Петреску бесплатно покинет «Клуж», если поступит предложение из России

Стали известны детали контракта Дана Петреску с «Клужем».
54-летний специалист заинтересован в возвращении в Российскую Премьер-Лигу, где он работал с «Кубанью» и «Динамо». В контракте Петреску с «Клужем» есть опция, по которой он может бесплатно покинуть румынский клуб, если ему поступит предложение из России.
Заработная плата Петреску в «Клуже» составляет 50 000 евро в месяц, а неустойка, которую должны будут заплатить команды не из России, если захотят пригласить специалиста — около 500 000 евро.