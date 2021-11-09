Фоден забил красивый гол на тренировке сборной Англии

Сборная Англии продолжает подготовку к отборочным матчам ЧМ-22.
На сегодняшней тренировке полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден забил гол, отправив мяч в ворота ударом через себя.
Phil Foden scores a worldie in England training 👀🔥 pic.twitter.com/vIv5aqHXGf— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 9, 2021
Пусть он такой гол забьёт в игре, в борьбе, когда соперники мешают...Тогда это будет красивый, эффектный гол...
А так, постановочный гол, под аплодисменты, чтобы выложить видео...
Интересно сколько было дублей, пока он забил этот гол...
Пусть он такой гол забьёт в игре, в борьбе, когда соперники мешают...Тогда это будет красивый, эффектный гол...
А так, постановочный гол, под аплодисменты, чтобы выложить видео...
Интересно сколько было дублей, пока он забил этот гол...