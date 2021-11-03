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«Зенит» забил дважды в Турине, но проиграл без шансов. Решили Дибала, Кьеза и скорости

03 ноября 2021, 01:24
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В Лиге чемпионов осталось сыграть два матча.

«Ювентус» раздавил «Зенит» в первом тайме. 1:1 к перерыву — подарок

Обозленный после двух подряд поражений «Ювентус» с первых секунд матча продемонстрировал закономерное и ожидаемое намерение отыграться на «Зените» за свои неудачи. Не скажу, что атаки шквалом обрушились на ворота Станислава Крицюка, но это было очень цельное, методичное и злое давление, увенчавшееся голом Дибалы уже на 11-й минуте. До гола было попадание Пауло в штангу и супершанс у Бернардески, а вскоре после — отличный момент у Мораты, который в фирменном стиле убил воробушка.

«Ювентус» мог нокаутировать «Зенит» в первые 20 минут встречи, но хозяева реализовали только 1 из 4 острых моментов. А ровно в середине тайма случилась пятиминутка «Зенита» с моментом, который Вендел создал для Мостового, активностью Клаудиньо и автоголом Лео Бонуччи после подачи Вячеслава Караваева. Отыгравшись, «Зенит» снова ушел в оборону и оказался под давлением «бьянконери», хотя во второй половине тайма при полном игровом преимуществе команда Аллегри хуже генерировала моменты, чем в начале матча.

Как бы то ни было, к перерыву «Зенит» мог похвастаться только результатом. 1:1 по такой игре — счастье, что подтверждается и статистикой. «Ювентус» здорово контролировал мяч — 59% на 41%, минимизировал количество брака в передачах — 90% точности против 82% у «Зенита». А наиболее красноречиво превосходство хозяев передает статистика ударов: 13 (6) — 5 (1). Создали совсем мало, а в обороне нервозности добавлял своими неуверенными действиями Крицюк, который в какой-то момент даже вывел из себя Ярослава Ракицкого.

Во втором тайме игра принципиально не поменялась, но у «Зенита» закончилась удача

Если говорить в целом об игре, скорость решила. И это повод задуматься. Насколько быстрым выглядит «Зенит» на фоне «Спартака» и даже стремящегося к интенсивности «Динамо», настолько же медлительна команда Сергея Семака в соревновании с «Ювентусом», которому далеко до лучшей формы. С первых минут второго тайма «Старая Синьора» включила высокие обороны, и пошли моменты у Дибалы, Мораты, Кьезы, за которыми банально не успевали.

Разочаровал в Турине Вендел, который включил режим мягкой игрушки. С его потери началась атака, приведшая к назначению пенальти, который Дибала бил дважды. Первый удар аргентинца пришелся мимо ворот, но Алехандро Эрнандес приказал перебить из-за того, что Барриос вбежал в штрафную до удара. Казалось бы, колумбиец, который делает так не впервые, на эпизод никак не влиял, но формально испанский арбитр прав. Возможно, судьи получили новые директивы относительно таких ситуаций.

Как и в первом тайме, «Зенит» выдал хорошую пятиминутку в середине игрового отрезка с ударами Клаудиньо и Малкома, на что «Ювентус» ответил голами Кьезы и Мораты. Счет стал разгромным, а в середине второго тайма Пауло Дибала нанес больше ударов, чем весь «Зенит» — 8:5. Впрочем, в концовке набегавшийся и расслабленный разгромным счетом «Юве» убрал руки с шеи «Зенита» и даже позволил гостям уйти от крупного поражения. Имели полное право, а 4:2 — все равно красивый счет, да и сопернику не так обидно.

Игрок матча. Пауло Дибала («Ювентуса»)

Классный матч провел и Федерико Кьеза, который помог сделать «Ювентусу» рывок к победе заработанным пенальти и третьим голом, но с Дибалой сложно тягаться. Пауло забил два мяча, ассистировал Морате и бесконечно угрожал воротам «Зенита». На аргентинца управу найти так и не удалось, будет сниться защитникам и Крицюку в страшных снах. Дибала сегодня переиграл «Зенит».

Только факты

1 - «Зенит» забил первый гол в противостоянии с «Ювентусом» в четвертом очном матче с итальянским клубом, до этого была ничья 0:0 и два поражения 0:1. Любопытно, что автором исторического гола стал не кто-то из зенитовцев, а оформивший автогол Леонардо Бонуччи. Две недели назад итальянский защитник признался, что десять лет назад мог перейти в «Зенит». Не перешел. Но это не помешало ему забить за «сине-бело-голубых».

4 — впервые за почти 8 лет «Зенит» пропустил в Лиге чемпионов так много. В предыдущий раз 4 гола в ворота петербуржцев забивала дортмундская «Боруссия» Юргена Клоппа в матче 1/8 финала на «Петровском». В феврале 2014-го «шмели» выиграли со счетом 4:2.

6 — «Ювентус» выиграл у «Зенита» со счетом 4:2, таким образом, в одном матче эти команды забили в три раза больше голов, чем в трех предыдущих очных встречах (1:0; 0:0; 1:0).

