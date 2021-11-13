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Мбаппе забил красивый гол на тренировке

вчера, 21:24

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе забил довольно красивый гол пяткой на тренировочном занятии команды.

В текущем сезоне на счету 12 матчей в чемпионате Франции, 7 голов и 6 голевых передач.

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Все комментарии
David Young
David Young
вчера в 22:46
Действительно красивый гол.
Рефери
Рефери ответ Nazi (раскрыть)
вчера в 22:45
это шапка же)
Cat01
Cat01
вчера в 22:19
Вот бы так в игре
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 22:18
Ну как по мне, то очень красиво и технически сложный элемент.
Nazi
Nazi
вчера в 21:39
Откуда у него такая шевелюра?
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 21:36, ред.
Пусть забьёт такой гол в игре, тогда это будет красивый гол...

Забить такой гол с надцатой попытки, чтобы выложить видео с таким голом могут забить многие, но немногие забивают, чтобы выложить...

Слишком много таких красивых голов в последнее время, жаль что к приложению к таким видео не указывают сколько понадобилось "дублей" для такого гола...
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:31
В реальной игре , при большом скоплении игроков в штрафной площади так сыграть не дадут.
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