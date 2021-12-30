Акинфеев, Шиманьски, Агаларов и три бразильца. Сборная первой части сезона РПЛ-2021/22

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30 декабря 2021, 22:01

Пришла пора чествовать героев.

Вратарь

Игорь Акинфеев ( ЦСКА ) – надежность сезона

У Сафонова и Акинфеева одинаковая статистика. 60 против 58 по сэйвам, одинаковый процент отраженных ударов – 79.7 %. Пропустили оба по 16 мячей. Только Акинфеев показывает Матвею, как надо играть, чтобы огрехи защиты не мешали собирать «сухари». У опытного голкипера 9 таких матчей, а у молодого 6. У Сафонова был слабый отрезок, а потом прибавил, а Акинфеев прошел сезон ровно, он герой ЦСКА .

Защитники

Алексей Козлов («Нижний Новгород») – вдохновение осени

Сутормин, Фернандес и Варела в числе лучших правых латералей вместе с Козловым. Но никто из них в почти 35 лет не забивал 4 гола в составе новичка РПЛ . Влияние Алексея на свою команду намного, намного весомее, чем у коллег. Проще иметь готового лидера на позиции, который на голову превосходит остальных, тогда и споров нет? Проще, но скучнее. Козлов стал лучшим среди равных кандидатов, причем и в защите сыграл здорово.

Родригао («Сочи») – спокойствие лиги

У «Сочи» крутая селекция, сразу несколько новичков заиграли с порога. Родригао среди них. Знаем, что ЦСКА пропустил меньше всех, но там больше заслуга Акинфеева, чем того же Дивеева. И Бальбуэна запомнился, хотя бы участием в атаках. Но Родригао, хотя у «Сочи» было три вратаря, а его собственные напарники по центру обороны нередко менялись, тоже показал класс. Бразилец, раньше игравший в Португалии с Крицюком, мгновенно адаптировался. Родригао лучший чистильщик лиги – 5.8 выноса за игру.

Сильвие Бегич («Крылья Советов») – недооценка сезона

Адамова и Кузьмичева из «Урала» упомянем, но не весь сезон провели одинаково. И хотя «Крылья Советов» запомнили благодаря атакам, их оборона по допущенным моментам выше, чем защита ЦСКА . Ломаев тоже спасал, как и Акинфеев, но Бегич явно выделяется в Самаре, настоящий лидер защиты. Это снова, как и Родригао, человек, который не только читает чужие атаки, но страхует напарников – 5.3 выноса за игру, идет сразу за бразильцем.

Ярослав Ракицкий («Зенит») – глубинный плеймейкер

Левые защитники – Терехов, Самошников и Сантос, по разным причинам не наработали на финальную основу. Используем универсализм Ракицкого, ведь с левого фланга атаки «Зенита» он практически не уходил. В РПЛ защита подводила чемпиона, пропустили 20 мячей. Но это больше, чем xGA – качество шансов оппонентов. Получается, не выручали голкиперы, сказывались случайные шальные удары. А вот атакующий левофланговый плеймейкер Ракицкий создал 5 голов. И перевоплощение помогло Семаку сохранить лидерство.

Полузащитники

Реми Кабелла («Краснодар») – вожак сезона

У Малкома хорошая статистика, но из 9 голевых действий три против команды Кержакова, а два в проигранных матчах «Арсеналу» и «Сочи». Из соперников, которые близко в таблице, забивал только ЦСКА . Польза важнее количества действий. Тот же Кабелла тащил «Краснодар». И о цифрах не забыл — 4 гола, 6 ассистов. В матчах с его голевым участием набрали 22 пункта из 29. Статистика требует контекста, иначе в сборную сезона можно слепо поставить Ерохина, раз он лидер РПЛ по xG.

