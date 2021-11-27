«Вильярреал» — «Барселона». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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27 ноября 2021, 13:46

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Вильярреал» — «Барселона», который состоится 27 ноября 2021 года

«Вильярреал»

«Желтая субмарина» сама себе осложнила ситуацию в Лиге Чемпионов, проиграв из-за собственных ошибок «Манчестер Юнайтед» (0:2) несколько дней назад. Теперь шестой тур станет для них решающим и на чемпионате сконцентрироваться полностью не выйдет. В Примере клуб идет на 12 месте и очень редко выигрывает. Коллектив набрал всего 16 очков и отстает от лидера на 16 пунктов. В коллективе нет травмированных, и все футболисты готовятся к игре с каталонским грандом.

20 ноября «Вильярреал» сыграл вничью с «Сельтой» (1:1), а седьмого числа минимально обыграл «Хетафе» на своем стадионе (1:0).

«Барселона»

После прихода Хави на должность главного тренера, команда еще не пропускала мячей в двух поединках, но и забила лишь один раз с пенальти. У клуба очень сложная ситуация в Лиге Чемпионов и выйти из группы будет не так просто. Что касается чемпионата Испании, то тут коллектив идет на непривычном для себя седьмом месте и набрал всего 20 пунктов. Также «Барселона» имеет большое количество травмированных игроков, неспособных помочь в предстоящем поединке.

23 ноября «Барселона» сыграла вничью с «Бенфикой» в Лиге Чемпионов (0:0), а 20 числа минимально обыграла «Эспаньол» в дерби (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вильярреал» – 2.78

Ничья – 3.52

Победит «Барселона» – 2.65

Статистика

Пять последних матчей «Вильярреала» закончились тоталом меньше 2.5 мячей

«Барселона» не проигрывает уже пять поединков во всех турнирах

«Вильярреал» проиграл четыре последних матча «сине-гранатовым»

Шесть из семи последних встреч клубов на поле «Вильярреала» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Вильярреала» с форой (0), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.01. «Барселона» достигает результатов при невзрачной игре, и любая встреча с более сильным соперником может ее надломить. К тому же у команды много травмированных футболистов. Предполагаем, что у хозяев больше шансов на победу или ничью в крайнем случае.