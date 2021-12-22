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Петреску бесплатно покинет «Клуж», если поступит предложение из России

вчера, 21:19

Стали известны детали контракта Дана Петреску с «Клужем».

54-летний специалист заинтересован в возвращении в Российскую Премьер-Лигу, где он работал с «Кубанью» и «Динамо». В контракте Петреску с «Клужем» есть опция, по которой он может бесплатно покинуть румынский клуб, если ему поступит предложение из России.

Заработная плата Петреску в «Клуже» составляет 50 000 евро в месяц, а неустойка, которую должны будут заплатить команды не из России, если захотят пригласить специалиста — около 500 000 евро.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 05:06
В России ему платили существенно больше.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:38
Клужу действительно нет соперников в румынском чемпионате, и естественно что Петреску хочется быть тренером где есть хоть какая-то борьба и возможность проявить себя . Так что может и перейти в команду РПЛ, он достаточно креативный тренер, мог бы и здесь у нас кого нибудь тренировать. Очень бы хотелось его здесь видеть. Удачи.
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 21:32
Вообще зачем нужен такой тренер, который готов в любой момент все бросить и смотаться
протон
протон
вчера в 21:26
Скоро освободится местечко в одном красно-белом клубе.
drug01
drug01
вчера в 21:24
Ждём скорей решай
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