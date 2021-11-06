«Бавария» – «Фрайбург». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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06 ноября 2021, 11:42

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Бавария» – «Фрайбург», который состоится 6 ноября 2021 года

«Бавария»

Немецкий гранд еще раз доказал всем болельщикам, что разгромное поражение в кубке Германии было случайностью и в последних матчах забивает оппонентам не менее четырех мячей. Команда лидирует в Бундеслиге и опережает ближайшего конкурента на один пункт. В лазарете команды нет травмированных игроков, поэтому на предстоящий поединок Юлиан Нагельсман будет готов выпустить боевой состав.

30 октября «Бавария» уверенно обыграла на выезде «Унион Берлин» (5:2), а 23 числа оказалась сильнее «Хоффенхайма» (4:0).

«Фрайбург»

Клуб стал настоящим открытием старта сезона в Бундеслиге. «Фрайбург» остается единственной командой, которая еще не проигрывала в новом сезоне. Это позволяет ему идти на третьем месте в турнирной таблице с 22 набранными очками. В случае победы коллектив сможет сравняться по очкам с чемпионом Германии. Проблемой является отсутствие в составе трех футболистов по причине различных травм.

30 октября «Фрайбург» обыграл на своем поле «Гройтер Фюрт» (3:1), а 23 числа команда обыграла на выезде «Вольфсбург» (2:0). Оба матча прошли в рамках чемпионата Германии.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бавария» – 1.181

Ничья – 8.2

Победит «Фрайбург» – 16.73

Статистика

«Бавария» забивала во всех домашних матчах во всех турнирах этого сезона

«Фрайбург» не проигрывает уже восемь матчей на выезде

Шесть последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Фрайбург» не может обыграть «Баварию» в Мюнхене уже более 20 матчей подряд

Прогноз

Поставить на тотал больше 3.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.689. Матч обещает быть очень интересным, ведь встречаются первая и третья команда турнирной таблицы. Прогнозируем большое количество забитых мячей в этом матче.