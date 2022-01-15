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«Аталанта» — «Интер». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

15 января 2022, 15:51

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Аталанта» — «Интер», который состоится 16 января 2022 года

«Аталанта»

Команда из Бергамо уже несколько лет подряд держит высокий уровень и находится на самых высоких местах в Серии А. Перед стартом очередного тура «Аталанта» занимает четвертое место и набрала 41 очко, что на восемь меньше, чем у лидера и нынешнего соперника по совместительству – «Интера». В случае успеха в предстоящем матче футболисты из Бергамо смогут обострить интригу в борьбе за золотые медали чемпионата Италии

12 января «Аталанта» обыграла «Венецию» в кубке Италии (2:0), а девятого числа разгромили на выезде «Венецию» в чемпионате (6:2).

«Интер»

«Интер» на данный момент без преувеличения можно назвать самой стабильной командой Италии и заслуженным лидером нынешнего сезона. Клуб набрал 49 очков и на один пункт опережает «Милан», у которого сыграно на одну игру больше. Статистика забитых и пропущенных мячей (51:16), что говорит о хорошей линии обороны. Матч с «Аталантой» считается центральным в туре и обещает держать болельщиков в напряжении до финального свистка.

12 января «Интер» в дополнительное время выиграл Суперкубок Италии у «Ювентуса» (2:1), а девятого числа команда вырвала победу у «Лацио» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Аталанта» – 3.09
  • Ничья – 3.76
  • Победит «Интер» – 2.25

Статистика

  • «Интер» проиграл один матч из десяти последних во всех турнирах, а «Аталанта» уступила в двух встречах
  • «Аталанта» не уходит со своего стадиона без забитого мяча уже 12 матчей подряд
  • Четыре из пяти последних матчей между коллективами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Интер» выиграл только одну игру из шести последних у «Аталанты» в Бергамо

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.76. Клубы находятся в хорошей форме и будут играть с серьезным прицелом на ворота соперника. Предполагаем, что в матче будет забито много мячей, но победитель не определится.

Все комментарии
zy8pw7kh6a8e
zy8pw7kh6a8e
15 января в 16:18
Футбольный клуб «Интер» одержит победу.
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