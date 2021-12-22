«Бордо» — «Лилль». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Бордо» — «Лилль», который состоится 22 декабря 2021 года
«Бордо»
«Бордо» не может порадовать своих болельщиков стабильными результатами и располагается ниже середины турнирной таблицы. Команда расположилась на 15 позиции и набрала всего 17 очков. От зоны вылета клуб отделяет всего два балла, поэтому тренерскому штабу необходимо вносить изменения в игровой процесс, чтобы через несколько туров не оказаться на последних местах. Матч с чемпионом Франции обещает быть интересным и напряженным.
19 декабря «Бордо» разгромил в кубке Франции «Zouasia» (10:0), а 12 числа обыграл в чемпионате «Труа» (2:1).
«Лилль»
Коллектив провалил старт сезона, но в последние месяцы смог исправить ситуацию и сейчас имеет серию без поражений из нескольких поединков. «Лилль» занимает 11 место в турнирной таблице и набрал 25 очков, что не может удовлетворить болельщиков и руководство. Тем не менее, команда имеет шансы подняться на более высокие места, если продолжит показывать подобные результаты и стабильно набирать очки.
18 декабря «Лилль» обыграл в кубке Франции «Осер» (3:1), а 12 числа разошелся миром с «Лионом» в чемпионате (0:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Бордо» – 5.46
- Ничья – 4.09
- Победит «Лилль» – 1.641
Статистика
- Восемь последних матчей «Бордо» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- Пять выездных матчей за последнее время «Лилля» завершились исходом «обе забьют»
- «Лилль» выиграл четыре последних встречи с «Бордо»
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Поставить на победу «Лилля», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.641. Чемпион Франции не выглядит убедительно в этом сезоне, но у «Бордо» ситуация с результатами еще сложнее. Прогнозируем выездную победу «Лилля».