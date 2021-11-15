Северная Ирландия — Италия. Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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15 ноября 2021, 11:42

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации ЧМ 2022 Северная Ирландия – Италия, который состоится 15 ноября 2021 года

Северная Ирландия

Сборная Северной Ирландии является крепким коллективом, но этого не хватило, чтобы навязать борьбу лидерам своей группы. Перед последним туром коллектив набрал восемь очков и занимает только третье место, отставая от второго на целых семь пунктов. Матч с Италией станет интересным событием для болельщиков, которые придут поддержать свою команду. Команда немного пропускает и имеет разницу мячей за весь турнир (6:7).

12 ноября Северная Ирландия обыграла на своем поле Литву (1:0), а 12 октября команда проиграла на выезде Болгарии (1:2).

Италия

Чемпион Европы еще не гарантировал себе первое место в группе, а поэтому предстоящий матч станет очень важным испытанием для подопечных Манчини. Команда с 15 очками возглавляет турнирную таблицу, но опережает Швейцарию лишь по дополнительным показателям. Чтобы занять первое место в группе коллективу желательно выиграть с отрывом в несколько мячей, ведь возможно прямая путевка будет определяться по разнице забитых и пропущенных мячей

12 ноября Италия сыграла вничью со Швейцарией (1:1), а 10 октября команда в Лиге Конференций обыграла Бельгию (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит Северная Ирландия – 15.06

Ничья – 6.5

Победит Италия – 1.215

Статистика

Четыре из пяти последних матчей Северной Ирландии завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Италия не проигрывает уже 14 матчей подряд на выезде во всех турнирах

Италия выиграла пять из семи последних матчей с Северной Ирландией

Шесть из семи поединков между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.18. Италия с большой вероятностью одержит победу, но это не дастся ей очень легко. Предполагаем, что большого количества забитых мячей болельщики не увидят.