«Хетафе» — «Гранада». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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19 января 2022, 15:42

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Хетафе» — «Гранада», который состоится 20 января 2022 года

«Хетафе»

В начале сезона «Хетафе» безнадежно шел на последнем месте, но за последние два месяца смог стабилизировать свои результаты и даже покинуть зону вылета. Коллектив занимает 17 место и набрал 18 очков, опережая зону вылета на один пункт. Вся борьба за сохранение прописки впереди и в домашнем матче футболистам стоит приложить усилия, чтобы не остаться без очков, которые к концу сезона будут очень важны.

09 января «Хетафе» проиграл «Севилье» (0:1), а второго числа неожиданно обыграл «Реал» Мадрид (1:0).

«Гранада»

Команда выступает немного стабильнее своего нынешнего оппонента и не проигрывает уже несколько матчей в чемпионате Испании подряд. «Гранада» набрала 24 очка и расположилась на 13 месте, что позволяет ей находиться в относительной безопасности от зоны вылета. Матч с «Хетафе», который набрал неплохой ход, обещает быть сложным и держать в напряжении болельщиков до последней минуты.

08 января «Гранада» сыграла вничью с «Барселоной» (1:1), а второго числа также разошлась миром с «Эльче» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Хетафе» – 2.07

Ничья – 3.07

Победит «Гранада» – 4.41

Статистика

Пять из шести последних матчей «Хетафе» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Гранада» выиграла только два матча из последних десяти на выезде

Семь из десяти последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Хетафе» выиграл только два матча из восьми последних на своем стадионе с «Гранадой»

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.847. Оба коллектива играют в закрытый футбол и представить, что будет забито большое количество мячей достаточно сложно. Прогнозируем, что исход матча решит один мяч.