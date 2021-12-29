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Николич может возглавить ЦСКА

вчера, 14:41

Бывший наставник «Локомотива» Марко Николич может вернуться в Россию.

Утверждается, что серб может стать тренером ЦСКА уже в январе. Якобы условия контракта между 42-летним тренером и московским клубом согласованы.

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Все комментарии
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
сегодня в 08:31, ред.
Серб будет явно получше и поопытнее господина Берёзы, который вообще не тренер) Тем более он себя в Локо успел зарекомендовать... Я только ЗА!
Caniggia
Caniggia
вчера в 23:44
Не верю, что Алексею Березуцкому, хорошо справившемуся со своими обязанностями в дебютном для себя сезоне в качестве главного тренера, не дадут доработать текущий сезон до конца. Под началом Алексея ЦСКА стал показывать добротный и стабильный футбол, принёсший команде неплохой результат. Зачем менять, своего в доску, молодого тренера, который без сомнения будет прогрессировать, на иностранца? Да, пусть это серб Марко Николич, который свободно говорит по-русски, который адаптирован к РПЛ и её реалиям, который сумел поставить приличный футбол Локомотиву и к которому у большинства болельщиков, не только Локо, возникла абсолютно искренняя симпатия после его работы в Локо и, особенно, после того, как с ним бесцеремонно обошлись немецкие "новаторы". И даже все эти плюсы серба не могут перечеркнуть только начавшуюся тренерскую карьеру А. Березуцкого в родном клубе. Не заслужил Алексей отставки, кто бы на его место не претендовал. Ему обязаны дать поработать, чтобы окончательно доказать свою состоятельность и хороший уровень, который с опытом и практикой должен только повышаться. Надеюсь, что это всего лишь чей-то неудачный вброс.
13 RUS
13 RUS
вчера в 23:22
Орешкин опять в трех соснах потерялся
KLINSI
KLINSI ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 23:08
Так ить копыта поболе ваших будут)).
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
вчера в 22:02
Теперь хоть становится ясна трансферная активность ЦСКА. Видимо согласовано с Николичем
Ген Геныч
Ген Геныч
вчера в 21:45
Если это так будет,то это какой то рекорд(наверное)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Но надеюсь Березуцкому дадут доработать до конца сезона,ведь ЦСКА держится в лидерах!!!!!!!!!!!!!!!!!!
lotsman
lotsman
вчера в 20:35
А Березуцкий что, уже не устраивает?
pomor45
pomor45
вчера в 19:40
Тренерское дерби заклятых друзей: Спартака с ЦСКА.
BDA81
BDA81
вчера в 18:57
Начинается опять карусель как с Божовичем )) Все клубы в РПЛ перетренирует )) ЗП хорошая,результат поделен ))))Напрягаться не нужно ))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:49
Никто не знает чем закончатся предположения и данный информативный вброс....
Вариантов то тоже немного..
1.Николич придёт в ЦСКА.
2.Николич не придёт в ЦСКА.

Так же никто не знает хорошая эта новость или не очень...
Факт остаётся фактом...пока только наше "крупнейшее спортивное издание" заявило что всё согласовано...
Ждём развитие событий...
Слайш
Слайш
вчера в 18:34
пофиг, хуже чем с березой в любом случае не будет...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:30
Я полагаю по двум причина. 1. Осведомлены несколько больше, чем.... 2. Вбросам лиц, прямо, или косвенно заинтересованных (Мещеряков) не привык доверять. и PS. К любой информации, которую я добыл не сам, привык относиться критически.
Прошу также отметить, что я не высказываюсь в таких случаях о содержании этой информации ( в данном случае сути этого слуха), а лишь выражаю отношения к самому факту появления этой "информации".
протон
протон
вчера в 18:28
Для ЦСКА топовый тренер с учетом последних.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:21, ред.
29 декабря 2021, 15:01
Бывший наставник «Локомотива» Николич согласовал контракт с ЦСКА

«В России меня уважают, у меня есть предложения от нескольких крупных клубов, — сказал Марко в интервью сербскому Espreso. — Некоторые из этих клубов входят в число топов РПЛ. Я произвел впечатление на российскую публику, на футбольный мир. Вполне вероятно, что я скоро вернусь в Россию».

