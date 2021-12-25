«Брайтон» — «Брентфорд». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Брайтон» — «Брентфорд», который состоится 26 декабря 2021 года
«Брайтон»
Клуб находился в лидерах на стартовых турах нынешнего сезона, однако дальше пошел спад, который опустил «Брайтон» в середину таблицы. Сейчас команда занимает 13 место, набрав 20 очков и не может выиграть уже несколько матчей подряд. В предстоящей игре с новичком АПЛ коллектив может побороться за три очка и прервать неприятную серию без побед в чемпионате Англии. «Брайтон» мало забивает (14 мячей), что говорит о необходимости поработать над реализацией.
15 декабря «Брайтон» уступил на своем поле «Вулверхэмптону» (0:1), а четвертого числа разошелся миром с «Саутгемптоном» (1:1).
«Брентфорд»
«Брентфорд» уверенно проводит сезон как для команды, которая только первый сезон играет в АПЛ. Команда идет на 12 месте с 20 очками и старается как можно дальше держаться от зоны вылета и заранее обеспечить себе место в следующем футбольном году. В последних пяти поединках «Брентфорд» набрал восемь очков и проиграл всего одну встречу. Матч с примерно равным соперником обещает быть интересным для всех болельщиков.
22 декабря «Брентфорд» проиграл на своем поле «Челси» (0:2) в кубке Английской Лиги, а 10 числа на своем поле обыграл «Уотфорд» (2:1) в чемпионате.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Брайтон» – 1.934
- Ничья – 3.51
- Победит «Брентфорд» – 4.29
Статистика
- «Брайтон» не может выиграть уже 12 матчей подряд во всех турнирах
- Пять из шести выездных поединков «Брентфорда» завершились исходом «обе забьют»
- Восемь из десяти последних матчей между клубами закончились исходом «обе не забьют»
- «Брайтон» выиграл четыре из семи последних матчей на своем стадионе «Брентфордом»
Прогноз
Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.51. Обоим коллективам тяжело даются победы, и мы предполагаем, что игра будет очень осторожной. Прогнозируем ничейный результат, в котором команды наберут по одному очку.