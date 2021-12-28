«Эвертон» — «Ньюкасл Юнайтед». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

1640691340

28 декабря 2021, 14:35

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Эвертон» — «Ньюкасл Юнайтед», который состоится 30 декабря 2021 года

«Эвертон»

«Ириски» имеют большие проблемы с результатами и не находятся на том месте, где ожидают их увидеть болельщики. Команда расположилась на 15 месте и набрала 19 очков, при этом имея отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей (21:29). Домашний матч с одним из аутсайдеров подопечные Бенитеса имеют шанс использовать, чтобы начать новый пусть с победы и постепенно подниматься по турнирной таблице.

16 декабря «Эвертон» разошелся миром с «Челси» (1:1), а 12 числа команда проиграла на выезде «Кристал Пэлас» (1:3).

«Ньюкасл Юнайтед»

«Сорокам» осталось немного потерпеть до зимнего трансферного окна, когда клуб сможет существенно усилиться и начать свой путь вверх по турнирной таблице, чтобы сохранить место в АПЛ . На данный момент «Ньюкасл Юнайтед» идет на 19 месте и набрал 11 очков, однако отставание от 17 места составляет всего два пункта. «Эвертон» показывает не лучшие результаты, поэтому гости рассчитывают побороться за очки в этом поединке.

27 декабря «Ньюкасл Юнайтед» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1), а 19 числа крупно проиграл на своем поле «Манчестер Сити» (0:4).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Эвертон» – 1.73

Ничья – 3.8

Победит «Ньюкасл Юнайтед» – 5.1

Статистика

Четыре последних матча «Эвертона» завершились исходом «обе забьют»

Оба коллектива выиграли только по одному матчу из десяти последних во всех турнирах

«Ньюкасл Юнайтед» выиграл три из пяти последних матчей у «Эвертона»

Четыре из пяти последних матчей между командами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Эвертона», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.73. Команда играет на своем поле и обязана обыгрывать аутсайдера, чтобы реабилитироваться перед болельщиками за последние результаты. Прогнозируем победу «Эвертона».