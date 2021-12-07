«Реал» Мадрид — «Интер». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 09:25

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Реал» Мадрид — «Интер», который состоится 07 декабря 2021 года

«Реал» Мадрид

«Королевский» клуб набрал хороший ход во всех турнирах и не имеет больших проблем с результатами. В чемпионате Испании команда Анчелотти идет на первом месте с 39 очками и опережает «Севилью» на восемь пунктов, при этом сыграв на одну игру больше. Чтобы занять итоговое первое место в группе Лиги Чемпионов, коллективу достаточно не проиграть предстоящий поединок.

04 декабря «Реал» Мадрид обыграл на выезде «Реал» Сосьедад (2:0), а первого числа минимально одолел «Атлетик» (1:0).

«Интер»

«Черно-синие» за несколько туров сократили отставание от лидера чемпионата Италии до минимум и сейчас проигрывают «Милану» всего одно очко, расположившись на втором месте. «Интер» учел прошлогодние ошибки и гарантировал себе место в плей-офф со второго места, но в случае победы, коллектив займет первую позицию. В матче с «Реалом» команде не помогут пять травмированных исполнителей, а участие еще двух находится под вопросом.

04 декабря «Интер» крупно выиграл на выезде у «Ромы» (3:0), а первого числа на своем поле оказался сильнее «Специи»

Котировки БК Pinnacle

Победит «Реал» Мадрид – 2.33

Ничья – 3.41

Победит «Интер» – 3.27

Статистика

Оба коллектива не проигрывают уже по 11 матчей подряд во всех турнирах

«Интер» пропустил только два мяча в последних пяти выездных поединках

«Реал» Мадрид выиграл четыре последних матча с «Интером»

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют – нет».

Прогноз

Поставить на победу «Реал» Мадрид, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.33. Клубы находятся в отличной физической форме и стабильно набирают очки во всех турнирах, но у мадридского клуба есть фактор домашнего стадиона, который перевесит чашу весов в их пользу. Прогнозируем победу хозяев в этой встрече.