 👀 pic.twitter.com/VJERc5r2hC