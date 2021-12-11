«Арсенал» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

1639206609

сегодня, 10:10

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Арсенал» — «Саутгемптон», который состоится 11 декабря 2021 года

«Арсенал»

После серии успешных матчей, подопечные Микеля Артеты снова сдают позиции. В последних пяти поединках «канониры» набрали всего шесть очков и расположились на седьмом месте. Отставание от лидера сейчас составляет 12 очков, что отыграть очень проблематично, особенно учитывая предстоящий календарь команды. В предстоящем матче под вопросом участие основного голкипера команды Бернда Лено.

06 декабря «Арсенал» уступил на выезде «Эвертону» (1:2), а второго числа проиграл «Манчестер Юнайтед» (2:3).

«Саутгемптон»

«Святые» давно не радуют своих болельщиков и уже несколько лет являются командой, которая располагается ниже середины турнирной таблицы, но редко попадающие в зону вылета. Перед стартом очередного тура «Саутгемптон» находится лишь на 16 месте с 16 очками и не может выиграть уже несколько матчей подряд. В предстоящей игре команде не смогут помочь сразу четыре футболиста ввиду различных повреждений.

04 декабря «Саутгемптон» сыграл вничью с «Брайтоном» (1:1), а первого числа сыграл вничью с «Лестером». Оба матча прошли в рамках АПЛ .

Котировки БК Pinnacle

Победит «Арсенал» – 1.704

Ничья – 3.97

Победит «Саутгемптон» – 5.36

Статистика

Оба клуба проиграли по три из десяти последних поединков в основное время

«Арсенал» не проигрывает на своем поле уже девять матчей подряд

«Арсенал» выиграл только четыре матча из последних десяти с «Саутгемтоном»

Четыре из шести матчей «Саутгемптона» за последнее время завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на «Арсенал», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.704. Гости играют крайне нестабильно и располагаются очень близко к зоне вылета. Предполагаем, что «канонирам» вполне по силам одержать победу и набрать важные три очка.