ГлавнаяБлогиПятиминутка ненавистиРоссия: тренерские слухиРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

В ЦСКА ждут четвёртого тренера за год. «Армейцы» втянуты в серию скандалов и ссор

29 декабря 2021, 16:02
00:00 / 00:00

Вероятно, зимой приедет не только наставник.

Внутренние ссоры в ЦСКА – разочарование года

Концепция семейности от Гинера не пережила испытания временем. Фукс или Зайнутдинов при всем желании, как и Чалов с Обляковым, не ощущают себя в ЦСКА, как в кругу семьи. Увидели разрыв поколений, не понимали друг друга отцы и дети, а еще активно мешали богатые новые владельцы среднего возраста – дядюшки из ВЭБ. Ну и агентов не забудьте, они в этой истории тоже всплывут. В результате внутренняя возня, которую ловко скрывали, начала вредить клубу.

Никто не должен быть похож по манере управления на «Спартак», если хочет оказаться стабильным и успешным в РПЛ, давно доказанная теорема. Клуб ЦСКА совершал ошибки, в том числе, после матча с «Зенитом», когда полицейские задержали 408 фанатов «армейцев», хотя веские основания для беседы были лишь с парочкой десятков. В результате были решения судов «под копирку», людей вышвырнули с трибун на годы без реальной вины и доказательств.

В футбольном мире обсуждают «холодные» файеры, которые не опасны для окружающих. Нашлись лиги, где регламентируют использование пиротехники. РПЛ в этом плане отстает, а ЦСКА с запозданием отреагировал на непотребное поведение с клиентами, коими в данном случае являются зрители живого футбола. Но даже если оставить в стороне один из главных скандалов года, то остается футбол. Олич не справился, именитого тренера не нашли, Влашича и компанию продали, Березуцкого без опыта назначили.

Причем не того, который изначально хотел. Василий Березуцкий, как и Сергей Игнашевич, удивились, когда команду доверили Оличу, а не одному из них. В результате Алексей Владимирович стал главным, но вряд ли руководство ЦСКА довольно не столько результатами – «армейцы» четвертые, в пяти пунктах от зоны ЛЧ, как качеством футбола. Старались против «Зенита», но проиграли дома. Поехали в Сочи — получили 1:4 от прямого конкурента. Вопрос замены тренера точно обсуждался Орешкиным, Гинером и Бабаевым.

Это если они между собой ладят и часто общаются. Противодействие внутри клуба произошло именно по линии новой и старой властей. Гинеру и Бабаеву нужен результат, чтобы остаться в ЦСКА надолго.

Николич заслужил репутацию крепкого специалиста

Нет смысла обманывать, к Марко отчасти относятся хорошо, поскольку вел себя достойно. Это как Каррера в Москве. Какие могут быть вопросы у публики, невзирая на клубные симпатии, если итальянец реагировал в публичном пространстве, как подобает взрослому мужчине? И после ухода из «Спартака» не обливал клуб грязью. Конечно, к таким людям проще относиться с симпатией.

Николичу, по слухам, за молчание о коротком периоде с Рангником в «Локомотиве», заплатили неустойку – вписали пункт о неразглашении деталей. Но Марко не из тех, кто эпатировал и ссорился с футболистами «железнодорожников». Если за Руя Виторию несильно заступались футболисты «Спартака», то игроки соседнего клуба точно ставили вопрос о том, чтобы серб остался. Гисдоля мало кто знал и совсем никто не понимал, кроме Рангника.

В ЦСКА решения принимает Максим Орешкин, а он заявлял о желании стать президентом РФ при живом действующем. Потом, правда, пришлось объясняться, но это крайне показательный эпизод, который характеризирует амбициозность. С Оличем случилась промашка, Березуцкого бросили под поезд, а Николича, которого выбросили с последнего вагона чемпионского локомотива Семина, уходящего в прошлое, могут забрать в армию минимум полковником.

Тренер однозначно перспективный, ему всего 42 года. И вести колону вперед умеет. Возможно, Березуцкий даже жестче, чем Николич, хотя оба выбирают рациональную игру на результат. Именно такой футбол приносил ЦСКА титулы в прошлом. Они атаковали, поскольку позволял класс игроков, но символами были Акинфеев и Вернблум, разрушители чужих попыток. А уже потом включались тихий хулиган Еременко и резвый Думбия.

Сейчас состав другой — моложе и слабее, но Николич знает РПЛ, в отличие от многих кандидатов на пост Березуцкого. Марко ждали в России снова, поскольку наработал на хорошую репутацию. Но кто мог представить, что рискует вернуться уже в январе?

Старт против «Спартака» и необходимость обновлений

Березуцкого могут оставить, поскольку Алексей Владимирович ничего криминального не сделал. Ну да, не работает, как связка Бувача и Шварца в «Динамо», но своих Захаряна и Шиманьски нет, это тоже надо учитывать. Зато состав «армейцев» можно сделать сильнее зимой. Акинфеев немало налетал в воротах за осень, а защита у ЦСКА мало пропускает, хотя там только Дивеев плюс-минус надежный, и он еще может уехать в топ-5.

