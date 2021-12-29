В ЦСКА ждут четвёртого тренера за год. «Армейцы» втянуты в серию скандалов и ссор

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29 декабря 2021, 16:02

Вероятно, зимой приедет не только наставник.

Внутренние ссоры в ЦСКА – разочарование года

Концепция семейности от Гинера не пережила испытания временем. Фукс или Зайнутдинов при всем желании, как и Чалов с Обляковым, не ощущают себя в ЦСКА , как в кругу семьи. Увидели разрыв поколений, не понимали друг друга отцы и дети, а еще активно мешали богатые новые владельцы среднего возраста – дядюшки из ВЭБ . Ну и агентов не забудьте, они в этой истории тоже всплывут. В результате внутренняя возня, которую ловко скрывали, начала вредить клубу.

Никто не должен быть похож по манере управления на «Спартак», если хочет оказаться стабильным и успешным в РПЛ , давно доказанная теорема. Клуб ЦСКА совершал ошибки, в том числе, после матча с «Зенитом», когда полицейские задержали 408 фанатов «армейцев», хотя веские основания для беседы были лишь с парочкой десятков. В результате были решения судов «под копирку», людей вышвырнули с трибун на годы без реальной вины и доказательств.

В футбольном мире обсуждают «холодные» файеры, которые не опасны для окружающих. Нашлись лиги, где регламентируют использование пиротехники. РПЛ в этом плане отстает, а ЦСКА с запозданием отреагировал на непотребное поведение с клиентами, коими в данном случае являются зрители живого футбола. Но даже если оставить в стороне один из главных скандалов года, то остается футбол. Олич не справился, именитого тренера не нашли, Влашича и компанию продали, Березуцкого без опыта назначили.

Причем не того, который изначально хотел. Василий Березуцкий, как и Сергей Игнашевич, удивились, когда команду доверили Оличу, а не одному из них. В результате Алексей Владимирович стал главным, но вряд ли руководство ЦСКА довольно не столько результатами – «армейцы» четвертые, в пяти пунктах от зоны ЛЧ , как качеством футбола. Старались против «Зенита», но проиграли дома. Поехали в Сочи — получили 1:4 от прямого конкурента. Вопрос замены тренера точно обсуждался Орешкиным, Гинером и Бабаевым.

Это если они между собой ладят и часто общаются. Противодействие внутри клуба произошло именно по линии новой и старой властей. Гинеру и Бабаеву нужен результат, чтобы остаться в ЦСКА надолго.

Николич заслужил репутацию крепкого специалиста

Нет смысла обманывать, к Марко отчасти относятся хорошо, поскольку вел себя достойно. Это как Каррера в Москве. Какие могут быть вопросы у публики, невзирая на клубные симпатии, если итальянец реагировал в публичном пространстве, как подобает взрослому мужчине? И после ухода из «Спартака» не обливал клуб грязью. Конечно, к таким людям проще относиться с симпатией.

Николичу, по слухам, за молчание о коротком периоде с Рангником в «Локомотиве», заплатили неустойку – вписали пункт о неразглашении деталей. Но Марко не из тех, кто эпатировал и ссорился с футболистами «железнодорожников». Если за Руя Виторию несильно заступались футболисты «Спартака», то игроки соседнего клуба точно ставили вопрос о том, чтобы серб остался. Гисдоля мало кто знал и совсем никто не понимал, кроме Рангника.

В ЦСКА решения принимает Максим Орешкин, а он заявлял о желании стать президентом РФ при живом действующем. Потом, правда, пришлось объясняться, но это крайне показательный эпизод, который характеризирует амбициозность. С Оличем случилась промашка, Березуцкого бросили под поезд, а Николича, которого выбросили с последнего вагона чемпионского локомотива Семина, уходящего в прошлое, могут забрать в армию минимум полковником.

Тренер однозначно перспективный, ему всего 42 года. И вести колону вперед умеет. Возможно, Березуцкий даже жестче, чем Николич, хотя оба выбирают рациональную игру на результат. Именно такой футбол приносил ЦСКА титулы в прошлом. Они атаковали, поскольку позволял класс игроков, но символами были Акинфеев и Вернблум, разрушители чужих попыток. А уже потом включались тихий хулиган Еременко и резвый Думбия.

Сейчас состав другой — моложе и слабее, но Николич знает РПЛ , в отличие от многих кандидатов на пост Березуцкого. Марко ждали в России снова, поскольку наработал на хорошую репутацию. Но кто мог представить, что рискует вернуться уже в январе?

Старт против «Спартака» и необходимость обновлений

Березуцкого могут оставить, поскольку Алексей Владимирович ничего криминального не сделал. Ну да, не работает, как связка Бувача и Шварца в «Динамо», но своих Захаряна и Шиманьски нет, это тоже надо учитывать. Зато состав «армейцев» можно сделать сильнее зимой. Акинфеев немало налетал в воротах за осень, а защита у ЦСКА мало пропускает, хотя там только Дивеев плюс-минус надежный, и он еще может уехать в топ-5.

Фернандес сбавил в атаке, с ним любому весеннему наставнику команду надо поработать персонально. Но самое главное, что Бабаев не справился с задачей привезти в команду человека, который по смыслу и влиянию компенсирует уход Влашича. Эджуке неплохо смотрится, но семи голевых действия в 18 турах мало для уверенного второго места. Есть старательные молодые игроки, хотя не у всех получается.

Зато появился Заболотный, который действует спорно, но забил 5 мячей. В последние дни заговорили о двух новичках, и вот тут главная загвоздка истории с Николичем в ЦСКА . Его нахваливал посредник Гурцкая, а где-то рядом не чужой «Локомотиву» агент Йоксимович, который одновременно представитель Олича и Николича. Одним словом, ЦСКА может запустить мышей на стол, пока кот в зимнем отпуске.

Также деньгами заманивают Хесуса Медину из МЛС . Правый вингер не спешит в РПЛ , ведь живет сейчас в Нью-Йорке, и тут торчат уши агентства Бальбуэны из «Динамо». А еще говорят о центральном хавбеке из резерва «Баварии» — молодом Микаэле Кюйсансе. Француза сложно оценивать, ведь на взрослом уровне сейчас не играет. Но это явно попытка усилить зону, где у Мухина дела пока идут не лучшим образом, особенно в сложнейших матчах ЦСКА .

Впервые за много лет «армейцы» без еврокубков. Отставка Ганчаренко не была продуманным до мелочей шагом. К Виктору Михайловичу остаются вопросы по работе, но «Краснодар» под себя он уже перестраивает. Березуцкий тоже менял ЦСКА , но опыта в решающий момент ему не хватает. Николич дольше работает главным, и поскольку специалист свободен (это если «Локомотив» не вписал запрет возглавлять клубы из РПЛ до конца сезона), то «армейцы» идут за ним прямо сейчас.