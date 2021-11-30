«Ньюкасл Юнайтед» — «Норвич». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:39

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Ньюкасл Юнайтед» — «Норвич», который состоится 30 ноября 2021 года

«Ньюкасл Юнайтед»

Команда из севера Англии, несмотря на покупку клуба арабскими инвесторами очень плохо выступает на данный момент и до зимнего трансферного окна чаще терпит поражения и сводит матчи к ничьим. Коллектив идет на последнем месте и смог набрать всего шесть очков. Такая ситуация очень огорчает болельщиков, ведь во второй половине чемпионата клубу придется серьезно догонять конкурентов.

27 ноября «Ньюкасл Юнайтед» проиграл «Арсеналу» (0:2), а 20 числа команда сыграла вничью с «Брентфордом» (3:3).

«Норвич»

Команда начинает «просыпаться» после провала на старте АПЛ и набирает очки, имея небольшую серию без поражений их трех поединков. «Норвич» перед стартом очередного тура занимает предпоследнее место с девятью очками, но болельщиков клуба своей игрой смог обнадежить, что ситуация изменится к лучшему. В матче с «Ньюкасл Юнайтед» команде не смогут помочь два футболиста ввиду различных повреждений.

27 ноября «Норвич» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» (0:0), а 20 числа оказался сильнее «Саутгемтона» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ньюкасл Юнайтед» – 2.01

Ничья – 3.74

Победит «Норвич» – 3.87

Статистика

«Ньюкасл Юнайтед» не может одержать победу уже 14 матчей подряд во всех турнирах

«Норвич» забил только в одном из семи последних выездных матчей

Шесть из семи последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Ньюкасл Юнайтед» выиграл девять из одиннадцати домашних матчей с «Норвичем»

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.04. Оба коллектива находятся на дне турнирной таблицы и постараются сыграть очень осторожно. Предполагаем, что зрители не увидят много мячей в предстоящей встрече.