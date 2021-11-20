«У сборной мяч не держался даже 5 секунд». РПЛ не дарит вам и Карпину импровизаторов и технарей

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20 ноября 2021, 16:41

Окунаемся в мир красивой игры.

Успешные команды развиваются с упором на технику

Все активно учатся играть в техничный футбол. Поэтому «Будё-Глимт» вынес «Рому» 6:1. А «Шериф» победил «Реал», совершив почти столько же обводок, как «сливочные». На уровне сборных свои примеры — маленькая Дания. Их игроки и без диспетчера Эриксена не боятся мяча. А Сербия обыграла Португалию, хотя балканцы недавно нахлебались горюшка.

Но когда в обойме техничные игроки, как Тадич, Влахович, Милинкович-Савич, Живкович и Радоньич, то можно исправлять старые ошибки, играть со средним владением выше 55% и забивать команде с Роналду. А противовесом служит пример сборной России. Карпин пришел ставить «смелый футбол», а игру в Хорватии сам тренер описал очень ярко:

Проблема в голове. Всё. У нас, по-моему, не было владения больше 5 секунд ни разу. И это точно не из-за мастерства игроков.

Не единичный случай засухи, а тенденция. В Лиге Наций, причем втором дивизионе, где нет элиты, владение было лишь 47.1%. На Евро-2020 хуже – 44.3 процентов, а в отборе ЧМ -2022 – 47.5. Пока успешные середняки строят футбол на технике и обводках, умении сыграть в пас и не паниковать первым номером, российская сборная держалась за сюжет об осаде крепости и выбирает подход Андорры.

Навредили фантазии, что нужно плясать лишь от печки. В Сплите команда Карпина совершила 2 обводки, соперник – 13. Причем поле было для водного поло, хорваты не смогли разойтись. А если вспомнить фамилии тех, кто применил дриблинг у гостей, то становится одновременно смешно и грустно. Финтили вратарь Сафонов и защитник Чистяков.

Еще раз можно согласиться с Карпиным – если так бояться играть, то лучше выйти с открытой грудью и получить 0:3. По моральному состоянию команды неудачный осадный футбол бьет сильнее, чем смелый, но проигрышный. Проблема точно в головах, игроков с детства ругали за импровизацию, иначе не объяснить такой страх перед дриблингом, что помогает держать мяч, когда командный футбол не клеится.

В большинстве сильных лиг поощряют игру один в один

Конечно, сказка «Шерифа» закончилась быстро. Но за счет дикого настроя и индивидуального мастерства отдельных футболистов обыграли «Шахтер» и «Реал», две техничные команды. «Зенит», хотя он намного сильнее приднестровского коллектива, проиграл «Ювентусу» оба матча, а с «Челси» максимумом стала бы ничья, но вышло поражение.

Даже Семаку в Европе, где у чемпионов РПЛ 11 поражений в последних 16 матчах ЛЧ , не удается сыграть от себя. Крайне редко радуют, лишь когда жребий подбросит неготового в обороне соперника. В остальных случаях нужны три центральных защитника и молитвы. Вот только в РПЛ богаче «Шерифа» не только «Зенит».

Не все могут играть одинаково хорошо постоянно. Включается класс, тренерские подходы. Наставники в топ-5, как маньяки, для которых нет мелочей. Затем идут селекция, готовность и мотивация. Её большие профи находят чаще ленивых любителей. Но техника спасает всех и каждого. Нужен только мяч, чтобы ее улучшать с детства.

Игроки «Баварии» и ПСЖ в среднем идут в обводку по 24-25 раз за игру. Футболисты «Милана» и «Реала» — по 20-21 раз. Только в АПЛ по финтам лидирует не один из фаворитов, но это отражение стиля «Ливерпуля» Клоппа и «Манчестер Сити» Гвардиолы. Оба обожают минимизировать риски, ставят на передачи, и это тоже красиво.

В АПЛ «Вулверхэмптон» собирает по 23 обводки, ведь середняк использует Траоре и Тринкана с «Барселоной» в истории болезни. А глобально влияет стиль лиги. Дриблинга в АПЛ чуть меньше, чем в остальных лигах топ-5, но намного больше, чем в той же РПЛ . Например, «Ливерпуль» и «Арсенал» замыкают таблицу по обводкам, но это по приказу.

Впрочем, технику можно показать и без игры один в один. Александер-Арнольд строго за счет мастерства пасов, Салах за счет открываний, а Ван Дейк с помощью первых передач превращает коллективный подход Клоппа в яркий и красивый стиль с голами. А много ли в РПЛ таких примеров, или хотя бы голой ставки на дриблинг, как у «Байера»?

В РПЛ вера в индивидуалистов остается непопулярной

Два сезона назад в РПЛ было девять клубов, которые выдавали минимум 7 удачных обводок за игру на всю команду. В прошлом чемпионате их осталось шесть, как и сейчас. Также важно смотреть на общее количество попыток дриблинга. В этом сезоне больше 11 попыток обыграть соперников за игру применяют 14 клубов из 16, но больше 15 заходов лишь у двух клубов.

Сознательно отказались от дриблинга только в «Сочи», но там все фазы игры проработаны, а молодых на поле мало. Зато сухой подход им в Европе не помог. И сборной отказ от техники вредил. В Сплите достаточно было повторять за хорватами, мировой хватало для первого места. Нечего кивать на климат или менталитет. Футбольные границы давно размыты.

Один из главных технарей мира – канадец Дэвис, чья сборная попала на ЧМ в Катар, забивая мячи десятками. Во Франции клубы свято верят в ставку на дриблинг. Их воспитанники в любой лиге найдут возможность обострить игру в одиночку. А в РПЛ боятся игры с мячом, что всегда отражается на результатах в международных матчах. Когда бегают между собой, то одной из команд приходится вести.

Но обратите внимание на «Краснодар». У них много времени с мячом, но мало обводок (11-е место по количеству, 10-е – по успешному дриблингу). Не умеют играть первым номером на победу, хотя годами учатся. А «Спартак» — лидер по дриблингу, но использовать это преимущество не умеют. Та же история у «Рубина» и ЦСКА . Хорошо, что прошла смена поколений, появляются люди с техникой.

Вот только пока их мало, в основном речь об иностранцах или местечковых героях. А страдают на вершине пирамиды – еврокубковые бойцы и сборная страны. Установки играть технично не хватает, отсюда каша с комочками глухой обороны в стрессовых ситуациях. Не удивительно, что в десятке по успешным обводкам в среднем за полный матч в РПЛ так мало россиян. А если есть, то нестабильные, вроде Мирзова.

Ставка на дриблинг остается диковинкой или работой легионеров. Тот же Денис Макаров не получил нужную школу, чтобы его талант дриблера помогал клубу и сборной. Кварацхелия прибил дублем Швецию, порадовав всю футбольную Испанию, а Денис не выручил Карпина в Хорватии, не играет стабильно. Не было повальной ставки на технику в академиях, а когда появляется дриблер, то его записывают в Кунсткамеру.

Идеологически радикально левый, с азиатским душком подход – штамповать однотипных солдат, в современном футболе не работает. Лишь свобода самовыражения рождает больших игроков. А когда быть художником запрещают, взращивая комплексы – можно получить Роналду или Левандовски в стыках. Все уступают, даже чемпионы, вроде Италии, но поражения бывают разными. А техника, как у Инсинье, Иммобиле или Локателли – страховка от частых неудач и ключик к реваншам.