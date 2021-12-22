Петреску бесплатно покинет «Клуж», если поступит предложение из России

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вчера, 21:19

Стали известны детали контракта с «Клужем».

54-летний специалист заинтересован в возвращении в Российскую Премьер-Лигу, где он работал с «Кубанью» и «Динамо». В контракте Петреску с «Клужем» есть опция, по которой он может бесплатно покинуть румынский клуб, если ему поступит предложение из России.

Заработная плата Петреску в «Клуже» составляет 50 000 евро в месяц, а неустойка, которую должны будут заплатить команды не из России, если захотят пригласить специалиста — около 500 000 евро.