Шварц заслужил «финал года» против «Зенита». «Динамо» выиграло 11 из 17 матчей в РПЛ

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сегодня, 19:22

Говорим об авторах прорыва «бело-голубых».

Себастьян Шиманьски

- Польский хавбек нанес 41 удар в чемпионате. Второй результат в команде после Арсена Захаряна. Тюкавин и Грулев сыграли меньше минут, не удивляет, что хавбеки выше центральных нападающих по ударам. Шиманьски очень активный с мячом.

- 48 созданных моментов выводят Себастьяна на первое место в команде. В РПЛ никто не создал больше моментов после шестнадцати туров. Только у Кабелла сегодня будет возможность обойти Шиманьски, получившего травму против «Уфы».

- Надеемся, поляка сняли с игры ради перестраховки и повреждение после невероятно грубой и бессмысленной игры Кротова окажется несерьезным. Польский диспетчер с шестью ассистами – раздельное первое место в РПЛ , нужен против «Зенита», где играют успешные ассистенты Малком, Дзюба и Кузяев.

Иван Ордец

- У «Динамо» в пятерке защиты (вместе с голкипером) нет ярко выраженного лидера. Зато есть Иван Ордец, который является главным по перехватам в команде. Поскольку его коллега по прочтению чужой игры Лаксальт с травмой, то лишь центрбек отвечает за высокую подстраховку.

- Защитники «Динамо», конечно же, персонально ошибались. Но у москвичей первый результат в РПЛ по xGA – суммарному качеству моментов соперников, и второй без учета пенальти. Понятно, что игра Ордеца влияет на эти положительные цифры.

- У Ордеца высокая техническая подготовка. Целых 83 % его передач точные, хотя Иван часто выбирает дальние пасы для выхода из обороны. 3.9 лонгбола за вечер – высокие показатель, даже у Бальбуэна, который приехал из АПЛ , цифры лишь чуть лучше. Ордец редко нарушает правила и чаще всех в команде блокирует чужие удары.

Даниил Фомин

- Как-то пренебрежительно относятся к 6 голам Даниила отдельные эксперты. Мол, с пенальти не сложно забивать. Легко, если речь о Фомине или Полозе – оба умеют исполнять приговоры идеально. Но футболисты ЦСКА или «Краснодара» не согласятся, что голы с пенальти не считаются.

- Фомин – самый аккуратный футболист в команде не из линии обороны. Больше 80 % точных передач. Также отмечаем, что у Даниила хватает последних передач, а еще 2 ассиста, в том числе, против «Спартака». Результативные действия хавбека приносили команде очки – семь пунктов из 35. И предпоследние разрезающие передачи Фомина важны.

- Только Никола Моро чаще участвует в построении атак. Хотя тут результат диктует позиция. Нередко активная фаза атаки с ударом связана с опорником «Динамо», ведь Шварц разделяет фланговые атаки с набегами по центру. А вот Фомин на полуфланге – тончайший тактический элемент, ведь у хавбека свежая голова.

Игорь Лещук

- Запасной вратарь провел три матча, но важен в разговоре. Символизирует недлинную, но интересную скамейку «Динамо». А ведь у многих лидеров РПЛ вратарские дилеммы. У «Зенита» нет юного гения в воротах, в ЦСКА молятся за здоровье Акинфеева. Замены нет, как у «Локомотива» с Гильерме. А вот у «Динамо» Шунина подменял Лещук, и делал это достойно.

- Игорь умудрился в 3 играх совершить 16 сэйвов, у Шунина в 14 поединках заметно меньше. Парадокс в том, что у Лещука два «сухаря», а у Антона лишь на два больше, хотя провел почти в пять раз больше матчей. Некоторые эксперты предлагали Шварцу ставить Игоря в основу чаще, но выбирает тренерский штаб. Шунину доверяют, клуб продлил с ним контракт.

- Лещуку, надо признать, немного повезло. Невозможно идти по сезону, будучи основным голкипером в РПЛ , с показателем в 94 % сэйвов. Это нереально, 80 % — уже много. Зато мотивация, с которой Лещук сыграл против «Сочи», «Рубина» и «Крыльев Советов», показала – у Шварца есть команда, где каждый переживает за общий результат.

