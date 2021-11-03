«Зенит» забил дважды в Турине, но проиграл без шансов. Решили Дибала, Кьеза и скорости

1635891876

03 ноября 2021, 01:24

В Лиге чемпионов осталось сыграть два матча.

«Ювентус» раздавил «Зенит» в первом тайме. 1:1 к перерыву — подарок

Обозленный после двух подряд поражений «Ювентус» с первых секунд матча продемонстрировал закономерное и ожидаемое намерение отыграться на «Зените» за свои неудачи. Не скажу, что атаки шквалом обрушились на ворота Станислава Крицюка, но это было очень цельное, методичное и злое давление, увенчавшееся голом Дибалы уже на 11-й минуте. До гола было попадание Пауло в штангу и супершанс у Бернардески, а вскоре после — отличный момент у Мораты, который в фирменном стиле убил воробушка.

«Ювентус» мог нокаутировать «Зенит» в первые 20 минут встречи, но хозяева реализовали только 1 из 4 острых моментов. А ровно в середине тайма случилась пятиминутка «Зенита» с моментом, который Вендел создал для Мостового, активностью Клаудиньо и автоголом Лео Бонуччи после подачи Вячеслава Караваева. Отыгравшись, «Зенит» снова ушел в оборону и оказался под давлением «бьянконери», хотя во второй половине тайма при полном игровом преимуществе команда Аллегри хуже генерировала моменты, чем в начале матча.

Как бы то ни было, к перерыву «Зенит» мог похвастаться только результатом. 1:1 по такой игре — счастье, что подтверждается и статистикой. «Ювентус» здорово контролировал мяч — 59% на 41%, минимизировал количество брака в передачах — 90% точности против 82% у «Зенита». А наиболее красноречиво превосходство хозяев передает статистика ударов: 13 (6) — 5 (1). Создали совсем мало, а в обороне нервозности добавлял своими неуверенными действиями Крицюк, который в какой-то момент даже вывел из себя Ярослава Ракицкого.

Во втором тайме игра принципиально не поменялась, но у «Зенита» закончилась удача

Если говорить в целом об игре, скорость решила. И это повод задуматься. Насколько быстрым выглядит «Зенит» на фоне «Спартака» и даже стремящегося к интенсивности «Динамо», настолько же медлительна команда Сергея Семака в соревновании с «Ювентусом», которому далеко до лучшей формы. С первых минут второго тайма «Старая Синьора» включила высокие обороны, и пошли моменты у Дибалы, Мораты, Кьезы, за которыми банально не успевали.

Разочаровал в Турине Вендел, который включил режим мягкой игрушки. С его потери началась атака, приведшая к назначению пенальти, который Дибала бил дважды. Первый удар аргентинца пришелся мимо ворот, но Алехандро Эрнандес приказал перебить из-за того, что Барриос вбежал в штрафную до удара. Казалось бы, колумбиец, который делает так не впервые, на эпизод никак не влиял, но формально испанский арбитр прав. Возможно, судьи получили новые директивы относительно таких ситуаций.

Как и в первом тайме, «Зенит» выдал хорошую пятиминутку в середине игрового отрезка с ударами Клаудиньо и Малкома, на что «Ювентус» ответил голами Кьезы и Мораты. Счет стал разгромным, а в середине второго тайма Пауло Дибала нанес больше ударов, чем весь «Зенит» — 8:5. Впрочем, в концовке набегавшийся и расслабленный разгромным счетом «Юве» убрал руки с шеи «Зенита» и даже позволил гостям уйти от крупного поражения. Имели полное право, а 4:2 — все равно красивый счет, да и сопернику не так обидно.

Игрок матча. Пауло Дибала («Ювентуса»)

Классный матч провел и Федерико Кьеза, который помог сделать «Ювентусу» рывок к победе заработанным пенальти и третьим голом, но с Дибалой сложно тягаться. Пауло забил два мяча, ассистировал Морате и бесконечно угрожал воротам «Зенита». На аргентинца управу найти так и не удалось, будет сниться защитникам и Крицюку в страшных снах. Дибала сегодня переиграл «Зенит».

Только факты

1 - «Зенит» забил первый гол в противостоянии с «Ювентусом» в четвертом очном матче с итальянским клубом, до этого была ничья 0:0 и два поражения 0:1. Любопытно, что автором исторического гола стал не кто-то из зенитовцев, а оформивший автогол Леонардо Бонуччи. Две недели назад итальянский защитник признался, что десять лет назад мог перейти в «Зенит». Не перешел. Но это не помешало ему забить за «сине-бело-голубых».

4 — впервые за почти 8 лет «Зенит» пропустил в Лиге чемпионов так много. В предыдущий раз 4 гола в ворота петербуржцев забивала дортмундская «Боруссия» Юргена Клоппа в матче 1/8 финала на «Петровском». В феврале 2014-го «шмели» выиграли со счетом 4:2.

2-4 — «Зенит» проиграл девять из последних 11 матчей в Лиге чемпионов (В1 Н1). Питерцы пропустили четыре гола в матче # UCL впервые с 2014 года (2-4 против дортмундской «Боруссии»). Неудача. pic.twitter.com/hzuq9f1kg2 — OptaIvan (@OptaIvan) November 2, 2021

6 — «Ювентус» выиграл у «Зенита» со счетом 4:2, таким образом, в одном матче эти команды забили в три раза больше голов, чем в трех предыдущих очных встречах (1:0; 0:0; 1:0).

7 — «Зенит» продлил свои неудачные гостевые серии в еврокубках. Поражение от «Ювентуса» стало седьмым подряд в выездных встречах Лиги чемпионов, а во всех турнирах УЕФА «сине-бело-голубые» не побеждают на чужих стадионах на протяжении 15 встреч. Под руководством Сергея Семака у «Зенита» 0 побед в гостевых еврокубковых встречах.

14 — Сердар Азмун забил гол с передачи Артема Дзюбы. Таким образом, российский форвард поучаствовал в 14-м голе «Зенита» в Лиге чемпионов (9+5). Больше только у Халка — 18 (10+8).