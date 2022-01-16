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У «Арсенала» был один случай COVID-19, но дерби с «Тоттенхэмом» перенесли. В АПЛ абсурдные правила

вчера, 15:46
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Далеко не всем клубам идут навстречу.

С коронавирусом всего два игрока «канониров»

На момент принятия решения о переносе дерби у «Арсенала» был один зараженный, Эдегор, а сейчас двое. Но важнее другие цифры. В декабре в Серии А было 98 % вакцинированных, в Лиге 1 – 95 %, в Бундеслиге – 94 %, в Ла Лиге – больше 90 %, а в АПЛ лишь около 70 %. Спустя месяц во всех остальных лигах бардака меньше.

71 % англичан полностью вакцинировались. Премьер-министр Джонсон пляшет на вечеринках, а стадионы забиты, все без масок. Рождество и Новый год праздновали в толпе, сидели за одним столом. Теперь болеют, дошли до 220 тысяч новых случаев за сутки. Хорошо, что коллективный иммунитет и антитела немного спасают, упали до 80 тысяч заражений в день.

Всего случаев стало в 7 раз больше, чем было, а смертность упала в пять раз по сравнению с осенью прошлого года, времен штамма «дельта». Но когда столько людей вокруг совсем без защиты и не берегутся, то риск точно выше. Вот только правила разрешают отмену матча, если не набирается 13 полевых игроков и 1 вратаря, во всех остальных случаев закон велит играть.

Знаем о переносах, когда было по 4-5 случаев заражения, получается, в АПЛ уже нарушали свои же правила. А команда, которая пережила 13 заражений, получила один перенесенный матч, но через неделю уже сыграли. «Канониров» берегут лучше, а они на официальном сайте сослались на травмы и отъезд футболистов на Кубок Африки – Обамеянг, Партей и Пепе на другом континенте. Повреждения у Седрика, Сака и Чемберса.

А король удалений Джака получил дисквалификацию. Ситуация сложная, «Арсенал» жаль, но непросто найти веские правовые основания для переноса дерби, если оставалось 14 игроков. «Ливерпуль» потерял Салаха, Мане и Кейта, четыре футболиста в лазарете, но Клоппу не разрешат их подождать. Кстати, «красных» еще могут наказать, ведь их матч Кубка Лиги с «Арсеналом» перенесли из-за ложноположительных тестов.

Упустили момент, правосудия уже не добиться

Вакцинированные футболисты и тренеры не оказываются в реанимации и быстрее восстанавливаются, знаем это из практики. Киммих отказался вакцинироваться сразу, болел и отходил почти два месяца. А Клопп вернулся через пару дней. У Шевченко дважды были положительные тесты, но руководил «Дженоа» в матче с «Миланом».

Также влияет ответственность и осторожность игроков. Каналес из «Бетиса» узнал, что у жены легкая форма болезни, сделал негативный тест и сразу заказал номер в отеле, чтобы сохранить себя для команды. Насколько внимательными к правилам безопасности были футболисты «Арсенала»? Ходили на вечеринки, как Грилиш и Фоден?

Но Джек и Фил заплатили клубу штраф, пропустили одну игру, не заразились, им повезло. Насколько послушны парни в «Арсенале»? Не так давно болел Артета и четыре футболиста. А «Манчестер Сити» прошел марафон без массовых потерь, когда Гвардиола настоял на вакцинации. Де Брюйне поймал вирус, но не заметил его, а вчера забил «Челси» победный гол.

В АПЛ давно планировали ввести обязательное вакцинирование, но испугались, когда узнали о количестве отказников. Не хотят скандала, как с Джоковичем в Австралии. В мире бушует штамм «омикрон» – 2.6 млн случаев в день (в несколько раз больше, чем в худшие месяцы с «дельтой»), а смертность упала по сравнению с прошлой осенью.

Отчасти из-за характера самого штамма, но также из-за антител, которые миллиарды людей получили после вакцинации. У каждого своя голова на плечах, но АПЛ пустила ситуацию на самотек. Стоило действовать на опережение, а сейчас правосудия не добиться. Тот же «Арсенал» отправил Мэйтленда-Найлза в «Рому» в аренду, а теперь нехватка игроков привела к переносу дерби.

Календарь «Тоттенхэма» уничтожен переносами

Понятно, что дело касается не только «Арсенала», а всех в АПЛ. Возмущение родилось, ведь футбольные чиновники снова огорчили. Клубы выставляют полурезервные составы и теряют очки. «Арсеналу» одобрили перенос после одного подтвержденного случая, а «Челси» отказывали, хотя зараженных было больше, и травм хватало.