Себастьян Шиманьски («Динамо») – плеймейкер года

Голевые действия поляка раскиданы по девяти матчам РПЛ , и только раз команда проиграла. Прекрасно смотрелся в конце года, ударно начал чемпионат летом. Шиманськи не замечал теперь уже бывший тренер сборной Польши, но новый наставник будущего соперника Карпина может обратить внимание на Себастьяна, ведь растет мастер с прекрасным пасом. У хавбека 5 голов, 6 ассистов, 48 пасов под удар, 41 удар.

Вендел («Зенит») – король передач

Отметим Барриоса, которому банально не хватило места, поскольку нашлись более знаковые именно в этом сезоне герои – хотя по игре один в год круче колумбийца только Тимофеев, Самошников и Кингс Кангва. Но этот список объясняет, почему можно обойтись без Вильмара. А вот Вендел, который забил 3 мяча, отдал 1 голевую, подходит на роль символа первой части сезона. Посовал с точностью 91.8%, лидер всей РПЛ .

Арсен Захарян («Динамо») – вундеркинд лиги

Всего 18 лет, сейчас в отпуске он рубится в любимый «Counter-Strike». И на поле тот еще снайпер. Организм физически не справляется с нагрузками РПЛ , требуется адаптация, но талант впечатляет. Если Шварц грамотно выстроил тренировки Арсена, то игрок станет выносливее. И тогда покажет еще больше. Захарян уже в списке самых ценных 18-летних во всем мире. В РПЛ у него 4 гола и 5 ассистов, создал моменты десятками и оригинально подходил к игре.

Клаудиньо («Зенит») – главный новичок

Странно, что у бразильца всего две голевые передачи. Но это отражение стиля «Зенита». Кузяев, Ерохин, Сутормин, Сантос, Караваев, не говоря о Малкоме, Венделе, Ракицком и Дзюбе, могут отдать последний пас. Клаудиньо рассчитывал на 3-4 голевые передачи, но когда у новичка по три удара за полный матч, целых семь мячей и участие в уверенных победах над «Спартаком» и «Динамо», то он герой.

Нападающий

Гамид Агаларов («Уфа») – прорыв года

Агаларов играет неправильно, но так играл и Герд Мюллер. Это не сравнение, конечно, а пример для тех, кто поставит в состав Дзюбу и Азмуна на том основании, что они более мастеровитые форварды. Но давайте не забывать, что сборная символическая. А что символичнее, поочередный успех двух проверенных и немного разбалованных нападающих или парня из «Уфы», который забил 13 мячей в РПЛ ? Гамид – одно из очарований сезона. Как и Касьерра, но у него команда сильнее, а забил поменьше.

Главный тренер

Сандро Шварц («Динамо») – учитель года

Самый простой выбор. Все, кто ниже в таблице, ошибались чаще. В том числе симпатичный Федотов, эмоциональный Талалаев или атакующий Осинькин. А выше только Семак, но у него солидное преимущество по изначальному состоянию команды и классу исполнителей. В своих прогнозах люди редко ставили именно «Динамо» на второе место. Да, молодая команда подставляла тренера, умудрилась дома проиграть новичкам из ФНЛ . Зато Шварц упрямо ставит качественный футбол, а такой не помешает в лиге, где у массы именитых команд переходный период. «Зенит» в РПЛ сейчас точно как российская «Бавария», а лучшие конкуренты идут по пути «Боруссии» Д, что тоже вызывает симпатию.

Цифра первой части сезона – 384

Столько голов забили в 144 сыгранных матчах, в среднем 2.67 за игру. На дне РПЛ один из самых сильных аутсайдеров за годы, «Химки» — классная команда с плохими результатами. Целый пул крутых претендентов на еврокубки. И самое главное, что абсолютно все мечтают лучше играть именно в атаке. Даже бронебойный «Урал» Шалимова перспективнее в нападении, чем можно судить по результативности.

Ровно у половины команд отрицательная разница качества шансов и реальных голов. Подтянут реализацию, как все, кто удачно бил по воротам Максименко из антисборной первой части – будет еще веселее.