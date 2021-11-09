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Фоден забил красивый гол на тренировке сборной Англии

вчера, 18:13

Сборная Англии продолжает подготовку к отборочным матчам ЧМ-22.

На сегодняшней тренировке полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден забил гол, отправив мяч в ворота ударом через себя.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:21
Может и в игре так сможет!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:45
На него большая надежда.
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 18:40
C рождения еще определился)
Bensurr
Bensurr
вчера в 18:38
Он может
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 18:36, ред.
Все стоят и смотрят, в ожидании гола...

Пусть он такой гол забьёт в игре, в борьбе, когда соперники мешают...Тогда это будет красивый, эффектный гол...

А так, постановочный гол, под аплодисменты, чтобы выложить видео...
Интересно сколько было дублей, пока он забил этот гол...
Cat01
Cat01
вчера в 18:29
Такой нужен в игре
нечитайло
нечитайло
вчера в 18:27
Тренька не показатель
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:15
Растет парень!)) В правильный Манчестер попал)
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