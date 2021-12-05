«Эвертон» — «Арсенал». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 17:09

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Эвертон» — «Арсенал», который состоится 6 декабря 2021 года

«Эвертон»

«Эвертон» стал одним из самых больших разочарований на данном отрезке сезона в чемпионате Англии. Команда имеет подбор качественных игроков, но не показывает результатов, которых от них ждут болельщики и руководство. Так, коллектив занимает только 15 место в турнирной таблице и имеет серию без побед из нескольких поединков. Встреча с набравшим ход «Арсеналом» также вряд ли может сулить команде позитивный результат.

1 декабря «Эвертон» проиграл на своем поле в дерби «Ливерпулю» (1:4), а 28 ноября уступил на выезде «Брентфорду» (0:1).

«Арсенал»

Подопечные Микеля Артеты в последних матчах набирают много очков, но справедливости ради стоит отметить, что почти все соперники были не из верхней части турнирной таблицы. «Канониры» идут на пятом месте с 23 набранными очками и претендуют на более высокие позиции. В игре с «Эвертоном» команде не смогут помочь два травмированных игрока, а также под вопросом участие основного голкипера Бернарда Лено.

2 декабря «Арсенал» уступил на выезде «Манчестер Юнайтед» (2:3), а 27 ноября на своем поле «Ньюкасл Юнайтед» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Эвертон» – 3.45

Ничья – 3.55

Победит «Арсенал» – 2.22

Статистика

«Эвертон» не выигрывает уже восемь матчей подряд во всех турнирах

Пять из шести последних матчей «Арсенала» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Эвертон» выиграл две последние игры у «Арсенала»

«Арсенал» забивал в пяти последних поединках из десяти выездных во всех турнирах

Прогноз

Поставить на победу «Арсенала», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.22. Лондонский клуб выглядит более увереннее своего соперника, который пребывает в кризисе и давно не побеждает. Предполагаем сложную победу гостей в этом поединке.