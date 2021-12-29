Федун и Алекперов за год стали богаче на 10 миллиардов долларов. Деньги есть, пора навести порядок в «Спартаке»

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29 декабря 2021, 19:00

Саудовские принцы чужую работу не сделают.

Состояние увеличилось на 9.85 миллиарда долларов

726 миллиардов рублей, если купюрами по тысяче, весят примерно семьсот двадцать шесть тонн. Это 30 полных огромных фур денег, новогодний караван от Деда Мороза для владельцев «Спартака». Забавно, если Федун когда-то скажет, что ему на футбол не хватает денег. Леонид Арнольдович только за этот год стал богаче на 3.41 миллиарда евро по оценке «Forbes».

Общее состояние совладельца «красно-белых» пересекло отметку в 11 миллиардов долларов. А его коллега по «Лукойлу» Вагит Алекперов стал богаче на целых 6.44 миллиарда долларов. Конечно, мы понимаем, что это лишь оценка стоимости активов, никакого бассейна с монетами в доме Федуна нет, нырнуть в миллиарды нельзя (хотя ванны с шампанским можно поискать).

Это не наличные средства, а результат существенных изменений на рынке нефти и газа. С другой стороны, прирост на 10 миллиардов долларов о многом говорит. Кому кризис и инфляция, а кому рекордные прибыли. Активы того же Павла Дурова увеличились на 13.81 млрд долларов за год за счет размещения облигаций. Впрочем, понятно, что выйти из бизнеса по-российски можно лишь так, как Галицкий.

За долю в «Магните» создатель сети получил по официальной информации 138 миллиардов рублей. Заслуживал больше, ведь это в пять раз меньше, чем выкачали из трубы Алекперов и Федун за год. Неслучайно Салихова рассказывала, что Леонид Арнольдович много времени уделяет бизнесу. Во второй половине года еще и подлечивался после коронавируса, который ударил по здоровью.

В ответ Федун заверил, что теперь с ним все в порядке. А еще заступился за жену: мол, ей пририсовали рога и хвост, нет никакой дьяволицы, которая управляет «Спартаком». Зарема занята воспитанием четырех детей. Но молодой женщине точно надоело загорать на борту яхты у берегов Монте-Карло. Истина где-то на пути между диаметральными оценками.

И в чем нет сомнений – Федуну не нравится, когда неудачи «Спартака» становятся пятном на репутации. Плюс Салихова реально любит футбол. Оцениваем не ваше отношение или ее компетенцию, а факт. Супругам осталось управлять клубом четче. Или поручить команду профессионалам, о чем фанаты молят чаще, чем сам Федун о том, чтобы российская нефть не падала в цене до 30 долларов за баррель, как было в 2020-м.

«Спартак» рассчитывает на 25 млн евро от шейхов

Общее состояние Алекперова и Федуна – 37.83 миллиарда долларов. Чтобы понимать масштабы, это в полтора раза больше годового бюджета Хорватии с населением в пять миллионов человек. На деньги владельцев «Спартака» можно полтора года кормить целую Нигерию с населением в 213 миллионов человек. Сказочно богатые люди, и нефтяной зависимости мира на их век хватит.

Но неслучайно были разговоры о передаче «Спартака» фанатам или о продаже клуба. Теперь ищут инвестора в лице нефтяных принцев, которые вкладывают деньги в спорт через фонд, связанный с «Манчестер Сити». Главное, чтобы обошлось без розыгрышей. Вспомнился знаменитый пранк Свена-Горана Эрикссона. Репорт представился шейхом и разузнал у тренера сборной Англии, какой клуб АПЛ купить.

Швед наговорил много лишнего, предложил забрать «Астон Виллу». Разразился скандал, и после ЧМ -2006 года любителя секретарш уволили. Понятно, что «Спартак» не разыгрывают. Но вот разговоры об инвестициях настораживают. У российских клубов проблемы с финансовыми правилами УЕФА , многих наказывали, «Рубин» и «Динамо» как примеры. «Спартаку» нужно зарабатывать хитрее.

В «Манчестер Сити» лихо вкачиваются сотни миллионов евро. Схему могут применить в Москве, если Федун и шейхи захотят пошатнуть позиции «Зенита». Вот только нагло принести деньги запрещают. Даже если шейхам достанется доля в «Спартаке», то больше 20-30 млн евро в год не добавят. Хотя и это огромные для РПЛ средства, если их толково потратить с помощью Ваноли, который уже одобрил первый дорогой трансфер.

Средние траты Федуна на новичков – 24 млн евро в год

«Лукойл» — частная компания, причем международная. Ирак, Узбекистан и страны Мексиканского залива их в последнее время интересовали сильнее, чем расходы на российские дела. Местная нефть течет рекой, запасы солидные. Но в больших и часто им чужих геополитических войнах два конкретных человека – бакинец Алекперов и киевлянин Федун, грамотно воспользовались ситуацией и стали еще богаче, чем были.

Федун везучий человек во всех сферах, кроме футбола? Именно так. Удивимся, если в год столетия клуба владельцы «Спартака» не дадут Ваноли и Каттани денег на внятное усиление состава. До третьего места в таблице восемь пунктов, на кону тридцать шесть. А еще есть плей-офф ЛЕ , где ждут жеребьевку. В 2022-м могут уйти Понсе, Ларссон, Жиго, Айртон и Бакаев. Есть смысл найти новый клуб не только Ломовицкому, но и Хендриксу, Рассказову, Кутепову и Мелкадзе.

«Спартак» переживет новую власть на границе перемен и на фоне хороших новостей для владельцев, которые с радостью бы скинули клуб. Дошло до диких историй, вроде расписок о дарении 10 % акций. Но учитывая, насколько Федун и Алекперов богатые, все очевидно. Им тащить клуб на себе еще не один год. Но пора обращаться с командой, дорогой миллионам россиян, намного серьезнее.