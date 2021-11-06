«Клуб номер один в Манчестере» против действующего чемпиона. Сульшеру снова нужна помощь Роналду

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06 ноября 2021, 11:39

Прекрасное начало футбольного уикенда.

Турнирное положение перед дерби

Столько раз уже со старта сезона шатали стул с сидящим на нем Сульшером, что казалось бы, «Манчестер Юнайтед» нужно искать в нижней части турнирной таблицы АПЛ , однако все совсем не так. «Красные дьяволы» занимают вполне пристойное 5-е место, отставая от «Сити» на расстояние одной победы: у команды Сульшера 17 очков, у «горожан» — 20. Таким образом, если МЮ выиграет в дерби, то настигнет соседей и вклинится в топ-4.

Пожалуй, стоит задать для обоих манчестерских клубов и глобальный ориентир: единолично лидирующий в Премьер-Лиге «Челси» набрал 25 баллов, то есть у команды Гвардиолы «-5» от первого места, а у МЮ — «-8». И это уже довольно серьезное отставание после 10 туров, поэтому поражение в очной встрече станет серьезным ударом по чемпионским амбициям. В данном случае дерби — это не просто дерби, а важнейшая в турнирном смысле встреча для обеих команд.

Важно знать о «Манчестер Юнайтед»

После серии матчей АПЛ , в которых «Ман Юнайтед» набрал 1 из 12 возможных очков, а для полного счастья проиграл «Ливерпулю» на «Олд Траффорд» со счетом 0:5, разговоры о скором увольнении Сульшера обрели фактуру. Сам норвежец через клубные ресурсы обратился к болельщикам, подчеркнув важность трех ближайших матчей (против «Тоттенхэма», «Аталанты» и «Манчестер Сити»).

Никто особенно и не скрывал, что Оле-Гуннар получил «последний шанс» и три встречи на исправление ситуации, параллельно клуб готовил преемника норвежцу и склонялся к кандидатуре Антонио Конте. Сульшер отсрочил свою отставку в первом же матче испытательного срока. Убедительная победа 3:0 над «Тоттенхэмом» не только усилила позиции норвежца, но привела к перестановкам в лондонском клубе, в результате которых обрел работу Антонио Конте — потенциальный сменщик Сульшера в МЮ .

Ничья с «Аталантой» стала делом техники. Делом техники Роналду, который дважды отвечал на голы итальянского клуба. Интересно, что в разгар кризиса ходили слухи о недовольстве португальца Сульшером, но в ответственный момент именно Криштиану оказался самой надежной опорой менеджера: у КриРо гол и ассист во встрече с «Тоттенхэмом» и дубль в ворота «Аталанты».

Впрочем, сам Оле тоже не сидел без дела, ведь после фиаско в матче с «Ливерпулем» он отказался от схемы 4-2-3-1, матчи против «Тоттенхэма» и «Аталанты» манкунианцы провели с тремя центральными защитниками, причем структура в атаке была разной — два форварда против «Тоттенхэма» и атакующая тройка с Роналду на острие в Бергамо. Впрочем, в Лиге чемпионов МЮ вернулся к традиционной схеме после травмы Варана.

Важно знать о «Манчестер Сити»

«Ман Сити» — гораздо более стабильная, а вместе с тем и скучная в плане генерации новостей и информационных поводов команда. Впрочем, не самые блестящие по меркам Гвардиолы результаты в АПЛ притягивают внимание. У «горожан» уже два поражения в 10 турах, в первой игре сезона проиграли «Тоттенхему» (0:1), а на прошлых выходных продемонстрировали уязвимость на своем поле, сенсационно уступив «Кристал Пэлас» (0:2).

Эту неудачу уже успели подсластить крупной победой в Лиге чемпионов, но защита титула в Премьер-Лиге точно не станет легкой прогулкой для «Ман Сити». С другой стороны, команда Гвардиолы обычно выходит на пик формы к середине сезона, в прошлом розыгрыше АПЛ после 10 туров у «горожан» было 18 очков (сейчас — 20), что не помешало выиграть титул с большим запасом.

Несмотря на мощный ход «Челси» и отказ «Ливерпуля» от поражений, «Манчестер Сити» со своим грандиозным чемпионским опытом и глубиной состава остается фаворитом АПЛ , пока не доказано обратное. А доказывать это должен каждый претендент на трон или хотя бы носитель таких амбиций, как «Манчестер Юнайтед».

Из истории противостояний

- «Сити» не может перенести свою глобальную успешность на дерби Манчестера: в четырех последних матчах АПЛ «красные дьяволы» одержали три победы и один раз сыграли вничью.

- В трех последних дерби «Ман Юнайтед» не пропускал от «Сити» — 2:0, 0:0, 2:0.

- Оле-Гуннар Сульшер — редкий тренер, у которого положительная статистика встреч с Гвардиолой: 4 победы, 1 ничья, 3 поражения. Впрочем, если сегодня выиграет «Сити», Пеп сравняется с коллегой.

Составы и тактика

- Сульшер и рад был бы снова сыграть в три центральных защитника, однако травма Варана и не стопроцентная готовность Линделефа лишают его такой возможности. Похоже, в центре обороны будет единственная доступная связка — Магуайри и Байи.

- Продолжает отбывать дисквалификацию Поль Погба.

- Есть потеря и в линии атаки: Эдинсон Кавани пропустит дерби по медицинским причинам.

- Маркус Рэшфорд пропустил пару тренировок после игры с «Аталантой», но должен быть готов к игре с «Сити».

Ориентировочный состав «Манчестер Юнайтед» (4-2-3-1): Де Хеа — Ван-Биссака, Байи, Магуайр, Шоу — МакТоминэй, Фред — Рэшфорд, Гринвуд, Фернандеш — Роналду.

- Эмерик Ляпорт был удален в игре с «Кристал Пэлас» и вынужден отбыть автоматическую дисквалификацию. В составе «Сити» его заменит Джон Стоунз.

- В отсутствие Феррана Торреса атакующую тройку составят Габи Жезус, Фил Фоден и Джек Грилиш. Рахим Стерлинг сейчас не в фаворе у Хосепа Гвардиолы и вряд ли выйдет в старте против команды, которой не забил ни разу в 23 матчах.

Ориентировочный состав «Манчестер Сити» (4-3-3): Эдерсон — Канселу, Стоунз, Диаш, Зинченко — Родри, Де Брюйне, Б. Силва — Жезус, Грилиш, Фоден.

Прогноз «Соккер.ру»: думаю, результат этого матча на судьбу Сульшера уже не повлияет, а результат будет неудовлетворительным для «клуба номер один в Манчестере». Кадровые потери окажутся невосполнимы, старая схема явит старые пороки, и «Сити» выиграет уверенно — 3:1 или даже 3:0.