Фернандес сбавил в атаке, с ним любому весеннему наставнику команду надо поработать персонально. Но самое главное, что Бабаев не справился с задачей привезти в команду человека, который по смыслу и влиянию компенсирует уход Влашича. Эджуке неплохо смотрится, но семи голевых действия в 18 турах мало для уверенного второго места. Есть старательные молодые игроки, хотя не у всех получается.

Зато появился Заболотный, который действует спорно, но забил 5 мячей. В последние дни заговорили о двух новичках, и вот тут главная загвоздка истории с Николичем в ЦСКА. Его нахваливал посредник Гурцкая, а где-то рядом не чужой «Локомотиву» агент Йоксимович, который одновременно представитель Олича и Николича. Одним словом, ЦСКА может запустить мышей на стол, пока кот в зимнем отпуске.

Также деньгами заманивают Хесуса Медину из МЛС. Правый вингер не спешит в РПЛ, ведь живет сейчас в Нью-Йорке, и тут торчат уши агентства Бальбуэны из «Динамо». А еще говорят о центральном хавбеке из резерва «Баварии» — молодом Микаэле Кюйсансе. Француза сложно оценивать, ведь на взрослом уровне сейчас не играет. Но это явно попытка усилить зону, где у Мухина дела пока идут не лучшим образом, особенно в сложнейших матчах ЦСКА.

Впервые за много лет «армейцы» без еврокубков. Отставка Ганчаренко не была продуманным до мелочей шагом. К Виктору Михайловичу остаются вопросы по работе, но «Краснодар» под себя он уже перестраивает. Березуцкий тоже менял ЦСКА, но опыта в решающий момент ему не хватает. Николич дольше работает главным, и поскольку специалист свободен (это если «Локомотив» не вписал запрет возглавлять клубы из РПЛ до конца сезона), то «армейцы» идут за ним прямо сейчас.

Вдобавок с подписанием парочки сильных созидателей, можно получить нестыдный состав и такую же игру. «Спартак» встретит ЦСКА в первом туре после паузы, и не исключено, что получим дерби интересного новичка Ваноли против знакомого всем Николича. За неполный год у «армейцев» может быть четвертый тренер, и это новый подход, который необязательно сработает.

