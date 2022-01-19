«Хетафе» — «Гранада». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Хетафе» — «Гранада», который состоится 20 января 2022 года
«Хетафе»
В начале сезона «Хетафе» безнадежно шел на последнем месте, но за последние два месяца смог стабилизировать свои результаты и даже покинуть зону вылета. Коллектив занимает 17 место и набрал 18 очков, опережая зону вылета на один пункт. Вся борьба за сохранение прописки впереди и в домашнем матче футболистам стоит приложить усилия, чтобы не остаться без очков, которые к концу сезона будут очень важны.
09 января «Хетафе» проиграл «Севилье» (0:1), а второго числа неожиданно обыграл «Реал» Мадрид (1:0).
«Гранада»
Команда выступает немного стабильнее своего нынешнего оппонента и не проигрывает уже несколько матчей в чемпионате Испании подряд. «Гранада» набрала 24 очка и расположилась на 13 месте, что позволяет ей находиться в относительной безопасности от зоны вылета. Матч с «Хетафе», который набрал неплохой ход, обещает быть сложным и держать в напряжении болельщиков до последней минуты.
08 января «Гранада» сыграла вничью с «Барселоной» (1:1), а второго числа также разошлась миром с «Эльче» (0:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Хетафе» – 2.07
- Ничья – 3.07
- Победит «Гранада» – 4.41
Статистика
- Пять из шести последних матчей «Хетафе» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Гранада» выиграла только два матча из последних десяти на выезде
- Семь из десяти последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Хетафе» выиграл только два матча из восьми последних на своем стадионе с «Гранадой»
Прогноз
Поставить на тотал меньше 2 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.847. Оба коллектива играют в закрытый футбол и представить, что будет забито большое количество мячей достаточно сложно. Прогнозируем, что исход матча решит один мяч.