Мбаппе забил красивый гол на тренировке

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе забил довольно красивый гол пяткой на тренировочном занятии команды.
Ce but de @KMbappe 😱🔥#FiersdetreBleus pic.twitter.com/ajgu5kk46H— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 12, 2021
В текущем сезоне на счету 12 матчей в чемпионате Франции, 7 голов и 6 голевых передач.
Забить такой гол с надцатой попытки, чтобы выложить видео с таким голом могут забить многие, но немногие забивают, чтобы выложить...
Слишком много таких красивых голов в последнее время, жаль что к приложению к таким видео не указывают сколько понадобилось "дублей" для такого гола...
Забить такой гол с надцатой попытки, чтобы выложить видео с таким голом могут забить многие, но немногие забивают, чтобы выложить...
Слишком много таких красивых голов в последнее время, жаль что к приложению к таким видео не указывают сколько понадобилось "дублей" для такого гола...