1000-й гол «Реала» в Лиге чемпионов, дебют Конте и снова КриРо. Топ-10 событий еврокубковой недели

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05 ноября 2021, 12:00

Камбэки, рекорды и разочарования.

10 место. Моуриньо и «Рома» не смогли взять реванш у «Будё-Глимт»

Две недели назад норвежский «Буде-Глимт» в щепки разнес «Рому» в матче Лиги Конференций — 6:1. «Волки» грозились взять реванш за унизительное поражение в своем логове, однако на «Олимпико» команда Жозе Моуриньо дважды уступала в счете, так что итоговая домашняя ничья 2:2 за счастье. Новоиспеченный вратарь сборной России Никита Хайкин отыграл весь матч против «Ромы», а его команда продолжает лидировать в группе «C» Лиги Конференций.

9 место. Запоминающийся дебют Конте в «Тоттенхэме»

Во вторник «Тоттенхэм» объявил о назначении Антонио Конте главным тренером, а уже в четверг итальянец руководил своей новой командой от бровки в матче Лиги Европы. Дебют Конте выдался огненным: в гостевом матче с «Витессом» «шпоры» забили три мяча за полчаса, а за следующие 10 минут пропустили дважды. Многообещающие 3:2 к перерыву так и не изменились до финального свистка, зато безголевой второй тайм подарил три удаления — одно у «Тоттенхэма» и два у «Витесса».

Watching this man on the touchline... 😍 pic.twitter.com/JnY4pBua0Z — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 4, 2021

8 место. У Сергея Семака 0 побед в 15 выездных матчах еврокубков

«Зенит» без особых шансов уступил «Ювентусу» (2:4), а Сергей Семак продлил свою серию без побед в выездных матчах еврокубков. У российского тренера 0 побед в 15 гостевых матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы. Печальное зрелище:

1. Лига Европы 2018/19 (квалификация). «Динамо» (Минск) — «Зенит» — 4:0

2. Лига Европы 2018/19 (квалификация). «Мольде» — «Зенит» — 2:1

3. Лига Европы 2018/19 (группа). «Копенгаген» — «Зенит» — 1:1

4. Лига Европы 2018/19 (группа). «Бордо» — «Зенит» — 1:1

5. Лига Европы 2018/19 (группа). «Славия» — «Зенит» — 2:0

6. Лига Европы 2018/19 (1/16 финала). «Фенербахче» — «Зенит» — 1:0

7. Лига Европы 2018/19 (1/8 финала). «Вильярреал» — «Зенит» — 2:1

8. Лига чемпионов 2019/20 (группа). «Лион» — «Зенит» — 1:1

9. Лига чемпионов 2019/20 (группа). «РБ Лейпциг» — «Зенит» — 2:1

10. Лига чемпионов 2019/20 (группа). «Бенфика» — «Зенит» — 3:0

11. Лига чемпионов 2020/21 (группа). «Боруссия» (Дортмунд) — «Зенит» — 2:0

12. Лига чемпионов 2020/21 (группа). «Лацио» — «Зенит» — 3:1

13. Лига чемпионов 2020/21 (группа). «Брюгге» — «Зенит» — 3:0

14. Лига чемпионов 2021/22 (группа). «Челси» — «Зенит» — 1:0

15. Лига чемпионов 2021/22 (группа). «Ювентус» — «Зенит» — 4:2

7 место. «РБ Лейпциг» лишил ПСЖ победы в концовке

Один из ярчайших матчей в Лиге чемпионов выдали «РБ Лейпциг» и ПСЖ . Проигравший три стартовых матча в группе немецкий клуб мог уже в дебюте встречи отправить игравших без Месси парижан в глубокий нокаут: на 8-й минуте Нкунку открыл счет, а на 12-й Андре Силва бил пенальти, но проиграл дуэль Доннарумме. Еще до перерыва не всегда проходящий в стартовый состав ПСЖ Джорджиньо Вейналдум оформил дубль, но победа уплыла от команды Маурисио Почеттино в самой концовке: был назначен второй пенальти в ворота «Пари Сен-Жермен», и Доминик Собослои не промахнулся с «точки», несмотря на хитрости Неймара. Ничья 2:2.

