Революция в российском футболе. В РФС дозрели до лимита с 12-13 иностранцами в заявке

Устали от поражений в еврокубках.
Сборная и лимит давно в параллельных мирах
Лимит уже не помог подготовить орду молодых левоногих защитников, поэтому старенький Кудряшов из турецкой лиги был в основе в Сплите. Даже игровая практика в клубе, когда речь о сборных, ни на что не влияет. Вечно проблемный из-за травм Черышев поехал на ЧМ-18 и стал героем. Алексея Миранчука зовут в сборную, хотя он запасной в «Аталанте». Дзюба на мундиаль попал случайно после травмы Кокорина. И готовился Артем к турниру в Туле в аренде. Никакой лимит не гарантирует, что футболист будет полезен сборной. И не только по причине, что рабство вроде как отменили. Вылетев из основы богатого клуба РПЛ, игрок всегда может найти себе зарубежную команду, где ему предоставят игровую практику. Пора признать очевидное – лимит аргументировали в первую очередь интересами сборной, но это как заявить, что футбольный турнир на Олимпиаде важен. О чем спорить, если в РФС провели опрос людей из индустрии, и большинство считает, что за пять лет российский футбол скатился вниз?
Нужны инвесторы, РФС и РПЛ давно пора работать
Новый телевизионный контракт подсказывает, что государственное финансирование остается главным источником вдохновения. Народное достояние будут делить между 16 клубами РПЛ. На трибунах может стать меньше активных фанатов, пандемия и так порезала растущую до этого посещаемость. И нет гениальных спортивных директоров-роботов, собранных в тайной лаборатории под деревней Бухалово, что в Ярославской области. Частных инвесторов можно заинтересовать, только если речь о «Спартаке». И то переговоры о покупке части акций шейхами будут сложными и могут завершиться ничем, ведь у Федуна и Алекперова стало больше денег. На футбол тратят немало – решения РЖД в «Локомотиве» на это указывают, но хотят увидеть порядок, как сейчас в «Динамо». Отмена лимита диктуется финансовым положением середняков и аутсайдеров, ведь у них все плохо. Остались дармовые миллиарды, но теперь их хотя бы частично надо отработать. А для этого нужны успехи на международной арене, премиальные УЕФА.
Фанаты устали от характерных поражений в Европе
Характерных, ведь нередко вылетали от более слабых и бедных клубов. Хотя с грандами тоже странные отношения. Когда чехи или голландцы проигрывают «Ювентусу», то не говорят, что их команда плохая. Просто итальянский гранд был лучше. В России реакция на стабильные в последние годы неудачи в Европе имела иную природу. Слово «позориться» в комментариях видим постоянно. Даже когда «Спартак» выдал второй лучший групповой раунд в своей истории, оценки начинались со скептических ноток. Россиянам важно, чтобы РПЛ вернулась на шестое место в рейтинге УЕФА, а этого можно добиться только усилением составов и игры. Можно ждать, пока Галицкий воспитает 50 талантливых, трудолюбивых и адекватных российских мастеров, чтобы хватило на всех. Но проще соединить процессы. Обучать тренеров, воспитывать и доверять своим, необязательно молодым – Сергееву не восемнадцать лет, но заслужил свой шанс, но при этом доверять иностранным тренерам и не бояться легионеров, ведь многие из них украшают РПЛ.
Новый лимит ударит по всем нахлебникам и лентяям
Не будем ханжами, совершеннолетние молодые люди могут гулять и хулиганить время от времени. Но знаменитый Игнатьев мог не закрыть карьеру в сейфе с миллионами евро без лимита. Да и кому достаются деньги? В опросе РФС был пункт о работе агентов на криминальные структуры. Даже официальный футбольный орган не скрывает правду. Люди из индустрии прямо говорят, что агенты влияют на формирование составов. Также большинство согласно, что зарплаты в РПЛ должны быть от 500 тысяч евро до 1 миллиона в год. Сейчас ситуация совершенно другая, паспорт добавляет нули в контракт. А потом за это платят простые россияне, у многих финансирование или государственное, или через самих фанатов. Без лимита будет откат. И чем больше россиян окажется в топ-5 в основах – тем лучше получится сборная (Бельгия, Дании и Швейцария все и давно доказали). А выгнать из дома можно, только если зарплаты в РПЛ упадут до рыночных значений, а место в старте надо будет завоевать при конкуренции.
Лимит в РПЛ перестал быть футбольным принципом
Теперь это строго политика. Ложка меда в бочке с отходами ничего не меняет, но изначально идея все-таки была спортивной. Ограничения в той или иной форме встречались во многих лигах. Но в что в Англии, Испании или Италии поняли давно, то в РПЛ отрицали годами. Играть должен тот, кто хочет и умеет, а не тот, у кого паспорт нужного цвета. Все последние попытки отменить или смягчить лимит пресекались не футбольным сообществом, а властью. А среди специалистов консенсус, жесткий лимит не работает, а качественные легионеры только украсят лигу. Годами готовились к десяти легионерам, а потом не получали одобрение. Теперь решили зайти жестче – 12 легионеров с максимум в 8 на поле одновременно, или более радикальный вариант – до 13 человек в заявке без ограничений.
Второй вариант Дюков и компания выдумали, чтобы было что отклонять. По той же причине есть пункты о доморощенных и воспитанниках ассоциации, надо же рассказывать, как защищают интересы сборных разных возрастов. РПЛ нужна реанимация, и хотя уже есть подвижки в правильном направлении, ослабление лимита назрело, даже если сохранят ограничения на количество легионеров в основе до восьми. Только так можно откатить завышенные зарплаты игроков, только так с агентами станет проще общаться, а футболисты нового поколения узнают, что такое настоящая конкуренция.
Уберите корпорации. А кто уьерет если всё захвачено
Уберите корпорации. А кто уьерет если всё захвачено
Положительные результаты революции можно ожидать через пару лет.
Спасибо за статью С. Горину.
Положительные результаты революции можно ожидать через пару лет.
Спасибо за статью С. Горину.
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1298410
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1298410