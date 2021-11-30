«Салернитана» — «Ювентус». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 09:45

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Салернитана» — «Ювентус», который состоится 30 ноября 2021 года

«Салернитана»

Команда является новичком в Серии А и спустя почти половину чемпионата не может до конца адаптироваться к сильнейшей лиге Италии. Клуб идет на последнем месте, набрав всего восемь очков и у него не получается оказывать конкуренцию более серьезным командам, не говоря о лидерах турнирной таблицы. В матче с «Ювентусом» коллективу не смогут помочь два травмированных игрока, а состояние еще шести исполнителей под вопросом.

26 ноября «Салернитана» сыграла вничью с «Кальяри» на выезде (1:1), а 21 числа на своем поле уступила «Сампдории» (0:2).

«Ювентус»

Проблемы «старой синьоры» в чемпионате Италии продолжаются и уже даже самые верные фанаты не рассматривают свою команду как претендента на Скудетто. Подопечные Массимилиано Аллегри идут на седьмом месте с 21 очком и в последних пяти встречах Серии А набрали только шесть пунктов. В матче с аутсайдером у команды нет права на ошибку, иначе болельщики прост не поймут, особенно на фоне финансовых скандалов, что вспыхнули в клубе на прошлой неделе.

27 ноября «Ювентус» проиграл на своем поле «Аталанте» (0:1), а 23 ноября крупно был обыгран «Челси» в Лиге Чемпионов (0:4).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Салернитана» – 9.09

Ничья – 5.37

Победит «Ювентус» – 1.37

Статистика

Четыре последних матча «Ювентуса» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Салернитана» проиграла пять из семи последних поединков на своем стадионе

«Ювентус» забивал в девять из десяти выездных встреч за последнее время во всех турнирах

Три из четырех последних матчей клуба из Турина завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Ювентуса» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.05. Несмотря на все проблемы гостей за последние пару месяцев, команда должна обыгрывать новичка и аутсайдера чемпионата, чтобы вернуться в группу лидеров. Прогнозируем уверенную победу «Юве».