Условия контракта между 42-летним тренером и московским клубом согласованы."

...не понимаю...почему Вы и Арустамян против??....
Правильный тренер...
Ironigor
Ironigor ответ d_fincher (раскрыть)
вчера в 18:12
Привет. Это историческая память и никто её не отменял . А пять лет не тот срок ,чтобы её стереть.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:06
"Как не бывает дыма без огня и без пожара,
Так не проходит юбилей без юбиляра!"
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 17:48
Осталось спросить у "осведомленного" человека " А какое отношения к ЦСКА имеет Мещеряков"?
d_fincher
d_fincher ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 17:46
"Но как мне кажется, что такой амбициозный клуб как ЦСКА"

вы упустили ситуацию. это уже совершенно не тот клуб, что был пять лет назад, когда Гинер еще имел там власть. амбиции ЦСКА - 4-е место.
1bear
1bear
вчера в 17:40
давно уже нужен тренер в ЦСКА , а не псевдо из бывших игроков
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:35, ред.
14:51
Мещеряков: «Николич большой профессионал. Надеюсь, у него все получится в ЦСКА»


«Могу только порадоваться за Николича. Он заслужил место в хорошей команде. Я уже много раз говорил, что считаю Марко большим профессионалом. Находясь в «Локомотиве», он показал свои лучшие тренерские качества. Николич замечательно работает с молодежью, развивает ее. Я желаю ему удачи, надеюсь, что у него все получится»

Cербский специалист Марко Николич может стать тренером ЦСКА уже в январе.
YVG
YVG
вчера в 17:23
В цска уже не знают как себя взбордрить.
berda2003
berda2003
вчера в 17:12
а как же банкротство?
Mi6
Mi6
вчера в 17:10
Гришин бы отработал много лучше, но Гинер с Бабаевым в затяжном пике и уже не понимают что творят
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 16:46
Да что вы говорите! Свежо предание, а верится с трудом. ЦСКА лучше надо думать как вернуть Слуцкого....
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Vladimir Jegorov (раскрыть)
вчера в 16:44, ред.
Опыт дело наживное, АВБ умеет учиться на ошибках чужих ( своих пока нет).
С АВБ работает целый ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ, Менять главного, значит и новый штаб, а денег НЕТ на это. Все это вбросы СМИ с целью испортить праздник болельщикам ЦСКА.
Взаимно и всех благ.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:42
Смородская подсуетилась? Недаром в последние дни усердно пену гонит.
Александр. 1
Александр. 1
вчера в 16:30
"Может возглавить" ещё не "возглавил." Поживём, посмотрим.
Александр. 1
Александр. 1
вчера в 16:27, ред.
"Может возглавить" и "возглавил" не одно и то же. Поживём, посмотрим.
Vladimir Jegorov
Vladimir Jegorov ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 16:27
Для дебюта Алексей Березуцкий справился неплохо. Да, он безусловно заслужил уважения. Но его уровня для клуба, всегда боровшегося за чемпионство,
а не за 4-6 места, не хватит. Нет харизмы и просто тренерского чутья. Если бы Игорь не выручал, то ЦСКА был бы сейчас в середине таблицы. Николич не только опытнее.
С Наступающим!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Vladimir Jegorov (раскрыть)
вчера в 16:09
Не соглашусь с Вами. АВБ тренирует ЦСКА менее года, причём как тренер у болельщиков ЦСКА не вызывает негатива. Без усиления, тем же составом команда с 9-го места поднялась при нём на 4-е., установив своеобразный рекорд 9 сухих матчей из 18.
С наступающим НГ, здоровья и удачи Вам.
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