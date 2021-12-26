Ван де Бек, Сауль и Алли. Подзабытые игроки, которые могут реанимировать карьеру

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вчера, 22:58

Они могли бы стать звездами в своих командах, но что-то пошло не так. «Соккер.ру» — о забытых игроках АПЛ .

Тяжелая ситуация с коронавирусом в командах Английской Премьер-Лиги вынуждает тренеров использовать все ресурсы на максимуме. С одной стороны, ситуация тяжелая, а с другой – она дает шанс проявить себя тем, кто внезапно оказался на задворках стартового состава в своей команде. Несмотря на большие сложности с составом, почти в каждом клубе найдется такой футболист.

Причем зачастую нейтральный зритель, не следящий пристально за каждым клубом, даже может удивляться, что этот игрок еще в команде, но не выходит на поле. А среди причин могут быть разные обстоятельства: от последствий травм до тренерских предпочтений. Давайте посмотрим, кто оказался неожиданно самым забытым в первой части английского сезона в ведущих клубах, и кому предстоит изменить положение дел.

«Арсенал» — Пабло Мари

Бразильский центральный защитник не выходил на поле с сентября. Хотя в прошлом сезоне провел 16 матчей за «канониров» во всех турнирах. Микель Артета сообщил, что в настоящее время Мари не играет из-за коронавируса, но при возвращении былой формы сможет помочь команде. Вряд ли ему удастся сдвинуть Габриэла и Бена Уайта из основного состава, но в кубковых турнирах себя можно проявить.

«Челси» — Сауль Ньигес

Пожалуй, один из самых забытых игроков, который стал жертвой высокой конкуренции в составе «Челси». Но вряд ли кто-то ожидал, что Сауль, перейдя из крепкого «Атлетико», так быстро и внезапно потеряется в Лондоне даже при подобной конкуренции. Он был заменен в перерыве своего дебютного матча в АПЛ против «Астон Виллы», после чего так и не вернулся в стартовый состав и выходит на замену.

В Премьер-Лиге провел лишь пять матчей. Но вера в его качество еще сохранилась. Осталось понять, сможет ли Томас Тухель вернуть Саулю уверенность и снова поверить в него. Слухи о том, что «Челси» готов вернуть «Атлетико» Сауля из аренды не обнадеживают. Но в последнее время они утихли.

«Эвертон» — Дженк Тосун

В 2018 году турецкий бомбардир приходил в «Эвертон» за приличные 27 миллионов фунтов, чтобы сделать решительный шаг вперед в своей карьере и выпрыгнуть из ранга форварда «для внутреннего потребления». Однако показать уровень игры, продемонстрированный в «Бешикташе», даже близко не удается.

И тут много факторов: форма самого игрока, решение тренеров, травмы. 30-летний форвард, например, только в ноябре оправился от тяжелой травмы колена. И до сих пор провел лишь шесть минут в матче с «Ливерпулем» (1:4) в Премьер-Лиге нынешнего сезона. Учитывая проблемы «Эвертона» с атакой, Тосун в хорошей форме ему бы очень пригодился.

«Лестер» — Джеймс Джастин

Правый защитник просто летал по полю, ускоряя игру «лис», пока не получил в феврале травму колена. Казалось, что 23-летний игрок близок к возвращению в ноябре, но восстановление затягивается. Возвращение уже подзабытого Джастина может дать толчком для повышения качества обороны «Лестера», которая только что пропустила шесть мячей от «Манчестер Сити» и имеет худшие показатели среди первых 15 команд АПЛ .

«Ливерпуль» — Харви Эллиотт

Как и в случае с Джастином, об Эллиотте постепенно все забыли из-за травмы. 18-летний парень имел все перспективы блистать сейчас на английских полях и быть одним из главных открытий сезона, выйти на новый уровень. Особенно с учетом напряженного графика «Ливерпуля» и применяемой Юргеном Клоппом ротации.

Но ужасная травма в сентябре выбила его из строя надолго. Но операцию он перенес успешно и уже близок к восстановлению. У него есть все шансы завершить все же сезон на подъеме. Другие потери у «Ливерпуля» неизбежны. Особенно с проведением Кубка Африки в ближайшее время.

«Манчестер Сити» — Натан Аке

Титул забытой потенциальной звезды, которая может вернуться на сцену, в «Сити» мог бы получить Ферран Торрес, но уже объявлено о его предстоящем переходе в «Барселону». Таким образом, титул переходит к Аке, который всего четыре раза в нынешнем сезоне в Премьер-Лиге выходил в стартовом составе.

Однако голландец проявил себя голом в ворота «Лидса», а с учетом игры «горожан» на четыре фронта, с учетом плотного графика и потерь Аке должен увеличить время своего присутствия перед нашими глазами. Не зря же «горожане» отказались его отпускать в «Вест Хэм».

«Манчестер Юнайтед» — Донни ван де Бек

Одно из последствий правления Сульшера в «Манчестер Юнайтед» — откат ван де Бека в глубину скамейки запасных. Голландец как бы резюмировал период руководства Оле-Гуннара, когда забил в ноябрьском матче с «Уотфордом». Появление в команде Ральфа Рангника представляет собой новый шанс для экс-игрока «Аякса» стоимостью 40 миллионов фунтов. После 18 месяцев забвения роль ван де Бека на «Олд Траффорд» может возрасти.

«Тоттенхэм» — Деле Алли

Отчаянно нуждается в перезагрузке и новом шансе при новом тренере также Алли. Его сражение с «Ливерпулем» (2:2) выглядела как битва за последнюю возможность и спасательный круг. Звезда ЧМ -2018 редко появляется в стартовом составе, но Антонио Конте все же пробует его использовать. Уверенность Алли была подорвана при Жозе Моуриньо. Сейчас ему 25 лет – переломное время в карьере. И Алли еще может реанимировать свою решающую роль в игре «шпор».

«Вест Хэм» — Райан Фредерикс

За исключением двух минут в первом туре, правый защитник «Вест Хэма» в Премьер-Лиге не играл. При этом он был опорой «молотобойцев» в Лиге Европы. Но матчей будет все больше, плотность их возрастает, так что Дэвид Мойес, который жаждет усиления, должен дать 29-летнему защитнику шанс, дав отдохнуть Владимиру Цоуфалу. К тому же «Вест Хэм» сейчас оказался в кризисе, а это всегда шанс вернуться для тех, кто вдруг оказался забытым.

«Вулверхэмптон» — Педру Нету

Португальская бригада «волков» пока не в оптимальном составе, и особенно страдает атака без 21-летнего Нету, который в апреле получил травму колена и с тех пор не играл. Но он уже в следующем месяце должен вернуться к тренировкам, и наверняка все снова о нем вспомнят. Ведь до травмы Нету был игроком стартового состава «Вулверхэмптона», сейчас испытывающего проблемы с атакой.