«Аталанта» — «Интер». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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15 января 2022, 15:51

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Аталанта» — «Интер», который состоится 16 января 2022 года

«Аталанта»

Команда из Бергамо уже несколько лет подряд держит высокий уровень и находится на самых высоких местах в Серии А. Перед стартом очередного тура «Аталанта» занимает четвертое место и набрала 41 очко, что на восемь меньше, чем у лидера и нынешнего соперника по совместительству – «Интера». В случае успеха в предстоящем матче футболисты из Бергамо смогут обострить интригу в борьбе за золотые медали чемпионата Италии

12 января «Аталанта» обыграла «Венецию» в кубке Италии (2:0), а девятого числа разгромили на выезде «Венецию» в чемпионате (6:2).

«Интер»

«Интер» на данный момент без преувеличения можно назвать самой стабильной командой Италии и заслуженным лидером нынешнего сезона. Клуб набрал 49 очков и на один пункт опережает «Милан», у которого сыграно на одну игру больше. Статистика забитых и пропущенных мячей (51:16), что говорит о хорошей линии обороны. Матч с «Аталантой» считается центральным в туре и обещает держать болельщиков в напряжении до финального свистка.

12 января «Интер» в дополнительное время выиграл Суперкубок Италии у «Ювентуса» (2:1), а девятого числа команда вырвала победу у «Лацио» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Аталанта» – 3.09

Ничья – 3.76

Победит «Интер» – 2.25

Статистика

«Интер» проиграл один матч из десяти последних во всех турнирах, а «Аталанта» уступила в двух встречах

«Аталанта» не уходит со своего стадиона без забитого мяча уже 12 матчей подряд

Четыре из пяти последних матчей между коллективами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Интер» выиграл только одну игру из шести последних у «Аталанты» в Бергамо

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.76. Клубы находятся в хорошей форме и будут играть с серьезным прицелом на ворота соперника. Предполагаем, что в матче будет забито много мячей, но победитель не определится.