У «Краснодара» невероятный вратарь и роскошная атака. Не хватает только тренера-чемпиона

Ганчаренко выиграл 10 матчей из 24.
Мотя отразил 54 удара в 15 играх
Матвей в полном порядке. Заслуженно стал «номером один» в сборной, намного больше 22-летнего голкипера ударов взял только один голкипер РПЛ – Дюпин. Но страж ворот «Краснодара» выступает в команде, которая чаще контролирует мяч, так что 3.6 сэйва за игру – серьезный показатель, говорящий о постоянном вовлечении Сафонова. У Матвея два отраженных пенальти из трех, прекрасно справляется.
Почти 80% сэйвов делают его одним из героев сезона. Уходить с поля с «сухарем» в каждом третьем сыгранном матче с обороной «Краснодара» — маленький подвиг. И потенциал талантливого голкипера не используется главным тренером. Сафонов умудрился пропустить всего 15 мячей, идет по графику Акинфеева, а «горожане» при этом не навязывают борьбу «Зениту», который пропускает чаще.
Не реализовали 5 пенальти из 9
Когда Ганчаренко назначали, то говорили: «„Краснодару“ нужна дисциплина, вот им подвезли сержанта Хартмана». Но разве у ЦСКА была организованность в защите? Разве умели «армейцы» реализовывать пенальти, хватало ли им хладнокровия? У «Краснодара» тоже появилась боязнь «одиннадцатиметровых» с Ганчаренко. Реализация пенальти всегда связана с психологией.
«Горожане» эпизодами волевые на поле, но Классон, Кордоба, Кабелла и теперь Крыховяк, который до этого реализовал 100% приговоров в карьере, проявили невнимательность наравне с боязнью ошибки, когда подходили к «точкам». Странный симбиоз, которым пользовался не только мастер отражения пенальти Лантратов. Истратить впустую 5 попыток из 9 за полсезона – преступление, могут поставить антирекорд РПЛ.
У Кабелла уже 10 созданных мячей
Плохо, что переводчик «Краснодара» не совершил синхронную трансляцию речи Кабелла с английского на русский язык. Реми после игры с «Химками» сказал, что на старте второго тайма «мы играли д***мово». Корсиканец знает, о чем говорит, он снова спас «Краснодар» связкой гола и ассиста. Команда при этом вальяжно относится к моментам весь чемпионат – реализация точных попыток наравне с «Ростовом».
У ЦСКА, к слову, была та же болезнь. Мощный форвард Кордоба, к сожалению, получил травму, но пока на поле Кабелла – всегда сохраняют шанс на удачный момент. Вот только командной игры, поставленной тренером, не видим. Сперцян сам прогрессирует, однако четко поставленного футбола первым номером нет. «Краснодар» много возится с мячом, но не контролирует игру. «Химки» легко перевернули, казалось, проигранный матч.
Ганчаренко сбавляет 4-й год подряд
Причина осечек в тренере, не обучил. После «серебра» с ЦСКА Виктор Михайлович дважды был четвертым в РПЛ. Покинул «армейцев» в странном состоянии, без него откатились на шестое место с неготовым к работе скандальным Оличем. Белорус идет с «Краснодаром» на промежуточном пятом месте, но отстанет от «Зенита» на целых 11 пунктов, если петербуржцы сегодня обыграют ЦСКА, что обычно умеют делать.
Пропасть на старте второго круга, чтобы верить в сенсационное чемпионство «Краснодара». «Горожане» не потеряли шансы на титул лишь теоретически. На практике же займут максимум вторую строчку. Но тогда выедут на козырях, которые с главным тренером мало связаны. Рука наставника видна в «Сочи» и «Зените». В «Динамо» и даже в «Локомотиве». Пускай неудачно, но Гисдоль раздает понятные приказы.
А чем занимается Ганчаренко? Зонная защита ведет к новым сэйвам Сафонова или пропущенным мячам. Психологическая подготовка команды такая, что Крыховяк с порога стал капитаном, а Петров не может прийти в себя и совершает одну грубую ошибку за другой. Причем учтите, что Виктор Михайлович не готовит команду к еврокубкам. В международных матчах наставник занимал последние места в группах с ЦСКА.
Галицкий в 5-й раз ошибся с тренером
Похоже, старые грабли. Ни один не подходил, но команда сама по себе настолько мощная, что только у Муслина и Ганчаренко менее 50% побед. У Галицкого есть футбольный вкус в широком смысле. Стадион красивый, стиль выбрали яркий, увлекательных матчей хватает, по созданным моментам среди лидеров. Но упрямство тоже есть, отсюда Шалимов, Мусаев, а теперь Ганчаренко. Виктор Михайлович покинул ЦСКА, ведь не выполнил задачу.
Тренер стал злее, грубее в оценках и не создает чемпионов. «Краснодар» может сражаться за первое место, как показал в матче против «Зенита». «Быки» — фаворит, исходя из качества футбола. Но многочисленные тактические дыры и тренерские упущения ведут к обидно потерянным очкам. Собирать по три балла на классе не умеют. Помните, когда «Зенит» критиковали жестче? Когда не использовали потенциал, нельзя с их составом быть пятыми в РПЛ.
Но что один бывший тренер «Уфы» Семак изменил, то другой не может. Ганчаренко не является гением атакующего футбола и не умеет поставить на серию побед. Наставник по меркам РПЛ приличный, но даже Черевченко за последние годы прогрессировал очевиднее, и отпуск без «Химок» пошел ему на пользу. Виктор Михайлович еще повоюет, ведь Галицкий как Хатико, верен тем, кого сам выбрал. Но это пример плохого своенравного менеджмента.
Выдумали теорию, что тренерами в будущем будут строго наставники из академии клуба. А если не будет подходящего, то снова найдут нового Шалимова? Расхваленный клубом Мусаев нашел работу лишь в Азербайджане. Классный состав «Краснодара» доверяют заведомо неподходящим наставникам. В футболе обычно просто понять, когда сильная команда играет без главного тренера. Например, по МЮ было четко видно.
Футболисты «Краснодара» тоже сами по себе. Увы, Ганчаренко снова не справляется. Да, смотреть со стороны весело. Почти 3:3 с богатым «Зенитом», и снова 3:3 с нищими «Химками». Но команда выпотрошена слишком частыми неудачами. Нельзя купить время, а «Краснодар» его теряет. Учится плохому, хотя повторять ошибки в РПЛ – запатентованная фишка «Спартака».