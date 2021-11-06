«Бавария» – «Фрайбург». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Бавария» – «Фрайбург», который состоится 6 ноября 2021 года
«Бавария»
Немецкий гранд еще раз доказал всем болельщикам, что разгромное поражение в кубке Германии было случайностью и в последних матчах забивает оппонентам не менее четырех мячей. Команда лидирует в Бундеслиге и опережает ближайшего конкурента на один пункт. В лазарете команды нет травмированных игроков, поэтому на предстоящий поединок Юлиан Нагельсман будет готов выпустить боевой состав.
30 октября «Бавария» уверенно обыграла на выезде «Унион Берлин» (5:2), а 23 числа оказалась сильнее «Хоффенхайма» (4:0).
«Фрайбург»
Клуб стал настоящим открытием старта сезона в Бундеслиге. «Фрайбург» остается единственной командой, которая еще не проигрывала в новом сезоне. Это позволяет ему идти на третьем месте в турнирной таблице с 22 набранными очками. В случае победы коллектив сможет сравняться по очкам с чемпионом Германии. Проблемой является отсутствие в составе трех футболистов по причине различных травм.
30 октября «Фрайбург» обыграл на своем поле «Гройтер Фюрт» (3:1), а 23 числа команда обыграла на выезде «Вольфсбург» (2:0). Оба матча прошли в рамках чемпионата Германии.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Бавария» – 1.181
- Ничья – 8.2
- Победит «Фрайбург» – 16.73
Статистика
- «Бавария» забивала во всех домашних матчах во всех турнирах этого сезона
- «Фрайбург» не проигрывает уже восемь матчей на выезде
- Шесть последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Фрайбург» не может обыграть «Баварию» в Мюнхене уже более 20 матчей подряд
Прогноз
Поставить на тотал больше 3.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.689. Матч обещает быть очень интересным, ведь встречаются первая и третья команда турнирной таблицы. Прогнозируем большое количество забитых мячей в этом матче.