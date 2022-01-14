Англичане не устают радовать футбольными открытиями. Боуэн, Галлахер и Смит-Роу зажигают в АПЛ

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вчера, 18:34

Новая порция тех, чья игра вдохновляет.

Голкипер

Аарон Рамсдейл (23 года, «Арсенал»)

У человека 1 матч за сборную Англии, свежий колобок на карте большого футбола. Также можно обратить внимание на голкипера и тезку «Сент-Этьена» — Этьена Грина. Но парень выступает за двадцатую команду Лиги 1 и получает плюхи с убойных позиций, как когда-то сам Рамсдейл. Время Грина, надеемся, еще придет, а вот Аарон заслужил место в основе символической команды молодых англичан, за которыми стоит следить. Отражает 80.6 % ударов в АПЛ и радует безумными спасениями – красавец.

Защитники

Тино Ливраменто (19 лет, «Саутгемптон»)

Тони, чей папа – португалец, а мама – шотландка, играет за молодежную сборную Англии. В основную команду очередь, ведь у британцев дико много выдающихся правых защитников. Александер-Арнольд – король сезона, Рис Джеймс, Кайл Уокер и Ван-Биссака – звезды с огромной трансферной стоимостью. Но последить предлагаем за 19-летним худощавым пареньком. «Саутгемптон» перехватил у «Челси» парня с быстрыми ногами.

Тревор Чалоба (22 года, «Челси»)

Ливраменто и Чалоба вместе учились в школе «пенсионеров», получив «аристократическое» футбольное образование. Чалоба является частью защитной линии, которая пропустила 16 голов в 21 матче. «Челси» гонялся за Кунде, может использовать Аспиликуэту и Кристенсена, но Чалоба старается закрепиться в основном обойме. Конкуренция дикая, но футболист интересный и разноплановый.

Макс Килман (24 года, «Вулверхэмптон»)

Папа из Москвы, мама из Киева, Максимилиан говорит на русском языке. Украинцы подсуетились первыми – выдали паспорт, но затем вмешались скучные дяди из ФИФА . Макс играл за футзальную сборную Англии, а чиновники ставят знак равенства между футбольным гражданством в разных видах одного спорта. Странная логика, но 19 матчей в основе «Вулверхэмптона» подтверждают, что не зря Килман привлек внимание.

Бен Джонсон (21 год, «Вест Хэм»)

«Вест Хэм» в этом сезоне в полном порядке, и Бен Джонсон – еще один пример, как молодой англичанин ищет свое место под солнцем АПЛ , невзирая на серьезную конкуренцию. Справа его подпирает Цоуфал, слева – Крессуэлл, но Владимиру и Аарону немало лет, а Джонсону всего двадцать один. Воспитанник знаменитой школы «молотобойцев» цепкий, готов играть на любой позиции в защите и если прибавит в атаке – перерастет «Вест Хэм».

Полузащитники

Конор Галлахер (21 год, «Кристал Пэлас»)

Грановская не просто так получила приз лучшему футбольному менеджеру Европы. У «Челси» в обойме арендованных полно крутых талантов. Галлахер – один из самых ярких. Разумеется, в современном мире не спрятать игрока в дубле победителя ЛЧ . О Галлахере говорили. Но кто ж знал, что он уже настолько хорош? Атакующий хавбек забил 6 мячей, сделал 3 ассиста и стал лидером «орлов». Жаль, что ему будет непросто найти место в основе «Челси», но играет роскошно – техничный, по-спортивному наглый и очень британский по стилю.

Джуд Беллингхэм (18 лет, «Боруссия» Д)

Знаем, что у Джуда уже десять матчей за сборную Англии, что для восемнадцатилетнего – космос. В представлениях не нуждается, но именно сейчас воспитанник «Бирмингем Сити» набирает обороты для списка самых ценных футболистов мира прямо сейчас. В новом сезоне осваивает свою атакующую природу, хотя умеет сыграть всюду в центре поля. Джуду осталось правильно выбрать новый клуб. Далеко не все гранды АПЛ , готовы отдать за него мешок денег, ему подойдут.

Эмиль Смит-Роу (21 год, «Арсенал»)

Со времен Росицки и Глеба прошло достаточно времени, чтобы «канониры» соскучились по таким дерзким, техничным и от природы понимающим футбол парням. Эмиль Смит-Роу родился с Лондоне, стажировался в «Лейпциге», воспитывался в «Арсенале», а теперь дорос до первой сборной Англии. Там дикая конкуренция, ведь тот же Маунт тоже молодой и талантливый. Но Смит-Роу умеет вести за собой – 8 голов, 2 ассиста в АПЛ , всего 12 % брака в передачах. Без его помощи ни о какой борьбе за четвертое место не заикались бы.

Харви Барнс (24 года, «Лестер»)

У «Лестера» слева есть нестабильный Томас, а Лукман и Барнс где только не играли. Харви не самый юный в этой компании, но подошел к состоянию, когда за его игрой приятно наблюдать. В «Лестере» больше не хотят спихнуть его в аренду в ВБА , а готовы к голам и ассистам от Харви. Как и Грэй из «Эвертона», Барнс не относится к игрокам, от которых ждешь выхода в открытый космос, но это еще один крепкий английский футболист. Сколько же их сейчас!

Нападающий

Стеф Мавидиди (23 года, «Монпелье»)

Герой сегодня и завтра – 9 результативных действий молодого английского форварда помогли бывшему клубу Оливье Жиру присоединиться к лидерам Лиги 1. Имеют матч в запасе, могут обойти «Ренн» в таблице. «Монпелье» не тот клуб, откуда зовут в сборную Англии, но Стеф – воспитанник «Арсенала». Пускай не заиграл в «Ювентусе», зато может показать себя во Франции. Современный футбол дает и второй шанс, и третий, главное – трудиться и пользоваться новыми возможностями.

Джаррод Боуэн (25 лет, «Вест Хэм»)

Учитывая, какой глубокий у Саутгейта состав – минимум четыре полноценные команды на выбор, Англию можно было считать одним из фаворитов ЧМ -2022. Но есть еще менталитет, и он как у Кейна – тащит в группу пораженцев. А вот Джаррод точно победитель по духу. Боуэн вместе с более опытным Райсом – Дэклан играет в основе сборной, что о многом говорит, и ветеранов Антонио – лондонский ямаец забил 8 голов и отдал 5 результативных передач, помогают «Вест Хэму» навязывать борьбу клубам, которые богаче и по составу лучше. Но Джаррод сам с усами, забил 5 мячей, отдал 7 ассистов.

Нападающий «Вест Хэма» заинтересовал одного из кандидатов в чемпионы — лучшая оценка его стараний в новом сезоне.