Селихов отразил пенальти, Мозес – забил первый гол в сезоне. «Спартак» взял очки у «Лестера» в Лиге Европы

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05 ноября 2021, 01:52

«Спартак» сыграл вничью с «Лестером» на выезде. «Соккер.ру» — об исходе важного противостояния.

«Спартак» сделал выводы

Первый матч с «Лестером» получился развеселым. Но с точки зрения голов и количества атак. И грустным с точки зрения результата для «Спартака», пропустившего четыре мяча. К этой игре Руй Витория и его команда сделали явные выводы. «Спартак» постарался убрать всяческую скорость и снижал динамику всеми доступными средствами.

В первую очередь очень глубокой посадкой в оборону, где выстраивался в два-три ряда. Надо заметить, что в целом с задачей справиться удалось. Например, в первом тайме самым опасным моментом «Лестера» стал дальний удар Сумаре в крестовину. Защита москвичей в целом играла плотнее и спокойнее, что отметил уже после игры сам Руй Витория:

Это была отличная игра. Мы сражались с достойным, прекрасным соперником. Нам нужно было многое сделать, отлично играли в защите. И сделали все, что могли. Мы знали, что будет не очень много моментов. Но старались развивать те моменты, которые у нас были. Я бы никого не стал выделять персонально – это не в моей привычке. Хотел бы в первую очередь сказать о коллективе. Мы показали хорошую коллективную защиту.

Во втором тайме по игре вариаций было больше, пошли уже и голы, однако настрой на закрытость на все засовы и замки у «Спартака» сохранялся. Хотя было бы наивно полагать, что команда, которая пропустила 14 мячей в четырех предыдущих матчах, отыграла в обороне бы без ошибок.

Как забивались голы

Но прежде чем идти к ошибкам «Спартака», следует отметить гол, которым именно красно-белые открыли счет. При всей закрытости гости очень дисциплинированно и терпеливо выжидали своего шанса для контратак. Они пару раз убежали в самом начале, потом надолго выпали из атакующей игры. Но гол напомнил о ней. Мозес и Соболев за счет быстрой комбинации на правом фланге создали преимущество в темпе развития атаки и отправили Игнатова на пространство к штрафной.

Отдельно стоит подчеркнуть качество навеса Михаила, который послал мяч по невысокой и недалекой дуге, но достаточной, чтобы он перелетел ближайшего защитника и прилетел на голову Мозесу, оказавшемуся на линии вратарской. Виктор протиснулся в зону ровно между четырьмя обороняющимися игроками «Лестера», которые слишком пассивно возвращались назад.

В частности, тот же Сумаре, который был преследователем Мозеса, почему-то остановился раньше времени, словно не поверил, что у «Спартака» вообще что-то выгорит из этой комбинации. И тут уже есть вопросы к «Лестеру», который в первых двух матчах сезона не пропустил ни одного мяча во всех турнирах, а в последних 15 матчах не пропустил только один раз, а в последних девяти играх пропускал как минимум один мяч каждый раз. Так что оборона «лис» далека от идеальной. Расстройство сквозило после игры в словах вратаря Каспера Шмейхеля:

Мы разочарованы, потому что должны были побеждать. Мы доминировали, а у «Спартака» была пара шансов, и он забил. Сейчас мы пропускаем слишком много мячей. Но все равно могли выиграть. Если бы я знал, почему мы так много пропускаем, этого бы не было. Мы работаем каждый день, но не все получается идеально. Уверенность к нам еще вернется. Когда не везет, нужно работать еще усерднее. Мы должны смотреть только на себя.

Но идеала не было и у «Спартака», несмотря на дисциплину. Красно-белые пропустили со стандарта, с углового. Игроки «Лестера» исполнили отработанную комбинацию, которую в динамике спартаковцы не прочитали. Перес убежал от опекавшего его Соболева от ближней штанги и подрезал мяч головой к дальней, куда Амарти убежал от опекавшего его Зобнина.

Оба игрока потеряли позиции в движении и уступили своим оппонентам один в один, а комбинация так сложилась, что все три защитника «Спартака», которые должны доминировать в воздухе, оказались без оппонентов в центре напротив ворот и только провожали взглядом пролетевший над ними мяч от Переса к Амарти.

