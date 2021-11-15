Шотландия – Дания. Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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15 ноября 2021, 12:10

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации ЧМ 2022 Шотландия – Дания, который состоится 15 ноября 2021 года

Шотландия

Сборная Шотландии гарантированно заняла второе место в своей группе с 20 очками и предстоящий матч не изменит турнирного положения команды. Главной интригой этой встречи станет победная серия сборной Дании, которую шотландские футболисты имеют возможность прервать при своих болельщиках. Всех болельщиков ждет интересный поединок двух лидеров группы без турнирной мотивации, но с определенной интригой.

12 ноября Шотландия обыграла на выезде Молдову (2:0), а 12 октября команда обыграла Фарерские острова (1:0).

Дания

Команда Дании без сомнения является лучшей в этой квалификации с максимальным результатом. Коллектив выиграл все матчи и пропустил всего один мяч от Фарерских островов. Заключительный тур отбора на ЧМ 2022 не станет проходным для Каспера Шмейхеля и компании, ведь команда хочет выиграть все матчи и занести это достижение в историю. В матче с Шотландией наверняка выйдет сильнейший состав, чтобы добыть результат.

12 ноября Дания обыграла на своем поле Фарерские острова (3:1), а 12 октября команда минимально обыграла Австрию (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит Шотландия – 3.5

Ничья – 3.23

Победит Дания – 2.28

Статистика

Дания выиграла шесть матчей подряд, а Шотландия одержала победы в пяти последних поединках

Шотландия выиграла два и проиграла три раза в пяти последних встречах с Данией

Шесть из десяти домашних матчей Шотландии завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Пять из шести матчей между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу Дании, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.28. Предстоящий поединок ничего не решает с турнирной точки зрения для обеих команд, но у Дании есть своя цель, которую они смогут воплотить в жизнь. Прогнозируем победу гостей в этом поединке.