7 — «Зенит» продлил свои неудачные гостевые серии в еврокубках. Поражение от «Ювентуса» стало седьмым подряд в выездных встречах Лиги чемпионов, а во всех турнирах УЕФА «сине-бело-голубые» не побеждают на чужих стадионах на протяжении 15 встреч. Под руководством Сергея Семака у «Зенита» 0 побед в гостевых еврокубковых встречах.

14 — Сердар Азмун забил гол с передачи Артема Дзюбы. Таким образом, российский форвард поучаствовал в 14-м голе «Зенита» в Лиге чемпионов (9+5). Больше только у Халка — 18 (10+8).

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Все комментарии
trimetil
trimetil ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
03 ноября в 23:09
Как ты определяешь силу состава?
Например, по цене состава Зенит на 59 месте в Европе. Рядом такие "суперклубы", как Штуттгард и Брюгге. Даже Эвертон в 3 раза богаче Зенита.
ildar_3871
ildar_3871
03 ноября в 18:36
У Зенита самые дорогие футболисты Малком и Клаудиньо , чемпионы Олимпиады , а игры нет !
alfranza
alfranza
03 ноября в 17:49
Хаха. Это вам не спартак катать...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
03 ноября в 14:17, ред.
А я смотрю глубже на это дело. Зенит благодаря Газпрому лишен реальной конкуренции в РПЛ. По причине неограниченного финансирования ни один клуб не может позволить себе такой состав как у Зенита. По моему мнению 7 игроков Зенита по своему уровню и классу безусловно сильнейшие в РПЛ. Это Азмун, 4 бразильца , Барриос и Ракицкий. Но отсутствие конкуренции ( составы остальных клубов слабее) + админресурс ( РФС в руках Газпрома) + СМИ (Матч ТВ) все это вместе позволяет играя в полноги регулярно выигрывать РПЛ. Любой организм, находящийся в тепличных условиях. постепенно хиреет. И в Европе эта несостоятельность Зенита очевидна. А состав Зенита может быть уступает топ-10 клубов Европы, но в топ-20 входит однозначно. Но в Газпроме этого не понимают и продолжают всеми способами обеспечивать Зениту режим наибольшего благоприятствования в РПЛ. Законы конкуренции не обманешь. Но принцип Деньги есть - ума не надо очень живуч в России. ( Федун еще одно доказательств правильности этого тезиса)
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
03 ноября в 13:35
Зря ругаете Зенит. Игроки играют как умеют, уровень РПЛ не даёт шансов прилично играть с командами типа Юве. Выше головы не прыгнешь. Печально это, но факт.
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ Андрeй Попов (раскрыть)
03 ноября в 12:14
Так надо просто продолжать работать. ЛЕ отлично пусть обкатывают и очки стране и клубу приносят. Что плохого, деньги заработали и очки можно подработать. Надо продолжать укрепляться. Нужен центральный защитник и нападающий. За сезон может и Мостовой, Круговой, Чистяков подтянуться.
Михаил Леонтьев
Михаил Леонтьев ответ Roger Young (раскрыть)
03 ноября в 12:14
Этот хвалёный зенит 2015-2016 годов был, бесспорно, сильнее, но ненамного. Напомнить, от кого они вылетали в еврокубках? В 2015 от Севильи, в 2016 от Бенфики. И никакие это не гранды и не гегемоны. И что, вы также тогда кричали что это позор? Что вот, мол, раньше Баварию выносили, а сейчас от жалкой Бенфики вылетаем. Зенит очевидно не тянет на уровень гранда. Уже будет счастье, если они будут обыгрывать средние по европейским меркам команды вроде Вильярреала, Бенфики и тд. Так что как-то неуместно кричать во весь голос про позор и говорить, что зенит провалился. Лет 5 назад они бы так же проиграли Юве. Ничего зазорного в этом нет.
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ Roger Young (раскрыть)
03 ноября в 12:12
Кто 5 лет назад играл на равных с Юве и топ богатых команд, ну самое главное выполнял задачу? ЦСКА дважды обыграл Реал, но не выиграл у Виктории и не вышел. Проблема вчерашнего матча Юве было очень нужно, кто 5 лет назад обыгрывал калибра такие клубы и выходил из группы ЛЧ? Только не надо просто Спартак и Севилья....Севилья ни тогда, ни сейчас не ровня нынешнему Юве. Группы бывали полегче и Зенита и у других клубов, когда вторая команда Севилья, у нас были Валенсия и Лион. Помню Атлетико и Порту, мы Порту обыграли, и прошли. Есть команды классные, но с ними играть можно, а есть классные и богатые. Лимит надо отменять и всем полегче будет.
Андрeй Попов
Андрeй Попов
03 ноября в 11:51
Эх, а счастье было так близко.
Не заставь судья перебивать пенальти, а Чистяков мог головой замкнуть и было бы 3:3
Объективно данный состав избыточен для РФПЛ, но недостаточно крут для ЛЧ(
Чтобы все поднялись до уровня Бариоса и Дугласа Зенит должен играть с близкими по составу командами в Лиге Европы
Бросаться под Ювентусы и Челси смысла нет никакого только "Благородные 1:0" получать.
ИМХО
Kolenok
Kolenok
03 ноября в 11:37
зениту надо тренера менять,в команде плохая обстановка,игроки друг на друга огрызаются.А тренер тряпка
Roger Young
Roger Young ответ Михаил Леонтьев (раскрыть)
03 ноября в 11:27
Еще 5 лет назад мы выходили на поле за победой и играли с клубами уровня Ювентуса на равных. Теперь мы записываем себе в плюс, что Ювентус настроился на игру с нами. Мы заставили фаворита выложиться чтобы он забил 4 мяча. Уже нет речи даже о ничьей. Юве мог забить и 8 мячей. Моментов хватало, но в половине случаев просто пожалели.

