1000-й гол «Реала» в Лиге чемпионов, дебют Конте и снова КриРо. Топ-10 событий еврокубковой недели

Камбэки, рекорды и разочарования.

Две недели назад норвежский «Буде-Глимт» в щепки разнес «Рому» в матче Лиги Конференций — 6:1. «Волки» грозились взять реванш за унизительное поражение в своем логове, однако на «Олимпико» команда Жозе Моуриньо дважды уступала в счете, так что итоговая домашняя ничья 2:2 за счастье. Новоиспеченный вратарь сборной России Никита Хайкин отыграл весь матч против «Ромы», а его команда продолжает лидировать в группе «C» Лиги Конференций.

Во вторник «Тоттенхэм» объявил о назначении Антонио Конте главным тренером, а уже в четверг итальянец руководил своей новой командой от бровки в матче Лиги Европы. Дебют Конте выдался огненным: в гостевом матче с «Витессом» «шпоры» забили три мяча за полчаса, а за следующие 10 минут пропустили дважды. Многообещающие 3:2 к перерыву так и не изменились до финального свистка, зато безголевой второй тайм подарил три удаления — одно у «Тоттенхэма» и два у «Витесса».

«Зенит» без особых шансов уступил «Ювентусу» (2:4), а Сергей Семак продлил свою серию без побед в выездных матчах еврокубков. У российского тренера 0 побед в 15 гостевых матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы. Печальное зрелище:

1. Лига Европы 2018/19 (квалификация). «Динамо» (Минск) — «Зенит» — 4:0

2. Лига Европы 2018/19 (квалификация). «Мольде» — «Зенит» — 2:1

3. Лига Европы 2018/19 (группа). «Копенгаген» — «Зенит» — 1:1

4. Лига Европы 2018/19 (группа). «Бордо» — «Зенит» — 1:1

5. Лига Европы 2018/19 (группа). «Славия» — «Зенит» — 2:0

6. Лига Европы 2018/19 (1/16 финала). «Фенербахче» — «Зенит» — 1:0

7. Лига Европы 2018/19 (1/8 финала). «Вильярреал» — «Зенит» — 2:1

8. Лига чемпионов 2019/20 (группа). «Лион» — «Зенит» — 1:1

9. Лига чемпионов 2019/20 (группа). «РБ Лейпциг» — «Зенит» — 2:1

10. Лига чемпионов 2019/20 (группа). «Бенфика» — «Зенит» — 3:0

11. Лига чемпионов 2020/21 (группа). «Боруссия» (Дортмунд) — «Зенит» — 2:0

12. Лига чемпионов 2020/21 (группа). «Лацио» — «Зенит» — 3:1

13. Лига чемпионов 2020/21 (группа). «Брюгге» — «Зенит» — 3:0

14. Лига чемпионов 2021/22 (группа). «Челси» — «Зенит» — 1:0

15. Лига чемпионов 2021/22 (группа). «Ювентус» — «Зенит» — 4:2

Один из ярчайших матчей в Лиге чемпионов выдали «РБ Лейпциг» и ПСЖ . Проигравший три стартовых матча в группе немецкий клуб мог уже в дебюте встречи отправить игравших без Месси парижан в глубокий нокаут: на 8-й минуте Нкунку открыл счет, а на 12-й Андре Силва бил пенальти, но проиграл дуэль Доннарумме. Еще до перерыва не всегда проходящий в стартовый состав ПСЖ Джорджиньо Вейналдум оформил дубль, но победа уплыла от команды Маурисио Почеттино в самой концовке: был назначен второй пенальти в ворота «Пари Сен-Жермен», и Доминик Собослои не промахнулся с «точки», несмотря на хитрости Неймара. Ничья 2:2.

Reporter: "What did Neymar say to you before your penalty?”



Dominik Szoboszlai: "He asked me; 'Are you going to score? I said 'Yes’. He said 'Are you sure?' I said 'I never miss’.” pic.twitter.com/kKcLILd1WM