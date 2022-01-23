«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 08:51

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль», который состоится 23 января 2022 года

«Кристал Пэлас»

Команда идет в середине турнирной таблицы и не радует своих болельщиков частыми победами. «Кристал Пэлас» набрал только пять очков в последних пяти встречах и занимает 13 место с 24 баллами. Матч с одним из лидеров АПЛ обещает быть интересным, и чтобы набрать очки, хозяевам придется быть очень внимательными в обороне. Разница забитых и пропущенных мячей у коллектива примерно равная (30:31).

14 января «Кристал Пэлас» сыграл вничью с «Брайтоном» (1:1), а 8 числа в кубке ФА оказался сильнее «Миллуола» (2:1).

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» совсем недавно допустил несколько осечек в чемпионате и сильно вперед отпустил «Манчестер Сити». Сейчас клуб идет на втором месте с 45 очками и отстает от лидера на 12 пунктов, при этом сыграв в чемпионате на две игры меньше. Наряду с подопечными Пепа Гвардиолы, «красные» являются самой забивной командой АПЛ (55 голов), а в игре с «Кристал Пэлас» постараются обеспечить себя результатом как можно раньше.

20 января «Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в Кубке Английской лиги (2:0), а 16 числа разобрался с «Брентфордом» в чемпионате (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кристал Пэлас» – 5.85

Ничья – 4.34

Победит «Ливерпуль» – 1.571

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Кристал Пэлас» завершились исходом «обе забьют»

«Ливерпуль» проиграл всего один матч из десяти последних во всех турнирах

«Ливерпуль» выиграл десять последних матчей у «Кристал Пэлас»

Девять из десяти последних матчей между клубами на поле «Кристал Пэлас» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Ливерпуля», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.571. Команда Юргена Клопа не имеет права терять очки, если хочет оставить себе шансы на чемпионство. Предполагаем, что «красные» одержат сложную победу и наберут три очка в копилку турнирной таблицы.