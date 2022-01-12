Революция в российском футболе. В РФС дозрели до лимита с 12-13 иностранцами в заявке

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12 января 2022, 16:59

Устали от поражений в еврокубках.

Сборная и лимит давно в параллельных мирах

Лимит уже не помог подготовить орду молодых левоногих защитников, поэтому старенький Кудряшов из турецкой лиги был в основе в Сплите. Даже игровая практика в клубе, когда речь о сборных, ни на что не влияет. Вечно проблемный из-за травм Черышев поехал на ЧМ -18 и стал героем. Алексея Миранчука зовут в сборную, хотя он запасной в «Аталанте». Дзюба на мундиаль попал случайно после травмы Кокорина. И готовился Артем к турниру в Туле в аренде. Никакой лимит не гарантирует, что футболист будет полезен сборной. И не только по причине, что рабство вроде как отменили. Вылетев из основы богатого клуба РПЛ , игрок всегда может найти себе зарубежную команду, где ему предоставят игровую практику. Пора признать очевидное – лимит аргументировали в первую очередь интересами сборной, но это как заявить, что футбольный турнир на Олимпиаде важен. О чем спорить, если в РФС провели опрос людей из индустрии, и большинство считает, что за пять лет российский футбол скатился вниз?

Нужны инвесторы, РФС и РПЛ давно пора работать

Новый телевизионный контракт подсказывает, что государственное финансирование остается главным источником вдохновения. Народное достояние будут делить между 16 клубами РПЛ . На трибунах может стать меньше активных фанатов, пандемия и так порезала растущую до этого посещаемость. И нет гениальных спортивных директоров-роботов, собранных в тайной лаборатории под деревней Бухалово, что в Ярославской области. Частных инвесторов можно заинтересовать, только если речь о «Спартаке». И то переговоры о покупке части акций шейхами будут сложными и могут завершиться ничем, ведь у Федуна и Алекперова стало больше денег. На футбол тратят немало – решения РЖД в «Локомотиве» на это указывают, но хотят увидеть порядок, как сейчас в «Динамо». Отмена лимита диктуется финансовым положением середняков и аутсайдеров, ведь у них все плохо. Остались дармовые миллиарды, но теперь их хотя бы частично надо отработать. А для этого нужны успехи на международной арене, премиальные УЕФА .

Фанаты устали от характерных поражений в Европе

Характерных, ведь нередко вылетали от более слабых и бедных клубов. Хотя с грандами тоже странные отношения. Когда чехи или голландцы проигрывают «Ювентусу», то не говорят, что их команда плохая. Просто итальянский гранд был лучше. В России реакция на стабильные в последние годы неудачи в Европе имела иную природу. Слово «позориться» в комментариях видим постоянно. Даже когда «Спартак» выдал второй лучший групповой раунд в своей истории, оценки начинались со скептических ноток. Россиянам важно, чтобы РПЛ вернулась на шестое место в рейтинге УЕФА , а этого можно добиться только усилением составов и игры. Можно ждать, пока Галицкий воспитает 50 талантливых, трудолюбивых и адекватных российских мастеров, чтобы хватило на всех. Но проще соединить процессы. Обучать тренеров, воспитывать и доверять своим, необязательно молодым – Сергееву не восемнадцать лет, но заслужил свой шанс, но при этом доверять иностранным тренерам и не бояться легионеров, ведь многие из них украшают РПЛ .

Новый лимит ударит по всем нахлебникам и лентяям

Не будем ханжами, совершеннолетние молодые люди могут гулять и хулиганить время от времени. Но знаменитый Игнатьев мог не закрыть карьеру в сейфе с миллионами евро без лимита. Да и кому достаются деньги? В опросе РФС был пункт о работе агентов на криминальные структуры. Даже официальный футбольный орган не скрывает правду. Люди из индустрии прямо говорят, что агенты влияют на формирование составов. Также большинство согласно, что зарплаты в РПЛ должны быть от 500 тысяч евро до 1 миллиона в год. Сейчас ситуация совершенно другая, паспорт добавляет нули в контракт. А потом за это платят простые россияне, у многих финансирование или государственное, или через самих фанатов. Без лимита будет откат. И чем больше россиян окажется в топ-5 в основах – тем лучше получится сборная (Бельгия, Дании и Швейцария все и давно доказали). А выгнать из дома можно, только если зарплаты в РПЛ упадут до рыночных значений, а место в старте надо будет завоевать при конкуренции.

Лимит в РПЛ перестал быть футбольным принципом

Теперь это строго политика. Ложка меда в бочке с отходами ничего не меняет, но изначально идея все-таки была спортивной. Ограничения в той или иной форме встречались во многих лигах. Но в что в Англии, Испании или Италии поняли давно, то в РПЛ отрицали годами. Играть должен тот, кто хочет и умеет, а не тот, у кого паспорт нужного цвета. Все последние попытки отменить или смягчить лимит пресекались не футбольным сообществом, а властью. А среди специалистов консенсус, жесткий лимит не работает, а качественные легионеры только украсят лигу. Годами готовились к десяти легионерам, а потом не получали одобрение. Теперь решили зайти жестче – 12 легионеров с максимум в 8 на поле одновременно, или более радикальный вариант – до 13 человек в заявке без ограничений.