Reporter: "What did Neymar say to you before your penalty?”



Dominik Szoboszlai: "He asked me; 'Are you going to score? I said 'Yes’. He said 'Are you sure?' I said 'I never miss’.” pic.twitter.com/kKcLILd1WM — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) November 4, 2021

6 место. Мюнхенский каток и безжалостный Роберт снова в деле

«Бавария» разгромила «Бенфику» со счетом 5:2 и одержала четвертую кряду крупную победу в Лиге чемпионов. Мюнхенцы выиграли четыре матча с общим счетом 17:2 и повторили рекорд результативности, а оформивший хет-трик Роберт Левандовски был признан игроком недели в Лиге чемпионов и единолично возглавил список лучших бомбардиров текущего розыгрыша (8 голов).

5 место. Ничьи российских клубов в Лиге Европы

Накануне очного матча в РПЛ «Спартак» и «Локомотив» сумели впервые в этом сезоне синхронно набрать очки в Лиге Европы. Увы, без побед, но гостевые ничьи 1:1 против «Галатасарая» и «Лестера» выглядят обнадеживающе во времена, когда поражения в международных матчах стали нормой. «Железнодорожники» могли и победу вырвать в Стамбуле, а «Спартак» яростно бился против «Лестера», пусть и в основном в обороне. Ключевой эпизод матча — пенальти в исполнении Варди, с ударом которого справился Селихов.

4 место. Странное удаление Хуммельса и досрочный выход «Аякса» в плей-офф

Главная несправедливость недели случилась в матче дортмундской «Боруссии» и «Аякса»: английский судья Майкл Оливер неправильно оценил эпизод с участием Хуммельса и Антони, а VAR не исправил очевидную ошибку арбитра в поле. В результате «шмели» остались без ведущего защитника на целый час игры. В меньшинстве «Боруссия» открыла счет с пенальти, но после перерыва пропустила трижды, в том числе от бесстрашного Душана Тадича. После четырех побед в четырех матчах «Аякс» отпраздновал досрочный выход в плей-офф Лиги чемпионов.

It takes some balls to win in Dortmund.

Hope the post is ok. 🍒😉



COME ON AJAX! ❌❌❌ pic.twitter.com/oqCojIYVGy — Dušan Tadić (@DT10_Official) November 3, 2021

3 место. «Ливерпуль» снова обыграл «Атлетико» и обеспечил себе первое место

После яркой гостевой победы над «Атлетико» (3:2) «Ливерпуль» гораздо более спокойно и уверенно разобрался с «матрасниками» на «Энфилде»: у команды Клоппа было трехкратное преимущество по владению мячом, 6:0 по ударам в створ ворот и итоговая победа 2:0. Юрген Клопп одержал 200-ю победу у руля «красных» и назвал матч против «Атлетико» «практически идеальным». За два тура до финиша группового этапа «Ливерпуль» гарантировал себе участие в 1/8 финала, причем мерсисайдцы застолбили за собой первое место в квартете.

2 место. 1000-й гол мадридского «Реала» в Лиге чемпионов

Домашний матч против «Шахтера» получился для «Реала» не таким ярким, как встреча в Киеве, где мадридцы выиграли 5:0. Требовательная публика на «Сантьяго Бернабеу» увидела два гола Бензема и два ассиста Винисиуса, но и «Шахтер» забил свой первый гол в Лиге чемпионов — 2:1 в пользу команды Анчелотти. Такая игра могла и не получить место в топе событий недели, если бы не одно обстоятельство: «Реал» стал первым клубом, который забил 1000-й гол в Кубке/Лиге чемпионов. Автором юбилейного гола стал Карим Бензема, он же разменял вторую тысячу победным ударом.

1 место. Очередной камбэк МЮ имени Криштиану Роналду