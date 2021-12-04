Эмоциональное удаление Соболева и голы ветеранов. «Спартак» очень не хочет в ФНЛ

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вчера, 21:44

Победили в меньшинстве на последних минутах.

После важного результата с «Ахматом» команда разозлившегося на судейство Витории подкралась к середине таблицы. До четвертого места, где сейчас ЦСКА , но еще может оказаться Ганчаренко, всего 4-5 пунктов. Достаточно серии успехов весной, чтобы «Спартак» встретил столетний юбилей в первой четверке. Или на третьем месте, если «Сочи» с компанией его отдадут.

Одновременно до зоны стыковых матчей недалеко, а 7-я и 8-я строчки точно не подходят. Допустят ошибку при замене главного тренера, и существует риск, что «красно-белые» окажутся в районе 13-го места. А это постыдные для клуба такого уровня стыковые матчи. Конечно, «Спартак» далеко от прямого вылета, но достаточно потерять нить игры, и одна победа ничего не исправит.

За возвращение. К мотивации нет вопросов

Удаление Соболева по букве современного закона, пожалуй, правильное. А вот сама установка удалять за неизбежные и случайные попадания ногой в ногу – спорная, поэтому будет обращение в ЭСК. Александр посмотрел повтор, согласился с фолом, но спрашивал: «Куда мне деть ногу?». Кстати, наговорил под трибунами на дисквалификацию примерно на три игры, арбитра обзывать нельзя. Виторию на бровке Соболев больше никогда с поля не увидит? Зато понятно, что безразличия в команде нет. Селихов, Жиго, Зобнин, Мозес, Промес или Соболев хотят играть лучше.

Против успехов. Нет волевых результатов

Сегодня у «Спартака» редкий случай в чемпионате, когда ничью после пропущенного мяча превратили в победу. Серия из шести матчей без успехов в РПЛ не продолжилась, хотя само ее наличие – повод упрекнуть Виторию и его подопечных. Достаточно упомянуть результат в Санкт-Петербурге, чтобы не переоценивать всего шестую победу Витории в 17 турах. Минимально опередили «Ахмат», но по явным моментам счет 0:2 в пользу гостей, по ударам из штрафной площади – 3:9, по точным выстрелам – 4:5. «Спартак» выиграл, но не обыграл Талалаева. Сказалось удаление Соболева. Но и гол Промеса, с этим глупо спорить, получился случайным.

За возвращение. Опытные мастера в составе

Жиго не играл в «Челси» в чемпионском составе Конте, как Мозес, но многое умеет. И характер у Самуэля футбольный. У Зобнина или Джикии нет матчей в основе неудачливой, но мощной сборной Нидерландов, как у Квинси. Зато в целом у «Спартака» много проверенных мастеров. Хотя нигериец и голландец выделяются, не удивительно, что именно они отличались в Лиге Европы и сегодня. Впрочем, Зобнин тоже провел лучший отрезок в «Спартаке» за много недель. Селихову не двадцать лет. Понсе должен вернуться в новом году, молодой, но важный боец. Этот же состав с Кралом и без Кофрие был вторым в чемпионате весной.

Против успехов. Качество командного футбола

«Ахмат» мог сыграть лучше и в равных составах, у Талалаева были сильные отрезки, даже когда теряли очки. У «Спартака» же помним мучения в «Уфе» — спаслись на 95-й минуте после пенальти от Соболева. Уступили в Краснодаре, не обыграли бедовый «Локомотив». Упустили два очка, позволив «Ростову» отыграться в Москве. В этой серии нет ни единого матча, которым можно гордиться, как победами над «Наполи». А дальше нырять в историю нельзя, там 7:1. В первой части сезона, хотя хватало проблем в атаке, поначалу могли положиться на сильную оборону. Но дерби с «Динамо» все перевернуло. «Ахмат» остался удобным соперником – с ними взяли шесть пунктов из шести, но сегодня «Спартак» сыграл не ярко, не мощно и не резко. Скрестили все пальцы, чтобы не пропустить второй мяч, а победному голу сами немного удивлены. Ждали максимум еще одну ничью 1:1.

За возвращение. Много матчей-реваншей весной

Через неделю играть в Сочи, а дома одноименной команде проиграли. Положение «Спартака» зависит от самой команды. В феврале вернутся дерби с ЦСКА . Затем будут поединки против «Динамо», «Краснодара» и «Нижнего Новгорода», и никого в этом квартете в первом круге не обыграли. «Локомотив» и даже тульский «Арсенал» набирали очки против «Спартака». Сложно будет «красно-белым» после сборов, возможных трансферов и перестановок повторить все ошибки осени. А наберут больше пунктов – поднимутся в таблице, уже движение вверх.

Против успехов. Манера управления и смена тренера

«Спартак» не заявил, что Руй Витория будет работать в клубе весной, поскольку переговоры с Ваноли были. И не важно, кто там их вел в итальянском ресторане, или где-то в другом месте. Но Паоло – помощник Конте без опыта самостоятельной работы. Это еще хуже, чем назначение Гисдоля в «Локомотив». У Маркуса специализация по борьбе за выживание, не понимает, как строить команды первым номером. У Ваноли чемпионского опыта больше, но Витория может выйти в плей-офф Лиги Европы, работал без трансферной поддержки Попова и ласкового слова Заремы, не говоря о делах. Так ли логична смена наставника прямо сейчас? Но чемпионское терпение не входит в список доблестей Алекперова и Федуна. Да и Салихова не похожа на женщину, которая гениально планирует в футболе на годы вперед.

Мнение читателей. Куда отправите «Спартак» весной

О «красно-белых» говорят достаточно часто и детально, чтобы они не были командой-откровением по игре. Когда «Уфа» и «Ахмат» претендуют на две победы над Виторией, то сенсации уже нет. Получается, москвичи середняки по статусу, не только месту в таблице. И чтобы в головах соперников не остаться командой, которая сама себе навредит, а ради очков должна показать характер, как делала в Лиге Европы, необходимо существенно изменить подход. «Спартак» дома владел мячом 39.7% времени, а два гола забил из четырех точных ударов. Так эффективно всегда не играют, поэтому весенняя интрига не замерзнет зимой. А чтобы вам легче было делиться ожиданиями и прогнозами по месту «красно-белых» в РПЛ после тридцатого тура, напомним парочку важных фактов.

- По забитым мячам «Спартак» в чемпионате всего десятый. Двадцать голов, из которых каждый пятый забили в проигранных матчах;

- Больше двух мячей в 17 турах собрали один раз – дома «Химкам». Девятое место в РПЛ , которое еще могут потерять, не случайно. У столичных ребят отрицательная разница мячей.

- После гола Мозеса десять разных футболистов отличались, но 12 из 20 мячей на счету троих человек – Соболева, Понсе и Промеса.

- В обороне 7 из 23 мячей пропустили в одной игре. Остальные 16 результативных ошибок в 16 матчах – хороший результат. Итальянский тренер может раскрыть потенциал линии защиты, а может и навредить…

- У «красно-белых» 8 легионеров, поэтому зимой нужно решать судьбу Ларссона и Хендрикса, чтобы усилить состав под Ваноли. Впереди веселые приключения, весенний календарь очень сложный.