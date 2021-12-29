Николич может возглавить ЦСКА

Бывший наставник «Локомотива» Марко Николич может вернуться в Россию.
Утверждается, что серб может стать тренером ЦСКА уже в январе. Якобы условия контракта между 42-летним тренером и московским клубом согласованы.
Бывший наставник «Локомотива» Марко Николич может вернуться в Россию.
Утверждается, что серб может стать тренером ЦСКА уже в январе. Якобы условия контракта между 42-летним тренером и московским клубом согласованы.
Безусловно то, что Марко Николич показывал достаточно неплохой результат вместе с Локомотивом. И только с приходом в Локомотив 🚂 другой менеджерский состав и совершенно другой стратегический подход в развитии клуба, сопутствовал тому, что с главным тренером Николичем руководство клуба пришлось расстаться.
Но как мне кажется, что такой амбициозный клуб как ЦСКА , как в принципе и Зенит и тот же Спартак, никогда не будут делать ставку на того тренера кто был по тем или иным причинам, мотивам уволен из клуба своего многолетнего противника кем являлся и является Локомотив 🚂. Гинер и всё руководство клуба, на мой субъективный взгляд никогда на это не пойдёт, такой удар по имиджу и самолюбию они точно даже и не будут рассматривать ! Так что можно на мой субъективный взгляд сказать, что такого не может быть и Николич никогда не будет тренером ЦСКА ! Как-то так.
Всем Добра, а Николичу удачи !!!
Безусловно то, что Марко Николич показывал достаточно неплохой результат вместе с Локомотивом. И только с приходом в Локомотив 🚂 другой менеджерский состав и совершенно другой стратегический подход в развитии клуба, сопутствовал тому, что с главным тренером Николичем руководство клуба пришлось расстаться.
Но как мне кажется, что такой амбициозный клуб как ЦСКА , как в принципе и Зенит и тот же Спартак, никогда не будут делать ставку на того тренера кто был по тем или иным причинам, мотивам уволен из клуба своего многолетнего противника кем являлся и является Локомотив 🚂. Гинер и всё руководство клуба, на мой субъективный взгляд никогда на это не пойдёт, такой удар по имиджу и самолюбию они точно даже и не будут рассматривать ! Так что можно на мой субъективный взгляд сказать, что такого не может быть и Николич никогда не будет тренером ЦСКА ! Как-то так.
Всем Добра, а Николичу удачи !!!