Бывший тренер Холанда, мистер Бин и старые знакомые. «Краснодар» в панике ищет главного тренера
06 январяАлександр Чистяков в блоге Тренерская доляКомментарии4
СлухиНиколич 8 января прилетит в Россию на переговоры с «Краснодаром»
06 января Комментарии55
Слухи«Локомотив» сменит тренера вратарей
06 января Комментарии4
СлухиМарш отказался возглавить «Краснодар»
06 января Комментарии8
Слухи«Краснодар» предложил Джесси Маршу пост главного тренера
06 января Комментарии35
СлухиФонсека и Ди Франческо в списке претендентов на пост тренера «Краснодара»
06 января Комментарии25
Сортировать
Все комментарии
pomor45
pomor45
04 января в 19:46
Как всегда витиевато, пространно и жидко: одна вода - бульона нет.
pomor45
pomor45 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
04 января в 19:44
    pomor45
    pomor45 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    04 января в 19:43
    Вот именно: были бы клубы, а то кухни. Не о чем рассуждать.
    КАМЮ
    КАМЮ ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    01 января в 20:57
    Надежды юношей питают
    КАМЮ
    КАМЮ
    01 января в 20:46, ред.
    Я всю жизнь представлял себе журналистскую работу, как сообщение фактов, доведение их до читателей. А здесь читаю фантазии аналитика.
    Sylpheed
    Sylpheed ответ shlomo (раскрыть)
    30 декабря 2021 в 10:10
    Администрация Сделайте уже человека журналистом данного портала. Человек лаконично и коротко пишет по делу.
    Futurista
    Futurista
    30 декабря 2021 в 00:58
    Четвертый тренер за год это такой себе увесистый бумеранг)...над Спартаком посмеиваться не надо было...то ли еще будет...
    Кроликов
    Кроликов ответ Over 9000 (раскрыть)
    29 декабря 2021 в 19:23
    Замечание принял. Только не понимаю слов о развалил. В упомянутых тобой интервью, было сказано, что реально Олич не принял ни одного решения. Не дали. Все пытались навязать.
    Анатолий Калашников
    Анатолий Калашников
    29 декабря 2021 в 19:01
    Все нервы мои вымотаны тем что с клубом посоедний год происходит.
    Over 9000
    Over 9000 ответ Кроликов (раскрыть)
    29 декабря 2021 в 18:53
    а с чем он справился? пришёл в команду поставленной игрой, развалил за три матча, худший результат со времён Рамоса, ни атаки ни обороны 0 ударов в створ
    по76ся со всеми, выжил Берёз и Ермаковича, укатил в сборную, ещё в интервью на всех на76.
    Over 9000
    Over 9000
    29 декабря 2021 в 18:49
    никто не ждёт этого физручеллу-автобусника. просто забашлял алланазарову, чтоб пустили слух в телеграммах.
    с ЦСКА в этом плане удобно - на слухи не реагируют. также шашлычника пиарили что мол он типа даже на матч приехал, ещё более нелепый слух, но многие повелись.
    николич не нужен, надеюсь не увидим его вообще в РПЛ нигде. за здоровый футбол против бердыевщины!
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    29 декабря 2021 в 18:13
    В ЦСКа в эпоху Гинера, Бабаева слишком все было красиво. Очень даже красиво, как конфетная обёртка. Любой адекватный болельщик понимал, что не все гладко у коней. Красота, семейственность разлетелась в пух и прах, когда Хонда решил сделать ноги из клуба. Среди болел других клубов появилось выражение "сейф Гинера", если кто не помнит).
    Да. Все слишком было красиво. Если новости со стана, то только рекорды. Рекорды, рекорды). О другом мышь не проскочит, птица не пролетит). Приучили своих болел к такой обертки, что сейчас теперь многие в шоке от происходящего. А все было видно ещё в 2013-2014-ах. Нельзя скрывать все время правду. Империи рушились всегда. Так что привыкать надо. Ничего по большому не произошло. Гинер был и есть обыкновенный управленец, с огромными связями, как в "отцами командирами", так и олигархами, как Усманов, Абрамович и др. Плюс годы проведенные президентом РФС, постоянным членом исполкома, приближенному к трону, главбухом РФС все, это оставило огромный след к последующим трофеям в РПЛ.
    Просто интересно, как выйдет сухим контора с тренерами. И хочется купить, но колется...а у своих через чур высокоинтеллектуальные лица которых только в баре вышибалой и держать). Для других, гордость и понятия не позволяют пригласить на работу..
    Такой ЦСКа я видел и вижу. Будет ещё хуже.
    Кроликов
    Кроликов
    29 декабря 2021 в 18:11
    Дочитал до фразы: «Олич не справился...». Дальше читать - время тратить. Автор, с чем он не справился? «По накатанной» шесть матчей без предсезонки? Статья ради статьи.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    29 декабря 2021 в 18:07, ред.
    Полностью согласен с тобой Дружище!
    Обычно я оцениваю статьи, но на этот раз даже даже 1 не поставил. Открытое сватовство сбитого лётчика и домыслы о сварах в клубе. Это явный ПЕРЕБОР..
    удачи нам и ЦСКА в новом голу.
    протон
    протон ответ shlomo (раскрыть)
    29 декабря 2021 в 18:01
    Соглашусь с Вами.
    Muck Mcclane
    Muck Mcclane
    29 декабря 2021 в 18:01
    Только рад , давно пора !!!
    протон
    протон
    29 декабря 2021 в 17:48
    ЦСКА нужен тренер уровня Николича, пять лет уже байки слушаем
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo (раскрыть)
    29 декабря 2021 в 16:53
    А какие основания утверждать, что "тренировочным процессом руководит Бабаян"? Бывал на тренировках. читал интервью Бабаяна ? Бабаян выполняет определенные функции , как один из тренеров, не более того. Я предпочитаю иметь ссылки на источники информации при формулировании каких либо умозаключений, а иначе это.....
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    29 декабря 2021 в 16:49
    Винегрет из слухов, предположений. домыслов. Автор безуспешно пытается доказать, что он вхож у кухню ПФК ЦСКА.. Но сразу видно, что он (автор) очень далек от этого, даже в своих предположениях. Могу это утверждать со всей определенностью.
    shlomo
    shlomo
    29 декабря 2021 в 16:47
    Спасибо за статью... ну что, пока в руководстве Бабаева, а главное его ставленник Бабаян, который, на мой взгляд, и руководит тренерским процессом, никто Березуцкого не уберёт.... так что (если уж совсем ничего криминального не случится) до лета Березуцкого оставят, а вот с нового сезона очень большая вероятность, что у ЦСКА будет новый тренер... для меня лично остается загадкой то, какой именно футбол собирается ставить команде Березуцкий (даже в тот короткий отрезок, что руководил командой Олич, были проблески вертикального футбола с быстрым переходом из обороны в атаку....) ....здесь же уже прошло полгода, а четкого рисунка игры не наблюдается.... более того, не наблюдается и четкой расстановки по позициям, постоянно следуют ротация состава, перемещения игроков со сменой ролей, поиск оптимального сочетания.... а в итоге мы видим всю ту же унылую безыдейную картину, как в той крыловской басне про квартет.... и лишь чудовищный фарт, финты Эджуке и гений Акинфеева спасает ЦСКА от участи Спартака, прочно осевшего в середине турнирной таблицы....
    sv_1969
    sv_1969
    29 декабря 2021 в 16:22
    Не все понятно в ЦСКА
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100