Как спасал Селихов

У «Лестера» было немало возможностей забить. Уже упомянутое попадание Сумаре в крестовину, попадание Ихеаначо в штангу в конце матча. Но самый реальный шанс – пенальти, который заработал Лукман. Мозес не успел за ним и прихватил едва заметным движением. Но его хватило, чтобы игрок «Лестера» упал, а судья назначил пенальти. А свежий Варди, который только вышел к тому моменту, не сумел переиграть Селихова – Александр отразил удар в сторону, потому что знал, как будет бить Джейми:

Мы готовились к пенальти с тренером вратарей. Смотрели, готовились. У них там три человека обычно бьют. Тренер мне все разжевал, и нужно было только прыгнуть. Выходя на поле, мы знаем, что нужно делать. Но матчи показывают, что не всегда получается то, что мы хотим.

Успешная игра Селихова в эпизоде с пенальти и в ряде других моментов вселила уверенность в защитников и в болельщиков, которые нагнетали все больше негатива вокруг фигуры Максименко. После этого матча, кажется, Селихов закрепился в роли основного вратаря «Спартака». Хотя Брендан Роджерс, например, склонен винить в ничьей своих игроков, а не голкипера соперника в результате:

Мы хорошо играли, пропустили не так много, но пропущенный мяч показал слабость. Мы не контролировали вход мяча в нашу штрафную. И такое бывало раньше. В целом играли хорошо, создавали моменты, но не забили пенальти. Не было чутья в чужой штрафной, чтобы использовать моменты. Тяжело играть против 11 человек, которые обороняются. Но мы направляли мяч в нужную зону – не хватало завершения. Нам нужно просто бежать. Если нужно бежать – бегите. Если не двигаться как следует, это усложнит жизнь.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 13 (3) – 4 (1)

Чисто статистически «Лестер» на голову превзошел «Спартак». Английская команда по всем параметрам оказывалась сильнее москвичей. В частности, по ударам. «Лестер» нанес в три с лишним раза больше ударов и в три раза больше попадал в створ. Но в целом количество ударов было меньше, чем можно было ожидать в этой игре. У «Спартака» всего одно попадание – и оно стало голевым. Самым бьющим на поле стал Ихеаначо, который предпринял три попытки. У других больше двух не было. При этом стоит отметить, что «Лестер» дважды угодил в каркас ворот «Спартака».

Владение мячом (точность передач): 77% (90%) — 23% (63%)

Контроля мяча у «Спартака» не было вовсе. Причем ни на одном из этапов игры. Гости действовали не просто вторым номером, а даже не претендовали на владение мячом, стремясь контратаковать. Это удавалось далеко не всегда, поскольку «Лестер» запирал спартаковцев на их половине нередко. И сложность перехода из обороны в атаку для «Спартака» подчеркивает низкий процент точности передач. Особенно на фоне «Лестера», у которого девять из десяти оказывались точными. Другое дело, что многие из них были накоротке и без развития вперед.

Что дальше?

Результат, исходя из всех раскладов, можно считать положительным для «Спартака». Об этом после матча сказал и Георгий Джикия:

В целом доволен ничьей. Игра изначально складывалась сложно. Поэтому ничейный результат положителен. За что отдельно стоит поблагодарить Селихова. Игра команды понравилась. Матч изначально так сложился, что действовали вторым номером. Ребята бились, вступали в отбор, дали мало моментов сопернику. Но обидно со стандарта пропустили. В начале игры мы пару раз хорошо вышли в контратаку. А потом слишком низко сели. Не получалось цепляться за мячи. Но тут можно отметить защиту соперника, которая высоко собирала мячи.

«Спартак», хоть не победил и не умер, как призывали фанаты перед игрой, еще цепляется за шанс продолжить борьбу весной в Лиге Европы, хотя занимает последнее место в группе. Но там все складывается так, что ни для кого ничего не решено. «Наполи» с семью очками лидирует, «Легия» отстает на одно очко, «Лестер» — еще на одно, а «Спартак» — еще на одно. Все выстроились в ряд и готовы поделить места в оставшихся двух турах.