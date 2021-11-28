«Милан» — «Сассуоло». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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28 ноября 2021, 13:15

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Милан» — «Сассуоло», который состоится 28 ноября 2021 года

«Милан»

«Красно-черные» в прошлом туре потеряли очки синхронно с «Наполи», поэтому продолжают вместе лидировать в чемпионате Италии. «Милан» провел отличный поединок в Лиге Чемпионов и оставил себе шансы на плей-офф перед шестым туром. В Серии А у подопечных Пиоли 32 набранных очка и хорошая статистика забитых пропущенных мячей (29:15). Единственной проблемой является большое количество травмированных игроков.

24 ноября «Милан» на последних минутах вырвал победу у «Атлетико» (1:0) в Лиге Чемпионов, а 20 числа на выезде проиграл в результативном матче «Фиорентине» (3:4).

«Сассуоло»

После недлительного успешного отрезка в Серии А, «Сассуоло» вновь не может выиграть уже в трех поединках. Команда играет невыразительно и набирает очки чаще за счет индивидуальных качеств игроков. Клуб занимает 13 позицию, набрав 15 баллов, и чтобы улучшить ситуацию, необходимо вносить кардинальные изменения и усиливать состав, ведь в летнее межсезонье коллектив понес много потерь.

21 ноября «Сассуоло» сыграл вничью с «Кальяри» (2:2), а седьмого числа минимально проиграл на выезде «Удинезе» (2:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Милан» – 1.9

Ничья – 4

Победит «Сассуоло» – 4.04

Статистика

Семь из десяти последних матчей «Милана» завершились исходом «обе забьют»

«Сассуоло» забивает в 14 матчах подряд на выезде во всех турнирах

В восьми из десяти последних матчах между клубами не было забито больше трех мячей за игру

«Милан» выиграл только два матча из шести за последнее время на своем поле с «Сассуоло»

Прогноз

Поставить на тотал больше 3 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.877. Обе команды любят результативный футбол и имеют проблемы с обороной. Предполагаем, что всех болельщиков ждет результативный поединок с непредсказуемым окончанием.