Руни, Агуэро, Роббен, два хулигана и звёзды РПЛ. Футболисты, завершившие карьеру в уходящем году

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30 декабря 2021, 13:09

Вспоминаем тех, кто дарил радость своей игрой.

Голкипер

Сергей Рыжиков (Россия)

Буффон никак не наиграется, Ребров приостановил карьеру, а Руффье так ушел из футбола – с большим скандалом в «Сент-Этьене», что лучше выберем в основу голкипера, который побеждал «Барселону» Гвардиолы в Лиге чемпионов. Рыжиков завершил карьеру в 40 лет, славно наигрался, весной спасал в РПЛ чаще всех. Толковый вратарь, который стал тренером. Сначала в клубе «Красава», откуда уволился в знак солидарности со штабом – блоггер Савин выгнал наставников за нарушение режима. Теперь Сергей в «Смене» из Казани.

Альтернативы: Руффье (Франция), Виктор (Бразилия), Жилле (Бельгия).

Защитники

Ведран Чорлука (Хорватия)

«Локомотив» некрасиво попрощался с клубной легендой. Потом вернули Чорлуку, стал помощником Николича, но прочувствовал раньше остальных, что серба уволят, и ушел. Чорлука, как и Олич, в штабе Далича. Были на бровке, когда Россия уступила сама себе и хорватам в Сплите. Значит, вице-чемпион мира поедет на еще один мундиаль, на этот раз в Катаре. Играл в АПЛ , побеждал в РПЛ , Чорлука – легенда.

Андреас Гранквист (Швеция)

Человека, который четырнадцать лет играл за сборную Швеции, занесло в Краснодар, где задержался на годы. Гранквист – защитник с богатым международным опытом, играл в Англии, Нидерландах и Италии. А после РПЛ отправился домой в Швецию. Капитан по подходу уже не мог появляться на поле постоянно, почти полностью пропустил прошлый год, мало сыграл в этом и решил, что хватит – официально завязал с футболом.

Эсекьель Гарай (Аргентина)

Гарай после завершения футбольной карьеры выбрал сложный бизнес. Начал строительство эксклюзивных домов в Испании. Надеемся, не свяжется с бандитами или мошенниками, получит консультации у бывшего босса Переса. Гарай пару лет боролся с травмами, давненько не играл за «Валенсию». Но в «Зените» провел два приличных сезона, и в «Бенфике» был прекрасен. Гарай – чемпион Олимпиады в Пекине, а еще серебряный призер ЧМ -2014.

Альтернативы: Боккетти (Италия), Колоччини (Аргентина), братья Комбаровы (Россия), братья Бендеры (Германия), Морган (Ямайка), Бенатья (Марокко), Хилтон (Бразилия), Джуру (Швейцария).

Полузащитники

Арьен Роббен (Нидерланды)

«Читер», ведь уже уходил, а потом снова вернулся. Состояние здоровья ожидаемо не позволило помогать родному «Гронингену» долго, но Арьен старался. Учитывая, какой это «хрусталь», впечатляет, насколько долго и упорно играл на самом высоком уровне, ему уже 37 лет. Неудачный опыт в «Реале» сменил на прекрасный футбол в «Баварии». Роббен явно повзрослел со времен, когда устраивал представления в «Челси».

Сами Хедира (Германия)

Выигрывал ЛЧ и чемпионат мира, был важным винтиком в центре поля в «Реале» и сборной Германии. Отец у Сами из Туниса, мать – немка, родился в Штутгарте, где и играл до первого чемпионства с одноименным клубом. Странно, что не оказался в «Баварии», но пять сезонов в «Реале» получились продуктивными. В «Ювентусе» тоже долго держался, а завершил карьеру в составе «Герты».

Нури Шахин (Турция)

Побегал за «Антальяспор» и завязал. Чемпион Германии 2011 года в составе «Боруссии» Д Клоппа подавал большие надежды. Выбрал сборную Турции, хотя родился в Германии. Пусть давно не играл в составе национальной команды, оставался на виду. Даже вернулся в «Боруссию» Д после неудачных попыток заиграть в разных странах и больших клубах, вроде «Реала» и «Ливерпуля». Шахин не раскрыл весь свой потенциал, но игрок тонкий и умный.

Самир Насри (Франция)

Француз объявил о завершении карьеры в сентябре, хотя одногодок Месси давненько не играл в большой футбол. Завершил выступления в «Андерлехте» у тренера Компани. Зато поиграл в «Арсенал» и «Манчестер Сити». А в АПЛ за чемпионствами приехал из «Марселя». Талантливый, но скандальный, в чем сам сознается. И покушать явно любит:

Me: *absolutely terrified*

Therapist: «it’s okay Fat Nasri isn’t real »

Fat nasri: pic.twitter.com/nAbtJXjFKp — Bai (@baiPAFC) October 13, 2021

Альтернативы: Гацкан (Молдова), Кабай (Франция), Лучо Гонсалес (Аргентина), Валенсия (Эквадор), Даунинг (Англия), Борха Валеро (Испания), Макси Родригес (Аргентина), Ахмедов (Узбекистан).

Нападающие

Серхио Агуэро (Аргентина)

Хотя ушли культовые Милевский и Бендтнер, в основу выбираем не их. Аргентинец неожиданно завязал, ведь выявили проблемы с сердцем. Похоже, паника накрыла семью игрока. Они настояли, что нельзя рисковать, хотя тот же Эриксен собирается вернуться после установки дефибриллятора. Легенда «Атлетико» и «Манчестер Сити» оказался в ловушке Лапорты – Агуэро обещали игру с другом Месси, но не получилось.

Марио Манджукич (Хорватия)

Чемпион Хорватии, Германии и Италии, а заодно победитель ЛЧ имел привычку забивать в финалах, независимо от того, в какие ворота – отсылка к удару Марио в московском финале ЧМ -2018. Но рослого форварда уважали в больших клубах. И хотя характер не сахар, в 2021 году оказался в «Милане». Посмотрел на физическую форму Златана и решил, что пора завязывать. Мог приехать в РПЛ , но трансфер в «Локомотив» сорвался.

Уэйн Руни (Англия)

Руни честно играл за «Дерби Каунти», а теперь пытается тренировать «баранов», хотя там критическая ситуация – с клуба сняли 21 балл из-за нарушения финансовых правил и после введения внешней администрации. Отдаем должное знаменитому снайперу «Эвертона» и МЮ – не бросил команду. Лучший бомбардир сборной Англии в представлениях не нуждается, один из лучших футболистов своего поколения.

Альтернативы: Демба Ба (Сенегал), Милевский (Украина), Бендтнер (Дания), Хунтелар (Нидерланды).

Главный тренер

Гус Хиддинк (Нидерланды)

Навсегда будет Гусом Ивановичем после победы над Нидерландами на Евро-2008. Знатный тренер. Кубок европейских чемпионов выиграл с ПСВ еще в 1988 году, шесть раз был чемпионом Нидерландов. Тренировал «Реал» и «Челси», с голландцами был в полуфинале ЧМ -1998, как и со сборной Южной Кореи. Гус Всемогущий завязал в 75 лет. Желаем долгих лет жизни и крепкого здоровья.