На официальном сайте АПЛ у «канониров» в заявке 30 человек. Даже если девять вылетели, то двадцать один в обойме. Вопрос о справедливости решений задают себе Конте, Тухель, Клопп и все остальные тренеры АПЛ. На сезон уже повлияли за пределами поля. «Манчестер Сити» уступал «Челси» на один пункт в декабре, а теперь опережает конкурента на 13 очков.

Понятно, что дело не только в коронавирусе, не отнимаем у Гвардиолы и его мощных футболистов очевидные заслуги. Но фиксируем, что английские чиновники не подготовились к удару пандемии. Ситуация точно неспортивная. «Арсенал» отдохнет, дождется основных игроков, а «шпоры» потом будут играть почти каждый день.

У Конте три перенесенных матча АПЛ, а календарь плотный. «Тоттенхэму» будет сложно зацепиться за четвертое место. В этой ситуации еще повезло, что клуб выбросили из Лиги конференций после 6 случаев заражения. УЕФА засчитали лондонцам техническое поражение против «Ренна», «шпоры» пролетели мимо плей-офф еврокубков, а дальше пошли французы и «Витесс».

Чиновники ленивые – их устроит любое решение, чтобы крайними сделали не их, а сторону, получившую выгоду. Предлагаем ругать не столько «Арсенал», как беззубых клерков, которые не подготовились к новой волне пандемии. Одно дело, когда бабка боится чипа от рептилоидов и сидит дома. В АПЛ игра на миллиарды фунтов, а поведение организаторов, словно у подъезда о том, в чем некомпетентные.

Футболистам тоже не стоит так часто высказывать на сложные темы. Эвра на днях прочитал сказку о Билле Гейтсе и мировом заговоре. На другом полюсе Клопп, который публично топит за вакцинацию. Понимаем мотивацию Юргена – не хочет, чтобы люди умирали, но это тоже не его работа. В АПЛ должны были написать правила. Выполняешь – играешь, нет – до свидания.

Никто не взял на себя ответственность. Юридический инструмент был, а сезон уже испоганили. Желаем всем везучести и здоровья, а чиновникам из АПЛ профессионализма, которого у них нет. Могли принять решение до начала сезона, и сейчас бы все было, как у немцев – ни одного переноса, хотя Германию омикрон зацепил явно и даже чуть раньше, чем Англию.

Немцы справились не потому, что никто не болеет в легкой форме, а потому, что есть правила. Матч состоится, если набирается 15 человек с молодежью, а у 9 игроков профессиональные контракты. «Бавария» недавно хотела перенести игру с «Боруссией» М на основании травм и девяти случаев заражения коронавирусом после зимней паузы.

Бундеслига отказала чемпионам в переносе. Ничего – вышли, сыграли, уступили и двигаются дальше. Закон работает, когда он один для всех. А в АПЛ и судьи в похожих случаях принимали разные решения, чем разозлили многие команды, и с переносами нет логики и диктата правил.

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Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
вчера в 19:55
Пока коронашизу будут кормить, подобное будет продолжаться.Это еще хорошо, что у этих двух с севера Лондона нет ЕК.
Roger Young
Roger Young
вчера в 16:48, ред.
Не нравится читать в футбольной статье рекламу вакцинации. Это решение каждый принимает для себя сам.

Можно было ограничиться критикой непрозрачного регламента в АПЛ. Вовсе необязательно делать из непривитых людей - козлов отпущения и главных виновников эпидемии. Прививка вообще не защищает от заражения и как уже заявляют врачи, даже не уберегает от тяжелой формы болезни.

Поэтому если лично вы не хотите делать вакцину - это не значит, что у вас не все в порядке с головой. Возможно, как раз наоборот.
dimagas2
dimagas2
вчера в 16:42
Когда у МЮ 5- не играли, у Челси 7- то играли,у Арсенала 1 снова не играют)))
Странно выглядит)))
Tex
Tex
вчера в 16:16
Ну тут уже всем понятно, что все перед законом ровны, но кто-то все же ровнее...
shlomo
shlomo
вчера в 16:01
Спасибо за статью...ну что, абсурдный и несправедливый перенос дерби возмутил не только Англию... коронавирус безжалостно зачищает календарь АПЛ... правила АПЛ гласят, что матчи переносятся, если хотя бы один из участников не может набрать заявку из 14 игроков: 13 полевых и вратарь....НО...если пробежаться по составу Канониров , то можно понять: без отсуствующих игроков и молодёжи в распоряжении Артеты было минимум 14 игроков.....так что у Тоттенхэма есть причина возмущаться (начиная с 28 ноября эта третья встреча клуба в АПЛ, которую перенесли....)... теперь действительно понятно, что не понятно на основании чего матч перенесли?!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:47
Как и у нас,комуто можно,а комуто нельзя!
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