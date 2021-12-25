«Брайтон» — «Брентфорд». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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25 декабря 2021, 11:55

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Брайтон» — «Брентфорд», который состоится 26 декабря 2021 года

«Брайтон»

Клуб находился в лидерах на стартовых турах нынешнего сезона, однако дальше пошел спад, который опустил «Брайтон» в середину таблицы. Сейчас команда занимает 13 место, набрав 20 очков и не может выиграть уже несколько матчей подряд. В предстоящей игре с новичком АПЛ коллектив может побороться за три очка и прервать неприятную серию без побед в чемпионате Англии. «Брайтон» мало забивает (14 мячей), что говорит о необходимости поработать над реализацией.

15 декабря «Брайтон» уступил на своем поле «Вулверхэмптону» (0:1), а четвертого числа разошелся миром с «Саутгемптоном» (1:1).

«Брентфорд»

«Брентфорд» уверенно проводит сезон как для команды, которая только первый сезон играет в АПЛ . Команда идет на 12 месте с 20 очками и старается как можно дальше держаться от зоны вылета и заранее обеспечить себе место в следующем футбольном году. В последних пяти поединках «Брентфорд» набрал восемь очков и проиграл всего одну встречу. Матч с примерно равным соперником обещает быть интересным для всех болельщиков.

22 декабря «Брентфорд» проиграл на своем поле «Челси» (0:2) в кубке Английской Лиги, а 10 числа на своем поле обыграл «Уотфорд» (2:1) в чемпионате.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Брайтон» – 1.934

Ничья – 3.51

Победит «Брентфорд» – 4.29

Статистика

«Брайтон» не может выиграть уже 12 матчей подряд во всех турнирах

Пять из шести выездных поединков «Брентфорда» завершились исходом «обе забьют»

Восемь из десяти последних матчей между клубами закончились исходом «обе не забьют»

«Брайтон» выиграл четыре из семи последних матчей на своем стадионе «Брентфордом»

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.51. Обоим коллективам тяжело даются победы, и мы предполагаем, что игра будет очень осторожной. Прогнозируем ничейный результат, в котором команды наберут по одному очку.