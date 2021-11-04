Двойной сэйв Муслеры, стычка стенка на стенку и обидная ничья. У «Локомотива» 15-матчевая серия без побед в еврокубках

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04 ноября 2021, 23:19

Турки реализовали единственный меткий выстрел, а гостям не хватило ударов в упор.

Выводы об игре и тактике «Локомотива»

- Гол Камано в пустые ворота раскрыл игру. Командам надоело выполнять приказы тренеров, начали размен атаками назло скептикам. До ответного мяча было два удара в створ на две команды, после – четыре и попадание в штангу. В зарубе, которая завершилась толкотней на фланге и желтыми карточками, не выявили победителя. Но после сумасшедшего двойного сэйва Муслеры – попасть в ворота было проще, чем не забить, «Галатасарай» нашел силы для атак, а «Локомотив» не смог вырвать победу.

- Гости отказались от интенсивного высокого прессинга в пользу высоких линий в схеме «4-4-1-1». И дело не в том, как «Локомотив» смотрелся до мяча Камано. Все профессиональные клубы умеют играть хорошо, если в форме или соперник позволяет. «Локомотив» был не хуже, чем «Галатасарай» в первом тайме, но весь вопрос в правильности подхода. «Челси» и «Вильярреал» выиграли еврокубки, ведь сыграли уместнее моменту, чем их соперники. «Галатасарай» отдал мяч на заполненном жужжащем стадионе, чтобы контратаковать. Их ставка сыграла первой.

- Выбор Баринова в центр защиты всегда сомнительный. Дмитрий нужен выше, в «Локомотиве» Марадишвили чаще работал высоко и в атаке смотрится симпатичнее, чем без мяча. Да и Бека-Бека так себе чистый разрушитель. Это парень с первым пасом и привычкой передержать мяч. Бойца в опорной зоне не хватало, а Баринов в центре защиты не имеет опыта. Когда Фегули выполнял обводящий голевой удар, Дмитрий прятал руки и отворачивался, как хавбек. Центральный защитник лучше чувствует створ ворот и делает шаг вперед – ложится под мяч.

- Гисдоль не продумал выход в атаку. Стартовый план включал передачи Рыбуса и Ненахова под удары, но до перерыва у гостей только Лисакович из всей группы атаки нашел возможность отдать последний пас. Четыре удара – тоже скромный показатель, особенно если в створ всего один. Если «Галатасарай» в Лиге Европы традиционно сушит игру в поисках единственного момента, который сумели реализовать в раздевалку, то внятно сформулировать план Гисдоля до перерыва сложно. После были конкретнее.

- Как и говорили до матча, Маркуса подставляет кадровая ситуация. «Локомотив» гневно опровергал вспышку коронавируса. Странно это делать в стране, где смертность от пандемии самая высокая в мире. В итоге Смолов сдал два негативных теста и его пустили в Турцию, а Пабло и Тикнизян исчезли из заявки. Также сообщали о заражении двух людей из тренерского штаба. Добавим Магкеева, Зе Луиша и Миранчука из лазарета. А еще свежую травму Агджорина – сообщают, что атакующего хавбека не будет на поле минимум до конца года. И оборона, и атака пострадали. Следовательно, на скамейке из игроков для основы были Камано и Смолов, не способные провести весь матч.

- Второй тайм должен был показать влияние Гисдоля на футбол «Локомотива», его мастерство переворачивать игру, которая протекала плавно, без ворот, хотя с опасными подходами. Но ее взорвал удар Фегули, и дальше у «Локомотива» остался один путь – показать характер, изменить скорость выхода в атаку, внимательнее реагировать на ответные набеги турецкой команды. Гисдоль предсказуемо заменил Лисаковича и Ненахова, а потом снял Рыбчинского. Все провели не лучший матч, а вот Смолов и Камано пригодились. Опыта не хватало, он появился и сработал. Марадишвили прострелил – он вправду полезнее в атаке, а в концовке Гильерме решил не пропускать, хотя мог.

Цифровое измерение поединка

- Один точный удар по воротам Муслеры за первый тайм – красноречивый исход скучной половины матча. Справедливо назвать подход Гисдоля симпатичным, раз дал приказ играть в пас и раскрываться. Но пока нет результата в Европе – нет превращения команды в стабильную на любом поле. За матч получили 5 точных попыток, но две в одной атаке. Могли выиграть на «Али Сами Ен».

- Последним тренером, который выигрывал с «Локомотивом» в еврокубках, был Семин. У Юрия Павловича, поскольку играл в Лиге чемпионов, трехочковых не хватало, ведь после выездного успеха в Леверкузене не получалось сыграть идеально. Николич остался без побед, как и Гисдоль. После победного выезда в Леверкузен провели 15 поединков без побед – длинная серия, пускай перешитая ничьими.

- Удар Фегули стал единственным в створ ворот «Локомотива», так что защитники Гильерме, как и сам голкипер, сегодня реагировали правильно. Или турки недоработали. «Галатасарай», такое ощущение, устраивала ничья. Они сравнялись по владению, активно вступали в борьбу – боевитый мяч, 46 отборов на две команды, 24 перехвата, 31 вынос от двух ворот, 30 успешных обводок на два коллектива. Но за всем этим рвением не было превосходства одной из сторон. «Локомотив» был не хуже, но и ненамного лучше.

Влияние матча на московское дерби

- «Локомотив» устал, но вернется из Стамбула чуть быстрее, чем «Спартак» из Лестера. Вряд ли эти часы сыграют, но усталость накапливается, а пауза на матчи сборных велит в дерби бежать, словно в последний раз. «Спартак» точно устроит только победа, ведь они отпустили «Локомотив» в РПЛ на шесть пунктов.

- Смолов получил второй тайм, и форма Федора важна не только для клуба, но и для сборной. Карпин увидел, что нападающий не готов много двигаться, зато выбор позиции остался правильным. Остается верить, что к поединкам против Кипра и Хорватии форвард наберет форму и будет таким же активным, как Марадишвили, а не повторит ошибки Керка – были моменты, когда мог сыграть расторопнее.

- Похоже, теперь Гисдолю лучше сконцентрироваться на РПЛ . С такими результатами в Европе – две ничьи и два поражения, надо верить в правильные результаты параллельных матчей и побеждать «Лацио» и «Марсель». Команды из топ-5 точно сильнее, но отметим попытку «железнодорожников» стать сильнее. Пока они наивные и плохо контролируют темп поединков – включились неожиданно, а потом так же неожиданно устали и остановились, зато старательные и резкие. Задач у тренера много, не все получается, хотя как раз сегодня был лучший матч с немцем у руля.

Подопечные Гисдоля стараются, но туркам повезло с ударом Фегули. Без него им светило поражение, которое сложно было бы назвать случайным.