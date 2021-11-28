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У «Краснодара» невероятный вратарь и роскошная атака. Не хватает только тренера-чемпиона

28 ноября 2021, 16:21
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Ганчаренко выиграл 10 матчей из 24.

Мотя отразил 54 удара в 15 играх

Матвей в полном порядке. Заслуженно стал «номером один» в сборной, намного больше 22-летнего голкипера ударов взял только один голкипер РПЛ – Дюпин. Но страж ворот «Краснодара» выступает в команде, которая чаще контролирует мяч, так что 3.6 сэйва за игру – серьезный показатель, говорящий о постоянном вовлечении Сафонова. У Матвея два отраженных пенальти из трех, прекрасно справляется.

Почти 80% сэйвов делают его одним из героев сезона. Уходить с поля с «сухарем» в каждом третьем сыгранном матче с обороной «Краснодара» — маленький подвиг. И потенциал талантливого голкипера не используется главным тренером. Сафонов умудрился пропустить всего 15 мячей, идет по графику Акинфеева, а «горожане» при этом не навязывают борьбу «Зениту», который пропускает чаще.

Не реализовали 5 пенальти из 9

Когда Ганчаренко назначали, то говорили: «„Краснодару“ нужна дисциплина, вот им подвезли сержанта Хартмана». Но разве у ЦСКА была организованность в защите? Разве умели «армейцы» реализовывать пенальти, хватало ли им хладнокровия? У «Краснодара» тоже появилась боязнь «одиннадцатиметровых» с Ганчаренко. Реализация пенальти всегда связана с психологией.

«Горожане» эпизодами волевые на поле, но Классон, Кордоба, Кабелла и теперь Крыховяк, который до этого реализовал 100% приговоров в карьере, проявили невнимательность наравне с боязнью ошибки, когда подходили к «точкам». Странный симбиоз, которым пользовался не только мастер отражения пенальти Лантратов. Истратить впустую 5 попыток из 9 за полсезона – преступление, могут поставить антирекорд РПЛ.

У Кабелла уже 10 созданных мячей

Плохо, что переводчик «Краснодара» не совершил синхронную трансляцию речи Кабелла с английского на русский язык. Реми после игры с «Химками» сказал, что на старте второго тайма «мы играли д***мово». Корсиканец знает, о чем говорит, он снова спас «Краснодар» связкой гола и ассиста. Команда при этом вальяжно относится к моментам весь чемпионат – реализация точных попыток наравне с «Ростовом».

У ЦСКА, к слову, была та же болезнь. Мощный форвард Кордоба, к сожалению, получил травму, но пока на поле Кабелла – всегда сохраняют шанс на удачный момент. Вот только командной игры, поставленной тренером, не видим. Сперцян сам прогрессирует, однако четко поставленного футбола первым номером нет. «Краснодар» много возится с мячом, но не контролирует игру. «Химки» легко перевернули, казалось, проигранный матч.

Ганчаренко сбавляет 4-й год подряд

Причина осечек в тренере, не обучил. После «серебра» с ЦСКА Виктор Михайлович дважды был четвертым в РПЛ. Покинул «армейцев» в странном состоянии, без него откатились на шестое место с неготовым к работе скандальным Оличем. Белорус идет с «Краснодаром» на промежуточном пятом месте, но отстанет от «Зенита» на целых 11 пунктов, если петербуржцы сегодня обыграют ЦСКА, что обычно умеют делать.

Пропасть на старте второго круга, чтобы верить в сенсационное чемпионство «Краснодара». «Горожане» не потеряли шансы на титул лишь теоретически. На практике же займут максимум вторую строчку. Но тогда выедут на козырях, которые с главным тренером мало связаны. Рука наставника видна в «Сочи» и «Зените». В «Динамо» и даже в «Локомотиве». Пускай неудачно, но Гисдоль раздает понятные приказы.

А чем занимается Ганчаренко? Зонная защита ведет к новым сэйвам Сафонова или пропущенным мячам. Психологическая подготовка команды такая, что Крыховяк с порога стал капитаном, а Петров не может прийти в себя и совершает одну грубую ошибку за другой. Причем учтите, что Виктор Михайлович не готовит команду к еврокубкам. В международных матчах наставник занимал последние места в группах с ЦСКА.

Галицкий в 5-й раз ошибся с тренером

Похоже, старые грабли. Ни один не подходил, но команда сама по себе настолько мощная, что только у Муслина и Ганчаренко менее 50% побед. У Галицкого есть футбольный вкус в широком смысле. Стадион красивый, стиль выбрали яркий, увлекательных матчей хватает, по созданным моментам среди лидеров. Но упрямство тоже есть, отсюда Шалимов, Мусаев, а теперь Ганчаренко. Виктор Михайлович покинул ЦСКА, ведь не выполнил задачу.

Тренер стал злее, грубее в оценках и не создает чемпионов. «Краснодар» может сражаться за первое место, как показал в матче против «Зенита». «Быки» — фаворит, исходя из качества футбола. Но многочисленные тактические дыры и тренерские упущения ведут к обидно потерянным очкам. Собирать по три балла на классе не умеют. Помните, когда «Зенит» критиковали жестче? Когда не использовали потенциал, нельзя с их составом быть пятыми в РПЛ.

Но что один бывший тренер «Уфы» Семак изменил, то другой не может. Ганчаренко не является гением атакующего футбола и не умеет поставить на серию побед. Наставник по меркам РПЛ приличный, но даже Черевченко за последние годы прогрессировал очевиднее, и отпуск без «Химок» пошел ему на пользу. Виктор Михайлович еще повоюет, ведь Галицкий как Хатико, верен тем, кого сам выбрал. Но это пример плохого своенравного менеджмента.

