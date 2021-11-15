Австрия — Молдова. Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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15 ноября 2021, 10:17

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации ЧМ 2022 Австрия – Молдова, который состоится 15 ноября 2021 года

Австрия

Сборная Австрии не может занести себе в актив эту квалификацию, ведь команда еще за несколько туров потеряла все шансы на выход из группы. Перед заключительным туром коллектив занимает четвертое место с 13 очками и встреча с Молдовой станет простой формальностью. Сборная имеет отрицательную разницу мячей (15:16) и может изменить ее в свою пользу в случае уверенной победы.

12 ноября сборная Австрии обыграла на своем поле Израиль (4:2), а 12 октября команда уступила на выезде Дании (0:1).

Молдова

Команде Молдовы не хватает качественных исполнителей и это очень влияет на результаты команды. Сборная набрала всего одно очко и является худшей командой группы. Шансов на успех в выездном матче с Австрией крайне мало, поэтому вероятнее всего, молдавская команда так и останется с одним набранным балом, не порадовав своих болельщиков ни одной победой в этой квалификации.

12 ноября Молдова проиграла на своем поле Шотландии (0:2), а 12 октября команда проиграла на выезде Израилю (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит Австрия – 1.059

Ничья – 12.93

Победит Молдова – 42.97

Статистика

Молдова проиграла девять из десяти последних матчей, а Австрия уступила в пяти последних поединках во всех турнирах

Восемь из десяти последних встреч Молдовы завершились исходом «обе забьют — нет»

Семь из десяти домашних матчей Австрии завершились исходом «обе забьют»

Молдова проиграла три последних матча на выезде Австрии, не забив ни одного мяча

Прогноз

Поставить на победу Австрии с форой (-3), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.2. Австрия не имеет турнирной мотивации, но захочет красиво завершить чемпионат и одержать крупную победу над аутсайдером. Прогнозируем крупный успех хозяев поединка.