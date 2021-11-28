У «Краснодара» невероятный вратарь и роскошная атака. Не хватает только тренера-чемпиона

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28 ноября 2021, 16:21

Ганчаренко выиграл 10 матчей из 24.

Мотя отразил 54 удара в 15 играх

Матвей в полном порядке. Заслуженно стал «номером один» в сборной, намного больше 22-летнего голкипера ударов взял только один голкипер РПЛ – Дюпин. Но страж ворот «Краснодара» выступает в команде, которая чаще контролирует мяч, так что 3.6 сэйва за игру – серьезный показатель, говорящий о постоянном вовлечении Сафонова. У Матвея два отраженных пенальти из трех, прекрасно справляется.

Почти 80% сэйвов делают его одним из героев сезона. Уходить с поля с «сухарем» в каждом третьем сыгранном матче с обороной «Краснодара» — маленький подвиг. И потенциал талантливого голкипера не используется главным тренером. Сафонов умудрился пропустить всего 15 мячей, идет по графику Акинфеева, а «горожане» при этом не навязывают борьбу «Зениту», который пропускает чаще.

Не реализовали 5 пенальти из 9

Когда Ганчаренко назначали, то говорили: «„Краснодару“ нужна дисциплина, вот им подвезли сержанта Хартмана». Но разве у ЦСКА была организованность в защите? Разве умели «армейцы» реализовывать пенальти, хватало ли им хладнокровия? У «Краснодара» тоже появилась боязнь «одиннадцатиметровых» с Ганчаренко. Реализация пенальти всегда связана с психологией.

«Горожане» эпизодами волевые на поле, но Классон, Кордоба, Кабелла и теперь Крыховяк, который до этого реализовал 100% приговоров в карьере, проявили невнимательность наравне с боязнью ошибки, когда подходили к «точкам». Странный симбиоз, которым пользовался не только мастер отражения пенальти Лантратов. Истратить впустую 5 попыток из 9 за полсезона – преступление, могут поставить антирекорд РПЛ .

У Кабелла уже 10 созданных мячей

Плохо, что переводчик «Краснодара» не совершил синхронную трансляцию речи Кабелла с английского на русский язык. Реми после игры с «Химками» сказал, что на старте второго тайма «мы играли д***мово». Корсиканец знает, о чем говорит, он снова спас «Краснодар» связкой гола и ассиста. Команда при этом вальяжно относится к моментам весь чемпионат – реализация точных попыток наравне с «Ростовом».

У ЦСКА , к слову, была та же болезнь. Мощный форвард Кордоба, к сожалению, получил травму, но пока на поле Кабелла – всегда сохраняют шанс на удачный момент. Вот только командной игры, поставленной тренером, не видим. Сперцян сам прогрессирует, однако четко поставленного футбола первым номером нет. «Краснодар» много возится с мячом, но не контролирует игру. «Химки» легко перевернули, казалось, проигранный матч.

Ганчаренко сбавляет 4-й год подряд

Причина осечек в тренере, не обучил. После «серебра» с ЦСКА Виктор Михайлович дважды был четвертым в РПЛ . Покинул «армейцев» в странном состоянии, без него откатились на шестое место с неготовым к работе скандальным Оличем. Белорус идет с «Краснодаром» на промежуточном пятом месте, но отстанет от «Зенита» на целых 11 пунктов, если петербуржцы сегодня обыграют ЦСКА , что обычно умеют делать.

Пропасть на старте второго круга, чтобы верить в сенсационное чемпионство «Краснодара». «Горожане» не потеряли шансы на титул лишь теоретически. На практике же займут максимум вторую строчку. Но тогда выедут на козырях, которые с главным тренером мало связаны. Рука наставника видна в «Сочи» и «Зените». В «Динамо» и даже в «Локомотиве». Пускай неудачно, но Гисдоль раздает понятные приказы.

А чем занимается Ганчаренко? Зонная защита ведет к новым сэйвам Сафонова или пропущенным мячам. Психологическая подготовка команды такая, что Крыховяк с порога стал капитаном, а Петров не может прийти в себя и совершает одну грубую ошибку за другой. Причем учтите, что Виктор Михайлович не готовит команду к еврокубкам. В международных матчах наставник занимал последние места в группах с ЦСКА .

Галицкий в 5-й раз ошибся с тренером

Похоже, старые грабли. Ни один не подходил, но команда сама по себе настолько мощная, что только у Муслина и Ганчаренко менее 50% побед. У Галицкого есть футбольный вкус в широком смысле. Стадион красивый, стиль выбрали яркий, увлекательных матчей хватает, по созданным моментам среди лидеров. Но упрямство тоже есть, отсюда Шалимов, Мусаев, а теперь Ганчаренко. Виктор Михайлович покинул ЦСКА , ведь не выполнил задачу.

Тренер стал злее, грубее в оценках и не создает чемпионов. «Краснодар» может сражаться за первое место, как показал в матче против «Зенита». «Быки» — фаворит, исходя из качества футбола. Но многочисленные тактические дыры и тренерские упущения ведут к обидно потерянным очкам. Собирать по три балла на классе не умеют. Помните, когда «Зенит» критиковали жестче? Когда не использовали потенциал, нельзя с их составом быть пятыми в РПЛ .

Но что один бывший тренер «Уфы» Семак изменил, то другой не может. Ганчаренко не является гением атакующего футбола и не умеет поставить на серию побед. Наставник по меркам РПЛ приличный, но даже Черевченко за последние годы прогрессировал очевиднее, и отпуск без «Химок» пошел ему на пользу. Виктор Михайлович еще повоюет, ведь Галицкий как Хатико, верен тем, кого сам выбрал. Но это пример плохого своенравного менеджмента.

Выдумали теорию, что тренерами в будущем будут строго наставники из академии клуба. А если не будет подходящего, то снова найдут нового Шалимова? Расхваленный клубом Мусаев нашел работу лишь в Азербайджане. Классный состав «Краснодара» доверяют заведомо неподходящим наставникам. В футболе обычно просто понять, когда сильная команда играет без главного тренера. Например, по МЮ было четко видно.