Выдумали теорию, что тренерами в будущем будут строго наставники из академии клуба. А если не будет подходящего, то снова найдут нового Шалимова? Расхваленный клубом Мусаев нашел работу лишь в Азербайджане. Классный состав «Краснодара» доверяют заведомо неподходящим наставникам. В футболе обычно просто понять, когда сильная команда играет без главного тренера. Например, по МЮ было четко видно.

Футболисты «Краснодара» тоже сами по себе. Увы, Ганчаренко снова не справляется. Да, смотреть со стороны весело. Почти 3:3 с богатым «Зенитом», и снова 3:3 с нищими «Химками». Но команда выпотрошена слишком частыми неудачами. Нельзя купить время, а «Краснодар» его теряет. Учится плохому, хотя повторять ошибки в РПЛзапатентованная фишка «Спартака».

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Дмитрий Артамонов
Дмитрий Артамонов
29 ноября в 01:00
Мне интересно, чего изначально ждали от Гончаренко, приглашая его в "Краснодар"? Улучшения игры в обороне? От создателя пары центральных защитников Васин - Карпов? Упорядочения игры в середине поля? От создателя пары опорников Обляков - Ахметов? Вариативностей в атакующих построениях? От создателя стиля "либо закатим, либо @бнем издали"? Лучшей физической готовности? От создателя манеры игры "час побегали и сдохли"? Не смешите...
Арутюнян взял очередную "шестёрку". Другие ему не нужны...
valt134
valt134 ответ Сп62 (раскрыть)
28 ноября в 22:09
Я вижу Вас устраивает «липовое» чемпионство Зенита в ЧР и постоянные провалы в ЕК. Имея такой бюджет и состав, Зенит в чемпионате России в тренере просто не нуждается. В чем вы увидели Гений Семака?Отправьте его обратно в Уфу и «Магия Богданыча» моментально исчезнет.
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
28 ноября в 19:55
Отдых нужен Гончаренке.
Мотя уже достало это прозвище.
Ясно было что футбол от печки не подходит Краснодару.
Им бы Стойлова или Гурбанова
Сп62
Сп62 ответ valt134 (раскрыть)
28 ноября в 19:05
Мы уже видели иностранных тренеров в Зените. И что?
Сп62
Сп62
28 ноября в 19:04
Багров расхвалил Семака, но и у него в ЕК успехов не видно.
valt134
valt134
28 ноября в 18:26
Краснодару нужен сильный иностранный тренер. Наша тренерская школа, увы, «просела» и годится только для внутреннего пользования. Но Галицкий-приверженец русскоязычных тренеров. Таким образом, сам того не желая, он тормозит развитие своего Детища.
ATG
ATG ответ shlomo (раскрыть)
28 ноября в 17:37, ред.
Нам такой футбол не нужен, друг. Уже надоело смотреть на такой футбол в исполнении команды. Стабильности нет никакой. В общем, назначение Гончаренко с самого первого дня - это ошибка
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
28 ноября в 17:35, ред.
Сафонов далеко не "невероятный" вратарь. Добротный, классный, но три штуки от Химик, две из которых были его, не повышают его рейтинг. Далее. А уровень Семака как тренера нужно проверять не с Зенитом, у которого невероятные бюджет, инфоресурс, а бюджетом хотя бы Ростова, или КС, Так что уровень Семака, Ганчаренко, Карпина, Талалаева, Федотова примерно одинаков, чуть выше среднего. Там где финансов побольше там и успехов побольше. Все в наших условиях проще. Тренеров уровня Клоппа, Пепа, Нагельсмана, Симеоне у нас и близко нет.
виктор бочарников
виктор бочарников
28 ноября в 17:08
Тренерской мысли нет,футбол просто "бей-беги" в данном случае жаль Сергея Николаевича, будет много потеряно времени на картофельного физрука,который не соответствует ни уровню комнды,ни амбициям. Очень надеюсь ,что определенные выводы будутсделаны не слишком поздно.
shlomo
shlomo
28 ноября в 16:41
Спасибо за статью...ну что, такой футбол нам нужен!!! ...просто шикарный матч под снегопадом!... Илья Лантратов стал настоящим проклятием для пенальтистов Краснодара..... об этом вратарь Химок узнал, конечно, в 16-м туре (а в первом круге он просто спасал победу для своей команды....)... а так что, просто отменный второй тайм для нейтрального болельщика.... а вообще если говорить про быков, то им нужен тренер-диктатор, либерал Гончаренко явно не тянет..... команду надо настраивать одинаково на все команды, нет разницы, Спартак это или Химки....чуть не проиграли предпоследней команде РПЛ, которую Динамо в прошлом туре вынесло в одну калитку..... Галицкому надо уже задумываться о смене тренера, с таким составом команда не должна болтаться за пределами еврокубков (с Шалимовым и Мусаевым регулярно туда попадали....).... и еще, не думал, что это скажу, но Глушаков в свои 34 года заслуживает вызова в сборную .... он уже не первый раз выходит и ход матча переворачивает.... и в атаку бегает и в обороне хорошо отрабатывает (мне кажется, с Хорватией во втором тайме он бы помог..... по крайней мере, хуже Фомина сыграть было просто невозможно....).
zenit_forever2014
zenit_forever2014
28 ноября в 16:37, ред.
Сама по себе, команда на столько сильная...ЭТО ВЫ ПСЖ РАССКАЖИТЕ, который уже дважды пролетел без золота Лиги 1. Сама по себе, команда по определению не может быть сильной. Или вы уже забыли, как ЧЕМПИОНЫ МИРА облажались на Евро, и как Португалия и Италия не вышли на прямую на мир.
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