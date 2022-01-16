У «Арсенала» был один случай COVID-19, но дерби с «Тоттенхэмом» перенесли. В АПЛ абсурдные правила

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вчера, 15:46

Далеко не всем клубам идут навстречу.

С коронавирусом всего два игрока «канониров»

На момент принятия решения о переносе дерби у «Арсенала» был один зараженный, Эдегор, а сейчас двое. Но важнее другие цифры. В декабре в Серии А было 98 % вакцинированных, в Лиге 1 – 95 %, в Бундеслиге – 94 %, в Ла Лиге – больше 90 %, а в АПЛ лишь около 70 %. Спустя месяц во всех остальных лигах бардака меньше.

71 % англичан полностью вакцинировались. Премьер-министр Джонсон пляшет на вечеринках, а стадионы забиты, все без масок. Рождество и Новый год праздновали в толпе, сидели за одним столом. Теперь болеют, дошли до 220 тысяч новых случаев за сутки. Хорошо, что коллективный иммунитет и антитела немного спасают, упали до 80 тысяч заражений в день.

Всего случаев стало в 7 раз больше, чем было, а смертность упала в пять раз по сравнению с осенью прошлого года, времен штамма «дельта». Но когда столько людей вокруг совсем без защиты и не берегутся, то риск точно выше. Вот только правила разрешают отмену матча, если не набирается 13 полевых игроков и 1 вратаря, во всех остальных случаев закон велит играть.

Знаем о переносах, когда было по 4-5 случаев заражения, получается, в АПЛ уже нарушали свои же правила. А команда, которая пережила 13 заражений, получила один перенесенный матч, но через неделю уже сыграли. «Канониров» берегут лучше, а они на официальном сайте сослались на травмы и отъезд футболистов на Кубок Африки – Обамеянг, Партей и Пепе на другом континенте. Повреждения у Седрика, Сака и Чемберса.

А король удалений Джака получил дисквалификацию. Ситуация сложная, «Арсенал» жаль, но непросто найти веские правовые основания для переноса дерби, если оставалось 14 игроков. «Ливерпуль» потерял Салаха, Мане и Кейта, четыре футболиста в лазарете, но Клоппу не разрешат их подождать. Кстати, «красных» еще могут наказать, ведь их матч Кубка Лиги с «Арсеналом» перенесли из-за ложноположительных тестов.

Упустили момент, правосудия уже не добиться

Вакцинированные футболисты и тренеры не оказываются в реанимации и быстрее восстанавливаются, знаем это из практики. Киммих отказался вакцинироваться сразу, болел и отходил почти два месяца. А Клопп вернулся через пару дней. У Шевченко дважды были положительные тесты, но руководил «Дженоа» в матче с «Миланом».

Также влияет ответственность и осторожность игроков. Каналес из «Бетиса» узнал, что у жены легкая форма болезни, сделал негативный тест и сразу заказал номер в отеле, чтобы сохранить себя для команды. Насколько внимательными к правилам безопасности были футболисты «Арсенала»? Ходили на вечеринки, как Грилиш и Фоден?

Но Джек и Фил заплатили клубу штраф, пропустили одну игру, не заразились, им повезло. Насколько послушны парни в «Арсенале»? Не так давно болел Артета и четыре футболиста. А «Манчестер Сити» прошел марафон без массовых потерь, когда Гвардиола настоял на вакцинации. Де Брюйне поймал вирус, но не заметил его, а вчера забил «Челси» победный гол.

В АПЛ давно планировали ввести обязательное вакцинирование, но испугались, когда узнали о количестве отказников. Не хотят скандала, как с Джоковичем в Австралии. В мире бушует штамм «омикрон» – 2.6 млн случаев в день (в несколько раз больше, чем в худшие месяцы с «дельтой»), а смертность упала по сравнению с прошлой осенью.

Отчасти из-за характера самого штамма, но также из-за антител, которые миллиарды людей получили после вакцинации. У каждого своя голова на плечах, но АПЛ пустила ситуацию на самотек. Стоило действовать на опережение, а сейчас правосудия не добиться. Тот же «Арсенал» отправил Мэйтленда-Найлза в «Рому» в аренду, а теперь нехватка игроков привела к переносу дерби.

Календарь «Тоттенхэма» уничтожен переносами

Понятно, что дело касается не только «Арсенала», а всех в АПЛ . Возмущение родилось, ведь футбольные чиновники снова огорчили. Клубы выставляют полурезервные составы и теряют очки. «Арсеналу» одобрили перенос после одного подтвержденного случая, а «Челси» отказывали, хотя зараженных было больше, и травм хватало.

На официальном сайте АПЛ у «канониров» в заявке 30 человек. Даже если девять вылетели, то двадцать один в обойме. Вопрос о справедливости решений задают себе Конте, Тухель, Клопп и все остальные тренеры АПЛ . На сезон уже повлияли за пределами поля. «Манчестер Сити» уступал «Челси» на один пункт в декабре, а теперь опережает конкурента на 13 очков.

Понятно, что дело не только в коронавирусе, не отнимаем у Гвардиолы и его мощных футболистов очевидные заслуги. Но фиксируем, что английские чиновники не подготовились к удару пандемии. Ситуация точно неспортивная. «Арсенал» отдохнет, дождется основных игроков, а «шпоры» потом будут играть почти каждый день.

У Конте три перенесенных матча АПЛ , а календарь плотный. «Тоттенхэму» будет сложно зацепиться за четвертое место. В этой ситуации еще повезло, что клуб выбросили из Лиги конференций после 6 случаев заражения. УЕФА засчитали лондонцам техническое поражение против «Ренна», «шпоры» пролетели мимо плей-офф еврокубков, а дальше пошли французы и «Витесс».

Чиновники ленивые – их устроит любое решение, чтобы крайними сделали не их, а сторону, получившую выгоду. Предлагаем ругать не столько «Арсенал», как беззубых клерков, которые не подготовились к новой волне пандемии. Одно дело, когда бабка боится чипа от рептилоидов и сидит дома. В АПЛ игра на миллиарды фунтов, а поведение организаторов, словно у подъезда о том, в чем некомпетентные.

Футболистам тоже не стоит так часто высказывать на сложные темы. Эвра на днях прочитал сказку о Билле Гейтсе и мировом заговоре. На другом полюсе Клопп, который публично топит за вакцинацию. Понимаем мотивацию Юргена – не хочет, чтобы люди умирали, но это тоже не его работа. В АПЛ должны были написать правила. Выполняешь – играешь, нет – до свидания.

Никто не взял на себя ответственность. Юридический инструмент был, а сезон уже испоганили. Желаем всем везучести и здоровья, а чиновникам из АПЛ профессионализма, которого у них нет. Могли принять решение до начала сезона, и сейчас бы все было, как у немцев – ни одного переноса, хотя Германию омикрон зацепил явно и даже чуть раньше, чем Англию.

Немцы справились не потому, что никто не болеет в легкой форме, а потому, что есть правила. Матч состоится, если набирается 15 человек с молодежью, а у 9 игроков профессиональные контракты. «Бавария» недавно хотела перенести игру с «Боруссией» М на основании травм и девяти случаев заражения коронавирусом после зимней паузы.