Зашибись. Если ежегодно опускать планку, то скоро можно хвалить за то, что хотя бы не в сухую проиграли.

Свое выступление стоит оценивать только с позиции своей собственной игры в прошлом. Сейчас выступление Зенита это позор по сравнению с Зенитом 2015-2016 года.

А вы можете и дальше заниматься оправданием если нравится.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
03 ноября в 11:19
Жаль. Была мечта, надежда, что победят. Действительность другая. А что много людей надеялись?
Страшного ничего нет, но проблемки на горизонте замаячили. Теперь в Швеции нельзя проигрывать.
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ Roger Young (раскрыть)
03 ноября в 11:16, ред.
Ахаххаха....конечно обыграть Дибалу, Де Лигта, Бонуччи, Кьезу реально сложно. Миллионые игроки и чемпионы Европы....Поэтому и учимся на кошках)))
Михаил Леонтьев
Михаил Леонтьев ответ Roger Young (раскрыть)
03 ноября в 11:10
Позорище, ага. Ювентус какой-то не обыграли. Как по мне, зенит в этом сезоне в лч играет так как по идее и должен играть. Выше головы не прыгает, тех, кого должны обыгрывать, обыгрывают. Тут, как говорил Аршавин, ваши ожидания - ваши проблемы.
Roger Young
Roger Young
03 ноября в 10:44, ред.
это позор. Зенит может быть только забияками в песочнице и бить слабейшие спартаки и динамо. С настоящими топ-клубами нам показали настоящий уровень
Некакойшенко
Некакойшенко
03 ноября в 10:37
А каков должен быть результат если по полю пешеходы типа Дзюбы ходют ? Вопрос чисто риторический. Долгое время многие орали , что лимит это наше всё. Могу поздравить. Доорались.
oFANATo
oFANATo
03 ноября в 10:30
Аршавин: «У „Зенита“ хороший шанс победить „Ювентус“»

Даже такой кризисный Юве не смогли одолеть.....болтуны🤗
particular
particular
03 ноября в 10:13
Там, где скорости и маневр, там хвалёные Ракицкий и Ловрен - стоячие наблюдатели...
санек002
санек002 ответ Kolenok (раскрыть)
03 ноября в 10:09
ну мальмю то мы за третье место сделаем!
Kolenok
Kolenok
03 ноября в 10:04
Дно еще не пробито,впереди Мальме!
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ astill07 (раскрыть)
03 ноября в 09:04
Так я читала, что Спартак и Динамо нам бой дадут и что? Читала, что возможно кто-то и очки зацепит....ну и?
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ Аксинья (раскрыть)
03 ноября в 09:01
А ещё чемпионата Англии....
Роман313
Роман313
03 ноября в 08:50
И это клуб, который громит прямых конкурентов во внутреннем чемпионате, тратит сколько денег на игроков и содержание этой командочки? Что сейчас то молчит клоун-Д’Артаньян?? И Генок.
Аксинья
Аксинья
03 ноября в 08:48
Ну тут все предельно ясно - середняк Серии А намного сильнее флагмана РПЛ))
shlomo
shlomo
03 ноября в 08:08
В принципе ожидаемый результат (но не счет)...
STVA 1
STVA 1 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
03 ноября в 07:59
Жду заявления Шляпы что он переходит на внутреннее болен е)))
Gargig
Gargig ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
03 ноября в 06:59
Глупейшие ошибки Крицюка и обороны (Круговому и Ловрену привет), медлительность Барриоса и отсутствие крепкого центра решили судьбу матча.
112910415
112910415
03 ноября в 06:12
ну, всё закономерно
виктор бочарников
виктор бочарников
03 ноября в 06:02
Достойная игра лидера РПЛ, фанаты ждут футболки.
astill07
astill07
03 ноября в 05:49
Читал мнения о возможной и даже очень вероятной победе Зенита в Италии. Сегодня посмотрел, - никаких шансов на победу у Зенита не было и близко. Отсюда вопрос: может у нас, у значительной части футбольных специалистов, обозревателей и болельщиков неверные сами критерии что такое хорошо, а что такое плохо в футболе, качестве игры и т.п.? Кто хорош, а кто посредственность (как, напр. Бразильские звёздочки в Зените)?
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