Денис Макаров

- Макаров обошелся «Динамо» в 7 млн евро, да и зарплата там такая, что старший Бакаев жалеет, что прошлым летом не попал на место Дениса, то требовательные фанаты «бело-голубых» жестко встретили самостоятельного вингера. Поначалу смотрелся инородным телом, играл сам с собой.

- Как только Шварц объяснил, как правильно стать Роббеном из «Динамо», пошли полезные действия. Сегодня Макаров забил красивым ударом в сложном и вязком поединке. Тактически такие матчи непростые, поэтому индивидуальный класс важен.

- Макаров далеко не самый стабильный футболист РПЛ , зато у него есть инстинкты. К точному удару добавил ассист. Теперь у Дениса 3 мяча и 2 ассиста, отличился в третьем поединке подряд. Разыгрался ближе к зимнему отпуску.

Вячеслав Грулев

- Символ того, что нужно «Динамо» для конкуренции с «Зенитом» — реализация. До матча против «Уфы» Вячеслав забил 6 мячей после 9 точных ударов. Невероятная эффективность на зависть многим.

- Грулева не рассматривали как основного, зимой Бувач будет искать опытного форварда в центр, но Вячеслав, играя и слева, и в ложную «девятку», приносил пользу голами, хотя пасовать надо умнее и точнее.

- Прекрасно прессингует, хотя с мячом действует, как настоящий форвард – старается быстрее расстаться. Вячеслав не подходит на роль вингера, вешает с фланга намного реже, чем Захарян и Шиманьски, зато в чужой штрафной полезен.

Арсен Захарян

- Прекрасно, что не достался сборной Армении, как Сперцян. В российской команде людей с таким мышлением давненько не было. Арсен на 18 лет невероятно спокойный футболист – готов принимать оригинальные решения с хладнокровностью ветерана.

- Статистика у парня злая – 4 гола, 5 ассистов, более 60 навесов, полсотни выстрелов по воротам, четыре десятка последних передач. Захарян вместе с Шиманьски в группе лидеров по многим параметрам. Легкость, с которой Арсен «решает» у чужих ворот, впечатляет.

- В этом году будет интересная борьба за премию «Первая пятерка». Агаларов много забивает, но Захарян еще ярче, поскольку его функционал шире. Надеемся, весной Арсен порадует еще и Карпина.

Сандро Шварц

- Главный автор успеха «Динамо» наравне с Бувачем, который не отдал Тюкавина и Захаряна в другие клубы, когда о них еще мало кто в РПЛ слышал. Вместе нашли игроков, которые между собой неплохо сочетаются. У тренера «бело-голубых» впереди много работы, но начал круто.

- Сандро выиграл 24 из 40 матчей с «Динамо». Уступил 11 раз, но брезгуют ничьими. В РПЛ нового сезона лишь 2 мировые, поэтому с 35 баллами москвичи вторые после «Зенита». По забитым мячам вторые после петербуржцев, по пропущенным ударам равны с чемпионами.

- Странно сильно придираться к качеству футбола в матче, где оно исключено – с двумя удалениями в первом тайме у «Уфы», что в любой лиге случается раз на пару десятилетий. «Динамо» Шварца можно ругать за неумение контролировать поединки и легко повторять успешные ходы снова и снова, но команда в естественном состоянии.

Они вот такие. Могут позволить «Сочи» себя прижать. Способны вынести «Арсенал» за двенадцать минут. Умеют с боями обыграть «Рубин», но разгромно уступить «Зениту». Шварц вместе со своими студентами сдаст финальный экзамен через неделю – дома против Семака. Сандро пока Сергея не обыгрывал, но была победа Новикова год назад.

За это время команда изменилась к лучшему, так что второе место заслуженное, как и шанс уйти на зимнюю паузу первыми. Но «Динамо» надо сыграть намного качественнее, чем сегодня, чтобы чемпион проиграл в Москве.