«Бордо» — «Лилль». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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22 декабря 2021, 10:56

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Бордо» — «Лилль», который состоится 22 декабря 2021 года

«Бордо»

«Бордо» не может порадовать своих болельщиков стабильными результатами и располагается ниже середины турнирной таблицы. Команда расположилась на 15 позиции и набрала всего 17 очков. От зоны вылета клуб отделяет всего два балла, поэтому тренерскому штабу необходимо вносить изменения в игровой процесс, чтобы через несколько туров не оказаться на последних местах. Матч с чемпионом Франции обещает быть интересным и напряженным.

19 декабря «Бордо» разгромил в кубке Франции «Zouasia» (10:0), а 12 числа обыграл в чемпионате «Труа» (2:1).

«Лилль»

Коллектив провалил старт сезона, но в последние месяцы смог исправить ситуацию и сейчас имеет серию без поражений из нескольких поединков. «Лилль» занимает 11 место в турнирной таблице и набрал 25 очков, что не может удовлетворить болельщиков и руководство. Тем не менее, команда имеет шансы подняться на более высокие места, если продолжит показывать подобные результаты и стабильно набирать очки.

18 декабря «Лилль» обыграл в кубке Франции «Осер» (3:1), а 12 числа разошелся миром с «Лионом» в чемпионате (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бордо» – 5.46

Ничья – 4.09

Победит «Лилль» – 1.641

Статистика

Восемь последних матчей «Бордо» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Пять выездных матчей за последнее время «Лилля» завершились исходом «обе забьют»

«Лилль» выиграл четыре последних встречи с «Бордо»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Лилля», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.641. Чемпион Франции не выглядит убедительно в этом сезоне, но у «Бордо» ситуация с результатами еще сложнее. Прогнозируем выездную победу «Лилля».